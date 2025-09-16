Mibro GS Explorer i Mibro P6 – smartwatche dla ojca i syna

A gdyby tak kupić smartwatch dla siebie i swojego dziecka? Jeśli wpadłeś na taki pomysł, przeczytaj mój test Mibro GS Explorer i Mibro P6. Sprawdzam, czy te dwa modele będą świetnie pasować do waszych nadgarstków.

Smartwatch Mibro GS Explorer i Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Fajnie jest korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje nam nowa technologia. Też tak uważasz? Szczególnie gdy elektronika umożliwia Ci nadzorować bezpieczeństwo swojego dziecka. Nie mam tu na myśli rygoru, absolutnie. Chodzi mi o bezpieczeństwo. Prezentowany model – Mibro P6 to nowość na rynku, która pomoże Ci monitorować to, gdzie znajduje się Twoja pociecha. Pomyśl też o sobie. Mając na nadgarstku smartwatch taki jak Mibro GS Explorer możesz sprawdzać swoje parametry zdrowia, a także motywować się, bijąc kolejne rekordy podczas uprawiania ulubionego sportu, co oczywiście wpływa na sprawność fizyczną.

Smartwatch Mibro GS Explorer i Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Dane techniczne Mibro GS Explorer

Łączność z telefonem: Bluetooth (Android, iOS) Bateria: 460 mAh (do 20 dni pracy) Ekran: dotykowy, 1,32 cali, rozdzielczość 466 x 466 pikseli, Corning Gorilla Glass Wymiary: 47,8 mm (szerokość koperty) x 13,1 mm (grubość koperty) Waga: 67,5 g Cena: około 450 zł (kliknij, aby przejść do Media Expert)

Dane techniczne Mibro P6

Łączność z telefonem: Bluetooth, GSM – LTE Bateria: 900 mAh (do 8 dni pracy) Ekran: dotykowy, 1,4 cali, rozdzielczość 240 x 240 pikseli, Wymiary: 55,8 mm x 44,9 mm(koperta) x 15,55 mm (grubość koperty) Waga: 56 g Cena: około 299 zł

Znamy już najważniejsze dane techniczne. Czas przyjrzeć się rozwiązaniom oraz funkcjom, jakie oferuje każdy ze smart zegarków.

Smartwatch Mibro GS Explorer – wygląd, funkcje

Okrągła koperta z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Ekran AMOLED o jasności szczytowej na poziomie 1500 nitów pokryty szkłem Gorilla Glass, solidne wykonanie i dwa paski (materiałowy i gumowy) w zestawie. Brzmi to naprawdę dobrze. W praktyce jest jeszcze lepiej. Widać to, że producent przyłożył się do montażu tego modelu. Mamy świetnie spasowane elementy, bardzo dobrą jakość materiałów, podobnie wygląda kwestia wyświetlacza. Nie ukrywam, zegarek wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Warto jeszcze dodać, że pasek ma uniwersalne mocowanie dla tego typu zegarków. W tym przypadku mówimy o szerokości 22 mm. To oznacza, że bez problemu dokupimy sobie inne paski, a wygląd koperty sprawia, że model ten sprawdzi się w nie tylko w sporcie, ale również w przypadku wielu różnych stylizacji.

Smartwatch Mibro GS Explorer. Fot.: MenWorld.pl.

Przede wszystkim jest to model, który spodoba się osobom uprawiającym sport – nawet ten ekstremalny. Wszystko za sprawą kilku rozwiązań, które sprawiają, że jest to naprawdę solidny sprzęt. Potwierdzeniem może być między innymi certyfikat MIL-STD 810H, który jest standardem militarnym. W skrócie: ciężko mu coś zrobić. Prezentowany smartwatch cechuje się wodoszczelnością do 10 ATM. Bez problemu możemy z nim nurkować na głębokości do 30 metrów, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że nie jest to komputer dla nurków.

Smartwatch Mibro GS Explorer. Fot.: MenWorld.pl.

Model ten potrafi precyzyjnie ustalić naszą lokalizację dzięki wykorzystywaniu przez procesor GNSS fal GPS L1+L5. Pozostając przy pomiarach, możemy analizować nasze wyniki sportowe i importować je do aplikacji takich jak Strava, co może być dla wielu osób niezwykle przydatną funkcją. Rzecz jasna, z racji tego, że jest to smartwatch, mamy możliwość analizowania większości funkcji zdrowotnych. Mam tu na myśli pomiar pulsu, liczenie kalorii, analizę saturacji krwi, oddechu, monitor snu, a nawet cykl menstruacyjny kobiet.

Smartwatch Mibro GS Explorer. Fot.: MenWorld.pl.

Oczywiście Mibro GS Explorer posiada również funkcje takie jak alarm, kalendarz, zdalne zdjęcia, odnajdywanie telefonu, wyświetlanie powiadomień z aplikacji, a więc tak naprawdę nie brakuje mu niczego. No, może poza płatnościami, aczkolwiek tag NFC jest, jednak służy do czegoś zupełnie innego. Mam na myśli między innymi otwieranie drzwi za pomocą zegarka.

Smartwatch Mibro GS Explorer. Fot.: MenWorld.pl.

Informacje na temat modelu Mibro P6

Model typowo skierowany do młodszej grupy odbiorców, stąd kolorystyka – w przypadku testowanego modelu niebieska, aczkolwiek jest również dostępny wariant różowy, zapewne celujący w dziewczynki. Producent zadbał o to, by zegarek przypadkowo nie uległ uszkodzeniu podczas użytkowania. W tym celu zastosowano na ekranie szkło o wzmocnionej odporności, a cała obudowa – co widać już na pierwszy rzut oka – jest solidna i zapewnia trwałość. Jeśli chodzi o całokształt – smartwatch może się spodobać zarówno najmłodszym użytkownikom, jak i tym starszym. Tak przynajmniej mi się wydaje. W temacie designu, warto zwrócić uwagę na to, że nasze dziecko powinno jeszcze bardziej docenić smartwatch, ze względu na funkcje personalizacji – tj. może zmieniać tarcze zegarka według własnych upodobań.

Smartwatch Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Jeśli chodzi o funkcje tego modelu, raczej zauważam więcej cech, z których skorzystają rodzice. I słusznie, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Na froncie, tuż nad ekranem mamy zainstalowany mały obiektyw ultraszerokokątny 2MP, który w połączeniu z mikrofonem sprawia, że możemy z naszym dzieckiem prowadzić rozmowę ideo. Co ważne, model ten został wyposażony w slot na kartę SIM i oferuje łączność 4G LTE. To oznacza, że dziecko wcale nie musi brać ze sobą smartfona, abyśmy mieli z nim cały czas kontakt. Świetne rozwiązanie, które sprawia, że nasz syn, bądź córka nie uczą się od małego „całodobowej” styczności z telefonem.

Smartwatch Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Pozostając jeszcze przy temacie łączności, za sprawą technologii, jakie oferuje ten model – chodzi przede wszystkim o 7-poziomowe pozycjonowanie, mamy dokładną pozycję naszego dziecka, co oczywiście wpływa na jego bezpieczeństwo. A jeśli o to chodzi, zegarek został wyposażony w funkcję SOS. Wystarczy, że syn lub córka naciśnie przycisk zasilania, a sygnał ten trafi wraz z lokalizacją do rodzica. Producent zastosował również ciekawe rozwiązania, które mają pomóc najmłodszym w skupieniu się na nauce. Wystarczy aktywować tryb „w klasie”, aby zminimalizować rozproszenie do minimum. Mam tu na myśli brak powiadomień.

Smartwatch Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Fakt, nie ma tu pulsometru, jednak to nie przeszkadza w mierzeniu aktywności fizycznej. Przede wszystkim możemy sprawdzić ilość kroków, a więc i pomiar pokonanego dystansu. Zegarek posiada różne tryby sportowe, co również pomaga w utrzymywaniu zdrowego stylu życia, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie łatwe.

Smartwatch Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Testy praktyczne obu smartwatchy

Zacznę od zegarka dla rodzica. Wydaje mi się, że marka idzie w bardzo dobrym kierunku – szczególnie w przypadku modelu Mibro GS Explorer. Za stosunkowo niewielką kwotę otrzymujesz solidny sprzęt z szeregiem funkcji, które przydają się każdego dnia. A przynajmniej ja lubię analizować pokonany dystans, mierzyć swój czas podczas pływania na basenie i tym podobne. Do tego ta bateria – coś wspaniałego! Po dziewięciu dniach mam 63% akumulatora. Fakt, wyłączyłem kilka funkcji, jak cykliczne mierzenie saturacji krwi, jednak to oznacza, że producent nie mija się z prawdą i faktycznie oferuje smartwatch, który bez problemu będzie działał przez dwa, a nawet trzy tygodnie, co nie jest takie oczywiste.

Smartwatch Mibro GS Explorer. Fot.: MenWorld.pl.

Jeśli chodzi o model dla dziecka – Mibro P6, również nie mogę napisać złego słowa. Świetna jakość wykonania – a w przypadku najmłodszych, którzy szaleją na podwórkach jest priorytetem. Do tego dochodzi bardzo prosta obsługa i szereg funkcji, które sprawiają, że możemy być spokojni, bo taki sprzęt cały czas analizuje pozycję naszego dziecka. Rzecz jasna, możemy w każdej chwili się z nim połączyć – i to w formie wideo, a to za sprawą możliwości (a wręcz konieczności) instalacji karty SIM, która pozwala na uzyskanie łączności LTE.

Smartwatch Mibro P6. Fot.: MenWorld.pl.

Podsumowanie

Jeśli chcesz zrobić sobie i swojemu dziecku prezent, który będzie nie tylko jakimś tam gadżetem, a czymś bardzo praktycznym – zegarki Mibro GS Explorer i Mibro P6 będą strzałem w dziesiątkę. Wiele przydatnych funkcji, świetna jakość wykonania, solidne materiały, które wykorzystano do produkcji obu smartwatchy i cena, która jest bardzo atrakcyjna jak na to, co oferują oba modele. Uważam, że to świetna opcja dla kogoś, kto bezpieczeństwo swojego dziecka i kontakt z nim stawia na pierwszym miejscu. Oczywiście, do tego dochodzi zegarek dla Ciebie, który między innymi zmobilizuje Cię do uprawiania sportu, a zdrowy styl życia jest wskazany.

Gdzie je kupić? Zegarki dostępne są między innymi w sieci Media Expert. Klikając w ten link przeniesiesz się do oferty dotyczącej modelu Mibro GS Explorer.

