Świąteczne nowości MOVA. Zobacz ekspres, grill i airfryer!

Popularna marka zaczyna grudzień z przytupem. Zobacz te trzy świąteczne nowości MOVA. Urządzenia, które mają sprawić, że świąteczne gotowanie będzie… no cóż, dużo prostsze i dużo smaczniejsze. Do sklepów właśnie wjeżdżają: automatyczny ekspres Virtuoso 10 Pro, szklany airfryer Aeroglass AF20 Pro i domowy grill VersaMaster IG20 Pro. Wszystkie od 2 grudnia pojawią się w największych elektromarketach, a do końca miesiąca dorzucono jeszcze naprawdę solidne rabaty – od 30 do 35%.

Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu Virtuoso 10 Pro.

Virtuoso 10 Pro – minimalistyczny barista na Twoim blacie

Jeśli jesteś team „najpierw kawa, potem życie”, MOVA ma dla Ciebie coś naprawdę smakowitego. Świąteczne nowości MOVA to przede wszystkim Virtuoso 10 Pro. Jest to w pełni automatyczny ekspres o szerokości… 18 cm. Czyli tyle, że zmieści się nawet w kuchni, w której blat widziałeś ostatnio w poprzedniej dekadzie.Mimo kompaktowych wymiarów robi robotę jak profesjonaliści: 19 barów ciśnienia, technologia Inline i wstępne zaparzanie, które wyciąga z ziaren pełnię aromatu. No i LatteCraft — pianka mleczna robi się sama, bez zabawy w baristę.Do wyboru masz 8 napojów, młynek z 10-stopniową regulacją i bardzo wygodny, lekko pochylony panel dotykowy. W premierowej promocji sprzęt wpada z 35% rabatem, więc startuje dużo korzystniej niż jego katalogowe 1999 zł.

Ekspres kupisz w sklepie MOVA Polska.

Aeroglass AF20 Pro – airfryer, który nie pachnie plastikiem

Jeżeli należysz do osób, które kochają airfryery, ale nie znoszą zapachu rozgrzanego plastiku — MOVA usłyszała Twoje modlitwy. Świąteczne nowości MOVA to również Aeroglass AF20 Pro. Airfryer posiada całkowicie szklane wnętrze i wymienne pojemniki: 4 l na większe dania i 2,5 l na szybkie, chrupiące przekąski.Silnik bezszczotkowy, 1700W mocy, cyrkulacja 360° i obietnica redukcji tłuszczu w potrawach nawet o 90%. Do tego funkcja „Cook & Serve”: po prostu wyjmujesz szklany pojemnik i stawiasz na stole. Bez przekładania, bez strat ciepła, bez dramatu.Na start obowiązuje 36% rabatu względem ceny katalogowej 859 zł.

Świąteczne nowości MOVA. Na zdjęciu Aeroglass AF20 Pro.

VersaMaster IG20 Pro – grill, airfryer i płyta w jednym

Na koniec coś dla tych, którzy lubią mieć „wszystko w jednym pudle”. VersaMaster IG20 Pro to domowy grill z AI, który MOVA reklamuje jako urządzenie zastępujące… większość kuchennego sprzętu. I faktycznie: grilluje, smaży, dusi i piecze dzięki mocy 3000W i podwójnemu grzaniu.Urządzenie nie wymaga przewracania potraw, a podwójne czujniki NTC dbają o idealną temperaturę do 260°C. Do tego 8 programów Smart AI i precyzyjna sonda — mówisz, jaki stopień wysmażenia chcesz, a sprzęt wyłącza się w idealnym momencie. Fajny bonus: zdejmowana pokrywa, dzięki czemu czyszczenie nie kończy się płaczem nad zlewem.W premierze sprzęt leci z 33% rabatem względem sugerowanych 1049 zł.

Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu VVersaMaster IG20 Pro.

Świąteczne nowości MOVA – produkty dla znajomych i dla Ciebie

To nie koniec jeśli chodzi o świąteczne nowości MOVA. Urządzenia to tylko druga tura świątecznej ofensywy MOVA. W promocji nadal znajdziesz wcześniejsze hity marki, m.in.:

airfryery AeroChef FD20 Pro (z dzieloną strefą FlexZone) i FD10 Pro (z metalową komorą),

wolnoobrotową wyciskarkę MOVA SJ10, idealną do zimowych soków na odporność.

Wszystko kupisz zarówno w oficjalnym sklepie MOVA, jak i w RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, Al.to, Max Elektro oraz na Allegro. Jeśli szukasz sprzętu do kuchni jeszcze przed Wigilią — ciężko o lepszy moment. MOVA ewidentnie postanowiła, że w grudniu nikt nie będzie gotował byle czym. Smacznego!