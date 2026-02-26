Super ceny Galaxy S26 w przedsprzedaży. Warto już teraz?

Przedsprzedaż Galaxy S26 właśnie ruszyła, a Samsung nie żałuje bonusów. To moment, w którym można zapłacić mniej lub dostać więcej. Nowe Galaxy już tu są i — nie ma co ukrywać — Samsung odpalił przedsprzedaż z przytupem. Jeśli planujesz zmianę smartfona, najbliższe dni mogą być idealnym momentem, żeby to zrobić. Od 25 lutego do 10 marca trwa przedsprzedaż najnowszej serii Galaxy, a wraz z nią konkretne rabaty, program odkupu starego telefonu i kilka dodatkowych bonusów.

Samsung zaskakuje cenami nowych modeli – flagowce Galaxy z atrakcyjnymi cenami w przedsprzedaży.

Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra – start przedsprzedaży

Samsung oficjalnie zaprezentował nowe modele flagowych smartfonów Galaxy. Z okazji premiery producent przygotował promocje, które realnie obniżają próg wejścia w nową generację flagowców — zarówno dla tych, którzy kupują sprzęt na lata, jak i dla fanów częstych zmian.

Sprawdź również nasze pierwsze wrażenia podczas premiery Galaxy S26 Ultra.

Więcej pamięci w tej samej (albo niższej) cenie

Jedna z najmocniejszych ofert dotyczy wariantów z większą pamięcią. W oficjalnym sklepie Samsunga wybrane wersje są tańsze nawet o 900 zł. Jeśli od dawna celujesz w więcej gigabajtów „na start”, to może być dobra okazja.

Ceny w przedsprzedaży prezentują się następująco:

Galaxy S26 512 GB – 4499 zł

Galaxy S26+ 512 GB – 5599 zł

Galaxy S26 Ultra 512 GB – 6499 zł

Galaxy S26 Ultra 1 TB – 7799 zł

Promocja obowiązuje wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta.

Nowe smartfony Samsung Galaxy S26.

Oddaj stary smartfon i zgarnij nawet 2000 zł

Samsung ponownie uruchomił Program Odkup, który pozwala sprzedać stare urządzenie i odzyskać część gotówki. W przypadku serii S26 zwrot może sięgnąć nawet 2000 zł, a cała procedura odbywa się online.

Proces wygląda dość prosto: po zakupie nowego smartfona i jego aktywacji wypełniasz formularz w aplikacji Samsung Members, otrzymujesz kod promocyjny, a następnie wysyłasz stary telefon do Foxway. Po wycenie środki trafiają na konto — maksymalnie w ciągu 21 dni.

Premiera nowej serii smartfonów Samsung Galaxy w 2026 roku

Samsung Flex, czyli bez kupowania na własność

Dla tych, którzy wolą elastyczne rozwiązania, dostępny jest także Program Samsung Flex. W jego ramach S26 Ultra (256 GB) można wynająć już od 189 zł miesięcznie w planie 12-miesięcznym. Po zakończeniu umowy sam decydujesz, co dalej — bez jednorazowego wydawania kilku tysięcy złotych. Po szczegóły na temat przedpremierowej oferty najlepiej „udać się” na stronę Samsung Polska.