Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37%. Co kupić?

Kochani, mamy wiadomość, która może ucieszyć wszystkich, którzy lubią, kiedy technologia robi za nich brudną robotę (dosłownie). Roborock świętuje swoje 11. urodziny i jak przystało na porządne świętowanie, nie skończy się tylko na torcie i świeczkach. Przez cały miesiąc marka przygotowała promocje, w których wybrane roboty sprzątające i odkurzacze myjące można będzie kupić nawet o 37% taniej.

Roborock Saros 10R. Wysokiej klasy robot sprzątający z funkcją mopowania.

Miesiąc promocji. To tak Roborock świętuje urodziny

Cała akcja potrwa od 15 sierpnia do 14 września 2025 r. i obejmie sklepy partnerskie. Największe obniżki cen trafią się na konkretne modele:

Roborock Q10 VF+ – aż 37% taniej

Roborock Q10 VF – 36% taniej

Roborock Saros 10R – 30% taniej

Roborock Qrevo Edge 5V1 – 25% taniej

To jednak nie koniec – bo w oficjalnym sklepie internetowym Roborock, między 25 a 31 sierpnia, pojawi się dodatkowa, limitowana oferta na flagowe modele premium. Wśród nich znajdzie się m.in. Saros Z70, czyli pierwszy na świecie masowo produkowany robot sprzątający z mechanicznym, składanym ramieniem robotycznym OmniGrip.

Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37%

Konkurs urodzinowy

Żeby dodać do tego trochę zabawy, Roborock organizuje też konkurs w ramach kampanii „Together, We Rock Eleven”. Zasady są proste: odwiedzasz polski profil marki na Instagramie (@roborockpl), klikasz „obserwuj” i wykonujesz zadanie konkursowe. Do wygrania? Sprzęty z najwyższej półki, w tym Roborock Qrevo Curv i Roborock Qrevo EdgeT.

Od pomysłu do światowej marki

Historia Roborock zaczęła się od jednej osoby – Richarda Changa, założyciela i obecnego dyrektora generalnego. Miał on jeden cel: stworzyć najlepszego robota sprzątającego na świecie. Brzmi ambitnie? Tak, ale w 2017 roku na rynek trafił pierwszy model pod marką Roborock – S5 – i szybko pokazał, że nie była to tylko mrzonka. Innowacyjne technologie, dopracowane algorytmy i podejście skupione na użytkowniku sprawiły, że firma wyznaczyła nowe standardy w branży.

Dziś, po 11 latach, Roborock to jedna z największych marek w segmencie inteligentnych robotów sprzątających i mopujących oraz odkurzaczy bezprzewodowych. Produkty marki trafiają do ponad 170 krajów.

Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37% Na zdjęciu Roborock Q7 TF+

Słowa od marki

– Od jedenastu lat dostarczamy na rynek produkty, które realnie wpływają na codzienne życie użytkowników, dając im więcej czasu na relacje z bliskimi i rozwijanie pasji. Od początku istnienia firmy wprowadzamy nowoczesne technologie, które poprawiają komfort życia. I będziemy kontynuować to podejście w kolejnych latach – mówi Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock.

Wyniki i pozycja na rynku

Roborock ma się czym chwalić – według raportu IDC: Quarterly Smart Home Device Tracker, w pierwszym kwartale 2025 r. marka utrzymała pozycję lidera na globalnym rynku inteligentnych odkurzaczy, z udziałem w rynku na poziomie 19,3%. To aż 50,7% wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim. Silna pozycja dotyczy m.in. USA, krajów nordyckich, Niemiec czy Korei Południowej.

Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37%. Na zdjęciu Roborock Saros Z70.

Innowacje dla codzienności

Jednym z powodów, dla których Roborock zdobył tak dużą popularność, jest słuchanie swoich użytkowników i inwestowanie w badania oraz rozwój. Marka szuka nowych rozwiązań, które realnie ułatwiają sprzątanie – a nie tylko brzmią dobrze w broszurze reklamowej.

We własnej fabryce, działającej od kwietnia 2023 roku, Roborock produkuje miesięcznie 700 000 robotów sprzątających. Proces jest w dużej mierze zautomatyzowany, co pozwala utrzymać najwyższe standardy jakości.

Wśród technologii, które wyróżniają produkty marki, można wymienić:

Dual-Anti Tangle- podwójny system zapobiegający plątaniu włosów,

RetractSense – inteligentne wykrywanie i dopasowanie pracy,

VibraRise – system mycia podłóg z wibracjami,

Reactive AI – rozpoznawanie przeszkód,

wizualizację mapy w aplikacji mobilnej.

Każda z tych funkcji powstała po to, żeby sprzątanie było prostsze, szybsze i bardziej efektywne.

Roborock świętuje 11 urodziny z rabatami do 37%. Na zdjęciu Roborock Q7 TF+

Nowe kierunki

Choć sercem marki pozostają roboty sprzątające, Roborock od pewnego czasu poszerza swoją ofertę o kolejne urządzenia. W portfolio znajdziemy m.in. odkurzacze bezprzewodowe, myjki do podłóg czy pralko-suszarki. Wszystko po to, żeby domowe obowiązki stawały się coraz mniej czasochłonne.

Roborock świętuje! Urodzinowa okazja dla łowców promocji

Podsumowując – jeśli ktoś od dłuższego czasu rozważał zakup robota sprzątającego, teraz może być dobry moment. Promocje potrwają do 14 września, a niektóre oferty będą dostępne tylko przez kilka dni, jak w przypadku modeli premium w sklepie online.

A przy okazji można spróbować szczęścia w konkursie i może zgarnąć sprzęt, który jeszcze bardziej odciąży w codziennych porządkach. W końcu – 11 lat na rynku to dobry moment, żeby pokazać, jak wygląda przyszłość sprzątania. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zerknij na stronę Roborock Polska. Przy okazji, sprawdź nasz test Roborock Q7 TF+.