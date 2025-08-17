Obserwuj nas
Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37%. Co kupić?

Chcesz kupić sprzęt do sprzątania w dobrej cenie? Masz świetną okazję!
Autor:Magdalena Wójtowicz
17/08/2025
Test Roborock Saros 10R. Wysokiej klasy robot sprzątający z funkcją mopowania.
Test Roborock Saros 10R. Wysokiej klasy robot sprzątający z funkcją mopowania.
Spis treści ukryj
1. Miesiąc promocji. To tak Roborock świętuje urodziny
2. Konkurs urodzinowy
3. Od pomysłu do światowej marki
4. Słowa od marki
5. Wyniki i pozycja na rynku
6. Innowacje dla codzienności
7. Nowe kierunki
8. Roborock świętuje! Urodzinowa okazja dla łowców promocji

Kochani, mamy wiadomość, która może ucieszyć wszystkich, którzy lubią, kiedy technologia robi za nich brudną robotę (dosłownie). Roborock świętuje swoje 11. urodziny i jak przystało na porządne świętowanie, nie skończy się tylko na torcie i świeczkach. Przez cały miesiąc marka przygotowała promocje, w których wybrane roboty sprzątające i odkurzacze myjące można będzie kupić nawet o 37% taniej.

Test Roborock Saros 10R. Wysokiej klasy robot sprzątający z funkcją mopowania.
Roborock Saros 10R. Wysokiej klasy robot sprzątający z funkcją mopowania.

Miesiąc promocji. To tak Roborock świętuje urodziny

Cała akcja potrwa od 15 sierpnia do 14 września 2025 r. i obejmie sklepy partnerskie. Największe obniżki cen trafią się na konkretne modele:

  • Roborock Q10 VF+ – aż 37% taniej
  • Roborock Q10 VF – 36% taniej
  • Roborock Saros 10R – 30% taniej
  • Roborock Qrevo Edge 5V1 – 25% taniej

To jednak nie koniec – bo w oficjalnym sklepie internetowym Roborock, między 25 a 31 sierpnia, pojawi się dodatkowa, limitowana oferta na flagowe modele premium. Wśród nich znajdzie się m.in. Saros Z70, czyli pierwszy na świecie masowo produkowany robot sprzątający z mechanicznym, składanym ramieniem robotycznym OmniGrip.

Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37%
Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37%

Konkurs urodzinowy

Żeby dodać do tego trochę zabawy, Roborock organizuje też konkurs w ramach kampanii „Together, We Rock Eleven”. Zasady są proste: odwiedzasz polski profil marki na Instagramie (@roborockpl), klikasz „obserwuj” i wykonujesz zadanie konkursowe. Do wygrania? Sprzęty z najwyższej półki, w tym Roborock Qrevo Curv i Roborock Qrevo EdgeT.

Od pomysłu do światowej marki

Historia Roborock zaczęła się od jednej osoby – Richarda Changa, założyciela i obecnego dyrektora generalnego. Miał on jeden cel: stworzyć najlepszego robota sprzątającego na świecie. Brzmi ambitnie? Tak, ale w 2017 roku na rynek trafił pierwszy model pod marką Roborock – S5 – i szybko pokazał, że nie była to tylko mrzonka. Innowacyjne technologie, dopracowane algorytmy i podejście skupione na użytkowniku sprawiły, że firma wyznaczyła nowe standardy w branży.

Dziś, po 11 latach, Roborock to jedna z największych marek w segmencie inteligentnych robotów sprzątających i mopujących oraz odkurzaczy bezprzewodowych. Produkty marki trafiają do ponad 170 krajów.

Roborock Q7 TF+
Roborock Q7 TF+

Słowa od marki

– Od jedenastu lat dostarczamy na rynek produkty, które realnie wpływają na codzienne życie użytkowników, dając im więcej czasu na relacje z bliskimi i rozwijanie pasji. Od początku istnienia firmy wprowadzamy nowoczesne technologie, które poprawiają komfort życia. I będziemy kontynuować to podejście w kolejnych latach – mówi Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock.

Wyniki i pozycja na rynku

Roborock ma się czym chwalić – według raportu IDC: Quarterly Smart Home Device Tracker, w pierwszym kwartale 2025 r. marka utrzymała pozycję lidera na globalnym rynku inteligentnych odkurzaczy, z udziałem w rynku na poziomie 19,3%. To aż 50,7% wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim. Silna pozycja dotyczy m.in. USA, krajów nordyckich, Niemiec czy Korei Południowej.

Roborock Saros Z70.
Roborock Saros Z70.

Innowacje dla codzienności

Jednym z powodów, dla których Roborock zdobył tak dużą popularność, jest słuchanie swoich użytkowników i inwestowanie w badania oraz rozwój. Marka szuka nowych rozwiązań, które realnie ułatwiają sprzątanie – a nie tylko brzmią dobrze w broszurze reklamowej.

We własnej fabryce, działającej od kwietnia 2023 roku, Roborock produkuje miesięcznie 700 000 robotów sprzątających. Proces jest w dużej mierze zautomatyzowany, co pozwala utrzymać najwyższe standardy jakości.

Wśród technologii, które wyróżniają produkty marki, można wymienić:

  • Dual-Anti Tangle-  podwójny system zapobiegający plątaniu włosów,
  • RetractSense – inteligentne wykrywanie i dopasowanie pracy,
  • VibraRise –  system mycia podłóg z wibracjami,
  • Reactive AI – rozpoznawanie przeszkód,
  • wizualizację mapy w aplikacji mobilnej.

Każda z tych funkcji powstała po to, żeby sprzątanie było prostsze, szybsze i bardziej efektywne.

Roborock Q7 TF+
Roborock Q7 TF+

Nowe kierunki

Choć sercem marki pozostają roboty sprzątające, Roborock od pewnego czasu poszerza swoją ofertę o kolejne urządzenia. W portfolio znajdziemy m.in. odkurzacze bezprzewodowe, myjki do podłóg czy pralko-suszarki. Wszystko po to, żeby domowe obowiązki stawały się coraz mniej czasochłonne.

Roborock świętuje! Urodzinowa okazja dla łowców promocji

Podsumowując – jeśli ktoś od dłuższego czasu rozważał zakup robota sprzątającego, teraz może być dobry moment. Promocje potrwają do 14 września, a niektóre oferty będą dostępne tylko przez kilka dni, jak w przypadku modeli premium w sklepie online.

A przy okazji można spróbować szczęścia w konkursie i może zgarnąć sprzęt, który jeszcze bardziej odciąży w codziennych porządkach. W końcu – 11 lat na rynku to dobry moment, żeby pokazać, jak wygląda przyszłość sprzątania. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zerknij na stronę Roborock Polska. Przy okazji, sprawdź nasz test Roborock Q7 TF+.

Roborock Qrevo EdgeT
Roborock Qrevo EdgeT
Autor:Magdalena Wójtowicz
Opublikowane
Promocja Stihl jesień 2025 - cashback do 3500 zł!
