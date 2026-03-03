HONOR na MWC 2026 pokazuje, że wszystko jest możliwe!

Targi technologiczne potrafią być przewidywalne. Każdy ma „najlepszy ekran”, „najwydajniejszy procesor” i „najmocniejszą AI”. Wszystko brzmi świetnie, ale po trzeciej prezentacji zaczynasz mieć wrażenie, że oglądasz tę samą konferencję w różnych kolorach. I wtedy na scenę wchodzi HONOR i mówi: a co, jeśli AI przestanie być tylko funkcją w ustawieniach i zacznie działać w świecie fizycznym? I nagle robi się ciekawiej.

HONOR Magic V6

Na MWC 2026 w Barcelonie marka pokazała swoją wizję Augmented Human Intelligence (AHI) oraz przyspieszenie ALPHA PLAN. W skrócie: urządzenia mają być inteligentne nie tylko „w teorii”, ale realnie dopasowane do człowieka.

Robot Phone, czyli gdy AI wychodzi z ekranu

To koncept urządzenia, które łączy sztuczną inteligencję z ruchem w świecie fizycznym. Czyli AI nie siedzi już tylko cicho w tle i nie analizuje zdjęć – zaczyna działać bardziej „aktywnie”. Urządzenie potrafi zmieniać perspektywę nagrywania, śledzić obiekty, reagować ruchem. Podczas wideorozmowy ma podążać za użytkownikiem, zamiast zostawiać go poza kadrem. Co więcej – reagować też „mową ciała”: potakiwać, zaprzeczać, a nawet poruszać się w rytm muzyki. Trochę gadżet, trochę pokaz możliwości.

A jak to wygląda technicznie? W środku 200-megapikselowy sensor oraz ultrakompaktowy system gimbala 4DoF. Do tego trójosiowa stabilizacja, tryb Super Steady Video i funkcje inteligentnego śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym. Są też opcje kreatywnych obrotów kadru o 90° i 180°, które mają ułatwić płynne, „filmowe” przejścia nawet przy nagrywaniu jedną ręką.

Idea jest prosta: zmniejszyć dystans między nagraniem ze smartfona a materiałem, który wygląda bardziej profesjonalnie. A przy okazji pokazać, że AI może działać nie tylko w chmurze, ale w fizycznej przestrzeni – reagując na dźwięk, ruch i kontekst.

To wciąż zapowiedź kierunku, ale trudno odmówić jej rozmachu.

HONOR Robot Phone

HONOR Magic V6 – składany flagowiec

Jeśli Robot Phone był wizją przyszłości, to Magic V6 jest konkretem na tu i teraz. To najbardziej zaawansowany składany model w historii marki.

Po złożeniu ma 8,75 mm grubości, co przy tej kategorii urządzeń robi wrażenie. Jednocześnie konstrukcja została wzmocniona, a smartfon spełnia normy IP68 i IP69 w zakresie odporności na wodę i pył. Czyli cienki, ale nie delikatny.

Najciekawsza jest jednak bateria. HONOR wykorzystał piątą generację materiału krzemowo-węglowego, co pozwoliło zmieścić 6 660 mAh w ultrasmukłej obudowie. Producent zapowiada też kolejną generację ogniw – tzw. Silicon carbon Blade Battery – z jeszcze wyższą gęstością energii. Pada nawet hasło „era 7 000 mAh” w składanych smartfonach.

W praktyce chodzi o jedno: dłuższy czas pracy bez pogrubiania urządzenia.

Magic V6 ma dwa ekrany LTPO 2.0 – 6,52 cala na zewnątrz i 7,95 cala po rozłożeniu. Adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz, bardzo wysoka jasność w treściach HDR i zmniejszona widoczność zagięcia. W środku pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany zaawansowanym chłodzeniem komorą parową.

AI w tablecie i laptopie

HONOR nie zatrzymał się na smartfonach. W Barcelonie pokazano też MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 – jako elementy większego ekosystemu.

MagicPad 4, z platformą Snapdragon 8 Gen 5, ma 3K ekran OLED z odświeżaniem 165 Hz i grubość 4,8 mm. Tablet stawia na wydajność i narzędzia wspierane przez AI, które mają ułatwiać wielozadaniowość i tworzenie treści. Ciekawostką jest funkcja Linux Lab w opcjach programistycznych, umożliwiająca uruchomienie asystenta AI OpenClaw bezpośrednio na urządzeniu.

HONOR MagicPad 4

HONOR MagicBook Pro 14 z kolei bazuje na procesorach Intel Core Ultra Series 3. 14,6-calowy ekran OLED, inteligentne zarządzanie wydajnością i nacisk na mobilność mają sprawić, że laptop sprawdzi się zarówno w pracy kreatywnej, jak i w codziennych zadaniach. Wspólny mianownik? Integracja. Urządzenia mają współpracować ze sobą i działać płynnie również w środowiskach wieloplatformowych – w tym z ekosystemem Apple.

HONOR MagicBook Pro 14

Humanoidalny robot i filmowy akcent

Na scenie pojawił się też pierwszy humanoidalny robot HONOR. To bardziej sygnał kierunku niż produkt do kupienia jutro, jednak trzeba przyznać że bardzo ciekawy. Roboty mają wspierać użytkowników podczas zakupów, w pracy i w codziennych zadaniach. Trochę asystent, trochę towarzysz, trochę przyszłość.

Do tego dochodzi współpraca z ARRI – marką znaną z profesjonalnych kamer filmowych. Celem jest przeniesienie jakości obrazu znanej z kina do urządzeń mobilnych. Bardziej naturalne kolory, łagodniejsze przejścia w światłach, większe poczucie głębi. Pierwsze efekty mają pojawić się jeszcze w tym roku w Robot Phone.

Co dalej?

Magic V6 ma trafić na wybrane rynki w drugiej połowie roku. Szczegóły dotyczące dostępności i cen będą ogłaszane niedługo, warto więc śledzić informację, natomiast MagicPad 4 startuje od 699 euro, w wersji szarej i białej.

Podsumowując: Te targi pokazało jedno: HONOR nie chce już tylko rywalizować parametrami. Marka buduje opowieść o erze AI, w której urządzenia nie tylko analizują dane, ale reagują, poruszają się i dopasowują do użytkownika. A jeśli smartfon zaczyna tańczyć, to znaczy, że technologia naprawdę wchodzi w nowy etap.

