Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Świąteczne nowości MOVA. Zobacz ekspres, grill i airfryer!

Nowości marki MOVA. Z czym będziemy mieli do czynienia?
Autor:Natalia Bajek
02/12/2025
MOVA Virtuoso 10 Pro MOVA Virtuoso 10 Pro
MOVA Virtuoso 10 Pro
Spis treści ukryj
1. Virtuoso 10 Pro – minimalistyczny barista na Twoim blacie
2. Aeroglass AF20 Pro – airfryer, który nie pachnie plastikiem
3. VersaMaster IG20 Pro – grill, airfryer i płyta w jednym
4. Świąteczne nowości MOVA – produkty dla znajomych i dla Ciebie

Popularna marka zaczyna grudzień z przytupem. Zobacz te trzy świąteczne nowości MOVA. Urządzenia, które mają sprawić, że świąteczne gotowanie będzie… no cóż, dużo prostsze i dużo smaczniejsze. Do sklepów właśnie wjeżdżają: automatyczny ekspres Virtuoso 10 Pro, szklany airfryer Aeroglass AF20 Pro i domowy grill VersaMaster IG20 Pro. Wszystkie od 2 grudnia pojawią się w największych elektromarketach, a do końca miesiąca dorzucono jeszcze naprawdę solidne rabaty – od 30 do 35%.

Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu Virtuoso 10 Pro.
Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu Virtuoso 10 Pro.

Virtuoso 10 Pro – minimalistyczny barista na Twoim blacie

Jeśli jesteś team „najpierw kawa, potem życie”, MOVA ma dla Ciebie coś naprawdę smakowitego. Świąteczne nowości MOVA to przede wszystkim Virtuoso 10 Pro. Jest to w pełni automatyczny ekspres o szerokości… 18 cm. Czyli tyle, że zmieści się nawet w kuchni, w której blat widziałeś ostatnio w poprzedniej dekadzie.Mimo kompaktowych wymiarów robi robotę jak profesjonaliści: 19 barów ciśnienia, technologia Inline i wstępne zaparzanie, które wyciąga z ziaren pełnię aromatu. No i LatteCraft — pianka mleczna robi się sama, bez zabawy w baristę.Do wyboru masz 8 napojów, młynek z 10-stopniową regulacją i bardzo wygodny, lekko pochylony panel dotykowy. W premierowej promocji sprzęt wpada z 35% rabatem, więc startuje dużo korzystniej niż jego katalogowe 1999 zł.

Ekspres kupisz w sklepie MOVA Polska.

Aeroglass AF20 Pro – airfryer, który nie pachnie plastikiem

Jeżeli należysz do osób, które kochają airfryery, ale nie znoszą zapachu rozgrzanego plastiku — MOVA usłyszała Twoje modlitwy. Świąteczne nowości MOVA to również Aeroglass AF20 Pro. Airfryer posiada całkowicie szklane wnętrze i wymienne pojemniki: 4 l na większe dania i 2,5 l na szybkie, chrupiące przekąski.Silnik bezszczotkowy, 1700W mocy, cyrkulacja 360° i obietnica redukcji tłuszczu w potrawach nawet o 90%. Do tego funkcja „Cook & Serve”: po prostu wyjmujesz szklany pojemnik i stawiasz na stole. Bez przekładania, bez strat ciepła, bez dramatu.Na start obowiązuje 36% rabatu względem ceny katalogowej 859 zł.

Świąteczne nowości MOVA. Na zdjęciu Aeroglass AF20 Pro.
Świąteczne nowości MOVA. Na zdjęciu Aeroglass AF20 Pro.

VersaMaster IG20 Pro – grill, airfryer i płyta w jednym

Na koniec coś dla tych, którzy lubią mieć „wszystko w jednym pudle”. VersaMaster IG20 Pro to domowy grill z AI, który MOVA reklamuje jako urządzenie zastępujące… większość kuchennego sprzętu. I faktycznie: grilluje, smaży, dusi i piecze dzięki mocy 3000W i podwójnemu grzaniu.Urządzenie nie wymaga przewracania potraw, a podwójne czujniki NTC dbają o idealną temperaturę do 260°C. Do tego 8 programów Smart AI i precyzyjna sonda — mówisz, jaki stopień wysmażenia chcesz, a sprzęt wyłącza się w idealnym momencie. Fajny bonus: zdejmowana pokrywa, dzięki czemu czyszczenie nie kończy się płaczem nad zlewem.W premierze sprzęt leci z 33% rabatem względem sugerowanych 1049 zł.

Przy okazji, wiesz, że możesz kupić robot sprzątający na prezent? Sprawdź kilka naszych propozycji.

Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu VVersaMaster IG20 Pro.
Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu VVersaMaster IG20 Pro.

Świąteczne nowości MOVA – produkty dla znajomych i dla Ciebie

To nie koniec jeśli chodzi o świąteczne nowości MOVA. Urządzenia to tylko druga tura świątecznej ofensywy MOVA. W promocji nadal znajdziesz wcześniejsze hity marki, m.in.:

  • airfryery AeroChef FD20 Pro (z dzieloną strefą FlexZone) i FD10 Pro (z metalową komorą),
  • wolnoobrotową wyciskarkę MOVA SJ10, idealną do zimowych soków na odporność.

Wszystko kupisz zarówno w oficjalnym sklepie MOVA, jak i w RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, Al.to, Max Elektro oraz na Allegro. Jeśli szukasz sprzętu do kuchni jeszcze przed Wigilią — ciężko o lepszy moment. MOVA ewidentnie postanowiła, że w grudniu nikt nie będzie gotował byle czym. Smacznego!

Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu VVersaMaster IG20 Pro.
Świąteczne promocje MOVA. Na zdjęciu VVersaMaster IG20 Pro.
Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Sprawdź również