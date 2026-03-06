MOVA E20s Pro Plus już w Polsce. Dobry robot za tysiąc zł!

Na rynku robotów sprzątających konkurencja jest coraz większa, ale raz na jakiś czas pojawia się model, który potrafi naprawdę namieszać w swojej kategorii. Tak właśnie wygląda premiera MOVA E20s Pro Plus – urządzenia, które nie tylko zastępuje swojego poprzednika, ale robi to z naprawdę dużym rozmachem. Producent przekonuje, że luksusowe funkcje nie muszą kosztować fortuny, a nowy robot ma być tego najlepszym przykładem.

Tani robot sprzątający MOVA E20s Pro Plus.

Nowy model, ogromny skok wydajności

MOVA E20s Pro Plus to bezpośredni następca modelu E20 Plus, ale różnice między nimi są naprawdę spore. Największą zmianą jest oczywiście moc ssania. W poprzedniej generacji wynosiła ona 5000 Pa, natomiast nowy model oferuje aż 13 000 Pa. To ogromny skok, który przekłada się na znacznie skuteczniejsze sprzątanie – szczególnie w przypadku dywanów i trudniej dostępnych miejsc.

Robot wykorzystuje autorski silnik TurboForce, który osiąga prędkość do 80 000 obrotów na minutę. W praktyce oznacza to, że urządzenie radzi sobie nawet z drobnymi zanieczyszczeniami ukrytymi w szczelinach czy gęstym włosiu dywanów. Według producenta skuteczność zbierania większych cząstek przekracza 99,5%.

Na pokładzie znalazł się także ultradźwiękowy czujnik dywanów. Gdy robot wykryje miękką powierzchnię, automatycznie uruchamia tryb Carpet Boost i zwiększa moc ssania dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.

Tani robot sprzątający MOVA E20s Pro Plus.

Koniec z włosami zaplątanymi w szczotkę

Jednym z najbardziej irytujących problemów w robotach sprzątających są zaplątane włosy i sierść. MOVA postanowiła rozwiązać ten problem poprzez rozbudowany system Anti-Tangle.

Całość opiera się na trzech elementach. Pierwszym jest boczna szczotka w kształcie litery U. Drugim – główna szczotka w układzie V. Trzecim natomiast jest specjalny grzebień przepływowy Hair-Guiding Airflow Comb, który generuje odpowiedni przepływ powietrza, pomagający rozczesywać włosy i kierować je bezpośrednio do wlotu odkurzacza.

Brzmi technicznie, ale efekt jest prosty – mniej włosów na szczotkach i mniej ręcznego czyszczenia urządzenia. Szczególnie docenią to właściciele zwierząt.

Inteligentna nawigacja i mapowanie mieszkania

Choć mówimy o urządzeniu z budżetowego segmentu, producent postawił na dość zaawansowaną nawigację. Robot korzysta z laserowego systemu LDS Smart Pathfinder, który skanuje pomieszczenia w zakresie 360 stopni i szybko tworzy mapę domu lub mieszkania.

Całość wspiera technologia 3DAdapt. Wykorzystuje ona laser liniowy oraz czujniki podczerwieni, aby rozpoznawać przeszkody na drodze robota. Dzięki temu urządzenie potrafi omijać kable, buty czy inne przedmioty pozostawione na podłodze. W praktyce oznacza to mniej sytuacji, w których robot zatrzymuje się w połowie sprzątania.

Tani robot sprzątający MOVA E20s Pro Plus.

Nawet 90 dni bez opróżniania pojemnika

Dużym atutem modelu E20s Pro Plus jest również stacja Auto-Empty Base. Po zakończeniu sprzątania robot automatycznie opróżnia swój pojemnik na kurz, a zabrudzenia trafiają do 4-litrowego worka znajdującego się w stacji.

Producent twierdzi, że przy typowym użytkowaniu może to oznaczać nawet 90 dni sprzątania bez konieczności opróżniania worka. To spora wygoda, szczególnie dla osób, które chcą ograniczyć kontakt z kurzem i alergenami.

Robot oferuje również funkcję mopowania. W środku znajduje się 330-mililitrowy pojemnik na kurz oraz 245-mililitrowy zbiornik na wodę z trzystopniową regulacją przepływu. Całość zasila bateria o pojemności 3200 mAh, a sterowanie możliwe jest również głosowo dzięki integracji z Google Home i Amazon Alexa.

Cena MOVA E20s Pro Plus może zaskoczyć

Najciekawsza w tej premierze może być jednak cena. Sugerowana kwota za MOVA E20s Pro Plus wynosi 1099 zł, co przy tej specyfikacji wygląda naprawdę atrakcyjnie.

Na start producent przygotował także promocję premierową. Do 31 marca 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów) robot można kupić z rabatem sięgającym 27%. Klikając tutaj przeniesiesz się na Allegro, gdzie kupisz go u producenta. Cena? 799 zł. Urządzenie jest już dostępne w największych sieciach sprzedaży w Polsce – między innymi w RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Neonet czy Komputronik, a także na Allegro.

Patrząc na specyfikację i cenę, MOVA wyraźnie próbuje udowodnić, że zaawansowany robot sprzątający nie musi kosztować kilku tysięcy złotych. A jeśli faktycznie działa tak dobrze, jak zapowiada producent, E20s Pro Plus może szybko stać się jednym z najciekawszych modeli w budżetowej półce.

