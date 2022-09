A więc jednak. Niższy VAT na paliwo oznacza, że za chwilę nie zobaczymy drastycznych podwyżek cen na stacjach. Tarcza antyinflacyjna do 31.12. Ile będzie kosztować diesel, benzyna i LPG w przyszłym tygodniu?

Analizując średnie ceny paliw w polskich rafineriach widzimy (całe szczęście) spadek w przypadku diesla i (niestety) delikatną podwyżkę PB 95. Tak czy inaczej, za benzynę płacimy dziś średnio 6,36 zł (widziałem kwotę rzędu 6,25 zł w Rzeszowie) – mowa o bezołowiowej 95, natomiast diesel kosztuje średnio 7,36 zł. LPG kosztuje średnio w Polsce 3,10 zł (2,89 zł w Rzeszowie).

Tarcza antyinflacyjna do 31.12. Ceny paliw 19.09 – 25.09

W dalszym ciągu obowiązywać będzie zerowa stawka VAT na gaz, natomiast 5 % VAT zapłacimy za ciepło i prąd. Warto przypomnieć również, że nadal będzie obowiązywać 8-procentowa stawka tego podatku na paliwa. Należy dodać również, że co prawda Tarcza antyinflacyjna do 31.12 będzie aktywna, jednak ostatecznie będzie to nas kosztować około 5 mld złotych. Niestety, dodatkowo utrzymano obowiązującą stawkę VAT – 23% i 8 %, a przecież warto przypomnieć, że PiS mocno krytykował PO-PSL za podniesienie tego podatku. Szczegóły na ten temat można sprawdzić na stronie rządowej.

Sprawdźmy jeszcze, jak będzie wyglądać cena paliwa w przyszłym tygodniu. Jedno jest pewne – wiadomości, które do nas docierają są bardzo optymistyczne.

Tarcza antyinflacyjna do 31.12. Ceny paliw 19.09 – 25.09 – prognoza

Prognozę cen paliw przedstawiał już dziś Karol. Są one naprawdę optymistyczne, bowiem analitycy sugerują, że ceny spadną o kolejne 10 – 20 groszy na każdym litrze. To dobre wieści, bowiem jak wiecie, od dziś nie obowiązuje już promocja na paliwo na stacjach Orlen, a i tak cena jest zauważalnie niższa. Czy pozostali operatorzy również zastosują obniżki? Z pewnością. Tym bardziej, że dziś ropa Brent kosztowała 91 USD/bbl, a to oznacza obniżkę o dwa dolary.

Gdzie obowiązuje rabat na paliwo?

Warto jeszcze wspomnieć o tym, gdzie obowiązuje jeszcze rabat na paliwo. Orlen wstrzymał się z rabatami. Inaczej wygląda to natomiast na BP, Circle K, Shell oraz Lotos. A to ciekawe, bowiem jak dobrze wiecie niedawno w życie weszła fuzja ORLEN – LOTOS.

Lotos – 30 groszy rabatu na każdym litrze z programem Navigator. Maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów. Rabat na paliwo obowiązuje do końca miesiąca.

– 30 groszy rabatu na każdym litrze z programem Navigator. Maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów. Rabat na paliwo obowiązuje do końca miesiąca. BP – rabat 30 gr na litr benzyny i diesla, a także 10 gr na każdy litr LPG. Należy posiadać zarejestrowaną kartę Payback. Rabat obowiązuje do odwołania.

– rabat 30 gr na litr benzyny i diesla, a także 10 gr na każdy litr LPG. Należy posiadać zarejestrowaną kartę Payback. Rabat obowiązuje do odwołania. Circle K – rabat dla osób zarejestrowanych w programie lojalnościowym EXTRA, który obowiązuje do odwołania. Pierwsze 50 litrów sprawia, że otrzymujemy voucher generujący rabat 10 groszy na litrze – w tym LPG.

– rabat dla osób zarejestrowanych w programie lojalnościowym EXTRA, który obowiązuje do odwołania. Pierwsze 50 litrów sprawia, że otrzymujemy voucher generujący rabat 10 groszy na litrze – w tym LPG. Shell – członkowie programu Shell ClubSmart mogą liczyć na 30 groszy rabatu na benzynę i diesla za zakup 50 litrów paliwa. To oznacza 15 zł rabatu na tankowaniu. Nie ma tu żadnych limitów, nie wiadomo również do kiedy będzie obowiązywać rabat. Warto również dodać, że do końca września można uzyskać 10 gr rabatu na każdym litrze LPG, a w każdy wtorek i czwartek można zatankować droższe paliwo – Shell V-Power w cenie paliwa podstawowego.