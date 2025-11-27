Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED topowy w 2025

Jakie telewizory były najczęściej kupowane? Zobacz!
Autor:Natalia Bajek
27/11/2025
Samsung rozdaje telewizory! Na zdjęciu model S95F. Samsung rozdaje telewizory! Na zdjęciu model S95F.
Samsung rozdaje telewizory! Na zdjęciu model S95F.
Spis treści ukryj
1. Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED w nowej odsłonie – większa jasność i walka z refleksami
2. AI pod maską – procesor analizuje obraz w czasie rzeczywistym
3. Sprzęt projektowany z myślą o graczach
4. Dźwięk i Smart TV – nacisk na wygodę użytkownika
5. Design dla współczesnych wnętrz
6. Akcja cashbackowa – do 3500 zł zwrotu

Rynek telewizorów OLED w Polsce rośnie, a wraz z nim preferencje użytkowników, którzy coraz wyraźniej zwracają uwagę na jakość obrazu, jasność paneli, płynność ruchu i wygodę obsługi Smart TV. Z danych z okresu od stycznia do września wynika, że to właśnie te telewizory uwielbiają Polacy. Wiemy, że najczęściej wybierane modele OLED w kraju pochodzą z tegorocznej oferty Samsunga. Według wewnętrznych analiz producenta urządzenia tej marki miały w tym czasie ponad 40% udziałów w rynku – zarówno liczbowo, jak i wartościowo. Oznacza to, że niemal co drugi kupowany w Polsce telewizor OLED był modelem Samsung.

Samsung rozdaje telewizory! Na zdjęciu model S95F.
Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie. Na zdjęciu model S95F.

Największym zainteresowaniem cieszyły się ekrany o przekątnych 65 i 77 cali, czyli formaty najchętniej wybierane do salonów. W tegorocznej linii dostępne są trzy modele: S95F, S90F i S85F, w różnych wariantach wielkości – od kompaktowych 42 cali po duże 83-calowe ekrany.

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED w nowej odsłonie – większa jasność i walka z refleksami

Seria na 2025 rok została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy chcą nie tylko głębokiej czerni charakterystycznej dla OLED-ów, ale też wyraźnie wyższej jasności i lepszej czytelności obrazu w różnych warunkach. Model S95F wyposażono w rozwiązanie Quantum HDR OLED Pro, które podnosi luminancję panelu i poprawia szczegółowość w materiałach HDR – zarówno filmach, jak i grach.

Jednocześnie dopracowano także powłokę antyrefleksyjną. Tegoroczna wersja Glare Free ma ograniczać odbicia światła w znacznie większym stopniu niż wcześniejsze edycje. Efekt? Ekran ma pozostać czytelny nawet w jasnych pomieszczeniach i w pobliżu dużych okien, co od lat było jednym z wyzwań dla telewizorów OLED.

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie.
Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie.

AI pod maską – procesor analizuje obraz w czasie rzeczywistym

Wszystkie telewizory lini OLED 2025 korzystają z Procesora AI NQ4 Gen3, który w locie poprawia ostrość, kolory i faktury, a także podnosi szczegółowość materiałów nienagranych w natywnej jakości 4K. Technologia skalowania ma więc podbić jakość także przy tradycyjnych transmisjach TV czy materiałach ze streamingu.

Sprzęt projektowany z myślą o graczach

Z danych producenta wynika, że po OLED-y coraz chętniej sięgają nie tylko kinomani, lecz także gracze. Modele z tegorocznej serii obsługują rozdzielczość 4K przy 165 Hz, HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro i VRR. Krótki czas reakcji, niski input lag oraz wysoka jasność w HDR mają poprawiać widoczność w grach pełnych kontrastowych scen.

Osobną ciekawostką jest Gaming Hub – funkcja pozwalająca grać w chmurze bez konieczności posiadania konsoli.

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie.
Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED na topie.

Dźwięk i Smart TV – nacisk na wygodę użytkownika

Samsung wyposażył nowe modele w systemy audio obsługujące Dolby Atmos. Pojawił się również Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro, którego zadaniem jest wybicie dialogów ponad hałas otoczenia. Rozwiązanie Q-Symphony łączy głośniki telewizora z soundbarami producenta, tworząc bardziej rozbudowaną scenę dźwiękową.

Platforma Tizen 2025 ma być szybsza i bardziej intuicyjna, a dodatkowo pełni rolę centrum domowych urządzeń dzięki integracji ze SmartThings. Telewizory chroni system bezpieczeństwa Samsung Knox, znany m.in. ze smartfonów.

Design dla współczesnych wnętrz

Te telewizory uwielbiają Polacy! Samsung OLED, a konkretnie modele 2025 wyróżniają się wyjątkowo smukłą konstrukcją i minimalizmem. Cienkie ramki i uproszczona forma sprawiają, że ekrany mają wyglądać lekko nawet przy dużych przekątnych – np. 65 czy 77 cali.

Akcja cashbackowa – do 3500 zł zwrotu

Już wiesz, że właśnie takie telewizory uwielbiają Polacy. Do 15 grudnia 2025 roku trwa akcja promocyjna, w ramach której za zakup wybranych modeli OLED można otrzymać zwrot nawet do 3500 zł. Aby z niej skorzystać, trzeba dodać opinię o produkcie i przesłać zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora. Zwrot zależy od konkretnego modelu – najwyższy dotyczy wersji QE83S95FAEXX. Zakupy można realizować u większości dużych sprzedawców RTV.

Wiesz, że Samsung rozdawał telewizory za darmo? Kliknij w link, aby przeczytać cały tekst.

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Sprawdź również