Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED topowy w 2025

Rynek telewizorów OLED w Polsce rośnie, a wraz z nim preferencje użytkowników, którzy coraz wyraźniej zwracają uwagę na jakość obrazu, jasność paneli, płynność ruchu i wygodę obsługi Smart TV. Z danych z okresu od stycznia do września wynika, że to właśnie te telewizory uwielbiają Polacy. Wiemy, że najczęściej wybierane modele OLED w kraju pochodzą z tegorocznej oferty Samsunga. Według wewnętrznych analiz producenta urządzenia tej marki miały w tym czasie ponad 40% udziałów w rynku – zarówno liczbowo, jak i wartościowo. Oznacza to, że niemal co drugi kupowany w Polsce telewizor OLED był modelem Samsung.

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie. Na zdjęciu model S95F.

Największym zainteresowaniem cieszyły się ekrany o przekątnych 65 i 77 cali, czyli formaty najchętniej wybierane do salonów. W tegorocznej linii dostępne są trzy modele: S95F, S90F i S85F, w różnych wariantach wielkości – od kompaktowych 42 cali po duże 83-calowe ekrany.

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED w nowej odsłonie – większa jasność i walka z refleksami

Seria na 2025 rok została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy chcą nie tylko głębokiej czerni charakterystycznej dla OLED-ów, ale też wyraźnie wyższej jasności i lepszej czytelności obrazu w różnych warunkach. Model S95F wyposażono w rozwiązanie Quantum HDR OLED Pro, które podnosi luminancję panelu i poprawia szczegółowość w materiałach HDR – zarówno filmach, jak i grach.

Jednocześnie dopracowano także powłokę antyrefleksyjną. Tegoroczna wersja Glare Free ma ograniczać odbicia światła w znacznie większym stopniu niż wcześniejsze edycje. Efekt? Ekran ma pozostać czytelny nawet w jasnych pomieszczeniach i w pobliżu dużych okien, co od lat było jednym z wyzwań dla telewizorów OLED.

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie.

AI pod maską – procesor analizuje obraz w czasie rzeczywistym

Wszystkie telewizory lini OLED 2025 korzystają z Procesora AI NQ4 Gen3, który w locie poprawia ostrość, kolory i faktury, a także podnosi szczegółowość materiałów nienagranych w natywnej jakości 4K. Technologia skalowania ma więc podbić jakość także przy tradycyjnych transmisjach TV czy materiałach ze streamingu.

Sprzęt projektowany z myślą o graczach

Z danych producenta wynika, że po OLED-y coraz chętniej sięgają nie tylko kinomani, lecz także gracze. Modele z tegorocznej serii obsługują rozdzielczość 4K przy 165 Hz, HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro i VRR. Krótki czas reakcji, niski input lag oraz wysoka jasność w HDR mają poprawiać widoczność w grach pełnych kontrastowych scen.

Osobną ciekawostką jest Gaming Hub – funkcja pozwalająca grać w chmurze bez konieczności posiadania konsoli.

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie.

Dźwięk i Smart TV – nacisk na wygodę użytkownika

Samsung wyposażył nowe modele w systemy audio obsługujące Dolby Atmos. Pojawił się również Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro, którego zadaniem jest wybicie dialogów ponad hałas otoczenia. Rozwiązanie Q-Symphony łączy głośniki telewizora z soundbarami producenta, tworząc bardziej rozbudowaną scenę dźwiękową.

Platforma Tizen 2025 ma być szybsza i bardziej intuicyjna, a dodatkowo pełni rolę centrum domowych urządzeń dzięki integracji ze SmartThings. Telewizory chroni system bezpieczeństwa Samsung Knox, znany m.in. ze smartfonów.

Design dla współczesnych wnętrz

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED, a konkretnie modele 2025 wyróżniają się wyjątkowo smukłą konstrukcją i minimalizmem. Cienkie ramki i uproszczona forma sprawiają, że ekrany mają wyglądać lekko nawet przy dużych przekątnych – np. 65 czy 77 cali.

Akcja cashbackowa – do 3500 zł zwrotu

Już wiesz, że właśnie takie telewizory uwielbiają Polacy. Do 15 grudnia 2025 roku trwa akcja promocyjna, w ramach której za zakup wybranych modeli OLED można otrzymać zwrot nawet do 3500 zł. Aby z niej skorzystać, trzeba dodać opinię o produkcie i przesłać zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora. Zwrot zależy od konkretnego modelu – najwyższy dotyczy wersji QE83S95FAEXX. Zakupy można realizować u większości dużych sprzedawców RTV.

Wiesz, że Samsung rozdawał telewizory za darmo? Kliknij w link, aby przeczytać cały tekst.