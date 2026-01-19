Chińskie CHERY sprzedaje tysiące aut w Polsce. Mamy dane

CHERY rozpoczęło sprzedaż w Polsce w czerwcu 2025 roku i bardzo szybko zaznaczyło swoją obecność. W zaledwie sześć miesięcy zarejestrowano ponad 2100 samochodów, a oferta rozrosła się do sześciu modeli SUV. Wyniki pokazują, że nowy gracz z Chin został przez klientów przyjęty z dużym zainteresowaniem.

Chery TIGGO 8 PHEV. Fot.: MenWorld.pl.

Chińska marka nie zwalnia tempa – i to dosłownie. Marka, która oficjalnie weszła na polski rynek w czerwcu 2025 roku, zakończyła rok z przytupem. W zaledwie pół roku Polacy zarejestrowali ponad 2,1 tys. samochodów CHERY, a sam grudzień okazał się absolutnie rekordowy. Jak na debiutanta – wynik robi wrażenie.

Rekordowy grudzień i szybki wzrost

Końcówka roku była dla tej marki prawdziwym sprintem. W grudniu 2025 roku na polskie drogi wyjechało aż 1286 nowych aut tej marki. To najlepszy miesięczny wynik od momentu wejścia CHERY do Polski i jasny sygnał, że zainteresowanie nie było chwilową ciekawostką. Co ważne, rekordowy grudzień przyszedł zaraz po bardzo mocnym listopadzie, kiedy zarejestrowano 431 samochodów – ponad dwa razy więcej niż miesiąc wcześniej.

Łącznie, od czerwcowego debiutu do końca roku, licznik zatrzymał się na 2190 zarejestrowanych aut. Jak na pół roku obecności – tempo naprawdę dynamiczne.

Chery TIGGO 8 PHEV. Fot.: MenWorld.pl.

SUV-y Chery w natarciu

W krótkim czasie przedsiębiorstwo zdążyło wprowadzić do polskiej oferty aż sześć modeli SUV. Największym zainteresowaniem w 2025 roku cieszyły się TIGGO 7 oraz TIGGO 8 w wersjach hybrydowych plug-in. Oba modele szybko znalazły swoich zwolenników, podobnie jak kompaktowy TIGGO 4 HEV, który systematycznie umacnia swoją pozycję w segmencie hybryd.

Klienci doceniają nie tylko same napędy, ale też relację ceny do wyposażenia, która od początku była jednym z mocniejszych argumentów marki.

Zaufanie zamiast jednorazowego efektu

Przedstawiciele marki podkreślają, że kluczowe jest budowanie długofalowej obecności. Szybko rozwijająca się sieć sprzedaży i serwisu, 7-letnia gwarancja oraz lokalny magazyn części w Polsce mają realnie skracać czas napraw i zwiększać komfort użytkowania. To właśnie te elementy sprawiają, że CHERY coraz częściej jest postrzegane jako realna alternatywa, a nie tylko nowy gracz z Dalekiego Wschodu.

Chery TIGGO 8 PHEV. Fot.: MenWorld.pl.

Globalnie też rekordowo

Polskie wyniki to tylko fragment większej układanki. Rok 2025 był rekordowy dla całej Chery Group. Globalna sprzedaż sięgnęła 2 806 393 pojazdów, co oznacza wzrost o 7,8% rok do roku. Sam grudzień zamknął się wynikiem blisko 245 tys. sprzedanych aut.

Szczególnie imponująco wygląda eksport. W całym 2025 roku azjatyckie przedsiębiorstwo dostarczyło poza Chiny ponad 1,34 mln samochodów, notując wzrost o 17,4% i po raz kolejny utrzymując pozycję największego eksportera aut osobowych z Chin. Grudzień był tu przełomowy – miesięczny eksport pierwszy raz przekroczył 140 tys. egzemplarzy.

Cztery przełomy jednego roku

Koncern określa 2025 rok jako czas czterech historycznych przełomów. Poza rekordową sprzedażą i eksportem, ogromny skok zanotował segment nowych energii – sprzedaż aut NEV wzrosła aż o 54,9%, osiągając ponad 903 tys. pojazdów. Do tego dochodzi bezpieczeństwo: modele TIGGO 7 i TIGGO 8 zdobyły pięć gwiazdek w testach Euro NCAP.

Chery TIGGO 8 PHEV. Fot.: MenWorld.pl.

Technologia jako fundament

Za wynikami stoi konsekwentna strategia „New Fuel + New Energy” oraz rozwój własnych technologii. System Super Hybrid, łączący nowoczesny silnik spalinowy z zaawansowaną przekładnią i inteligentnym zarządzaniem energią, pozwala modelom TIGGO 7 PHEV i TIGGO 8 PHEV osiągać zasięg nawet do 1200 km przy umiarkowanym zużyciu paliwa. To właśnie takie rozwiązania napędzają zainteresowanie hybrydami plug-in.

Na deser – awans Chery Group na 233. miejsce listy Fortune Global 500, jeden z największych skoków w historii rankingu. Patrząc na tempo wzrostu w Polsce i na świecie, wszystko wskazuje na to, że o marce w 2026 roku będziemy słyszeć jeszcze częściej. A już z pewnością testy samochodów tego producenta pojawią się niebawem na łamach naszego magazynu, gdyż przetestowaliśmy już trzy warianty.

Sprawdź informacje o marce Chery za pośrednictwem Wikipedii. Przy okazji zobacz nowość: Chery TIGGO 9 PHEV.