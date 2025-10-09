TP-Link nie zwalnia tempa i właśnie poszerza swoją ofertę o trzy nowe, mobilne urządzenia, które mają zapewnić szybki, stabilny i bezpieczny Internet w każdej sytuacji – w podróży, podczas pracy zdalnej, a nawet na wakacjach. Nowe modele – M8550, M7750 oraz TL-WR3002X – to połączenie wysokiej wydajności, kompaktowych rozmiarów i wygody, która pozwala stworzyć prywatną sieć Wi-Fi praktycznie wszędzie. A co oferuje ?

TP-Link M8550.

TP-Link M8550: 5G i Wi-Fi 6E w kieszeni

Najmocniejszy z trzech nowych modeli – TP-Link M8550 – to przenośny hotspot 5G z obsługą Wi-Fi 6E. Urządzenie zostało stworzone dla tych, którzy chcą korzystać z Internetu nowej generacji poza domem czy biurem, bez kompromisów w kwestii prędkości i stabilności połączenia.

Hotspot obsługuje trzy pasma częstotliwości: 6 GHz do 2880 Mb/s, 5 GHz do 2880 Mb/s oraz 2,4 GHz do 688 Mb/s, co przekłada się na płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu sieci. Niezależnie od tego, czy chodzi o wideokonferencje, streaming w 4K, czy granie online – M8550 radzi sobie bez zadyszki.

Do sieci można podłączyć aż 32 urządzenia jednocześnie, co czyni go świetnym rozwiązaniem nie tylko dla pojedynczego użytkownika, ale też dla całej rodziny lub małego zespołu w podróży. Wbudowana bateria 4680 mAh pozwala na nawet 15 godzin pracy bez ładowania, a dotykowy ekran sprawia, że obsługa jest szybka i intuicyjna.

Hotspot został wyposażony także w slot na kartę microSD do 2 TB, dzięki czemu może służyć jako przenośna pamięć sieciowa. Dla wymagających użytkowników przewidziano wsparcie dla VPN, co pozwala zachować prywatność i bezpieczeństwo podczas łączenia się z publicznymi sieciami Wi-Fi.

Nie zabrakło też gigabitowego portu WAN/LAN, który zwiększa elastyczność pracy z urządzeniem – można dzięki niemu podłączyć przewodowy Internet albo udostępnić mobilne łącze 5G przez kabel Ethernet do innych sprzętów, takich jak komputer, konsola czy domowy router. W razie potrzeby zasięg można dodatkowo wzmocnić poprzez podłączenie anten zewnętrznych.

TP-Link M8550.

TP-Link M7750: LTE-Advanced w podróży

Drugą nowością jest kompaktowy hotspot LTE-Advanced, idealny towarzysz podróży służbowych, wakacyjnych czy nauki w terenie. Urządzenie korzysta z technologii LTE kategorii 12, oferując prędkość pobierania do 600 Mb/s.

Dwupasmowe Wi-Fi 5 gwarantuje stabilne połączenie, z prędkościami 867 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. To oznacza, że zarówno oglądanie filmów, jak i praca zdalna czy prowadzenie wideorozmów będą przebiegać bez zakłóceń.

Kolorowy wyświetlacz zapewnia szybki podgląd najważniejszych informacji – poziomu sygnału, ilości przesłanych danych czy stanu baterii. Ta z kolei ma pojemność 3280 mAh, co wystarcza na cały dzień aktywnego korzystania z sieci.

M7750, podobnie jak jego mocniejszy brat, obsługuje do 32 jednoczesnych połączeń, a dzięki slotowi na kartę microSD umożliwia łatwe współdzielenie plików pomiędzy użytkownikami. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem aplikacji tpMiFi, która pozwala zarządzać siecią w prosty, intuicyjny sposób – bez konieczności zaglądania do zaawansowanych ustawień.

TP-Link M7750.

TP-Link TL-WR3002X: router, który zmieści się w plecaku

Trzecim urządzeniem w zestawieniu gigabitowy router podróżny z obsługą Wi-Fi 6, który zapewnia stacjonarną stabilność w mobilnych warunkach. To rozwiązanie dla osób, które w hotelu, biurze czy wynajętym mieszkaniu potrzebują solidnego połączenia bez kompromisów.

Router pracuje w standardzie AX3000, oferując do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Taka wydajność sprawia, że sprawdzi się przy streamingu, pobieraniu dużych plików czy grach online.

Urządzenie wyposażono w port WAN 2,5 Gb/s, port LAN 1 Gb/s, USB 3.0 oraz czytnik kart microSD, co pozwala na wygodne udostępnianie plików w sieci lokalnej. Router obsługuje też wiele trybów pracy – może działać jako klasyczny router, punkt dostępowy, extender lub klient, co czyni go wyjątkowo wszechstronnym sprzętem.

Zadbano również o bezpieczeństwo. Sprzęt wspiera popularne protokoły VPN (OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard) oraz nowoczesny standard szyfrowania WPA3, który chroni prywatność użytkownika, zwłaszcza podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi.

Router zasilany jest przez USB-C, dzięki czemu można go podłączyć nawet do powerbanku, co sprawia, że działa wszędzie tam, gdzie akurat jest potrzebny. Niewielkie wymiary pozwalają zmieścić go w torbie, plecaku, a nawet w kieszeni.

TP-Link TL-WR3002X.

Wygodna konfiguracja i pełna kontrola

TP-Link zadbał o to, by obsługa nowych urządzeń była szybka i bezproblemowa. Modele M8550 i M7750 współpracują z aplikacją tpMiFi, która pozwala w prosty sposób zarządzać siecią, udostępniać Internet czy monitorować transfer danych. Z kolei TL-WR3002X jest kompatybilny z aplikacją Tether, umożliwiającą intuicyjne sterowanie ustawieniami routera, niezależnie od miejsca pobytu.

Ceny i dostępność

Nowe urządzenia TP-Link są już dostępne w sprzedaży. Za najbardziej zaawansowany model M8550 trzeba zapłacić około 2000 zł, M7750 kosztuje około 680 zł, a kompaktowy TL-WR3002X to wydatek rzędu 200 zł. Wszystkie modele objęte są 3-letnią gwarancją producenta, co tylko potwierdza, że TP-Link jest pewny jakości swoich urządzeń.

Trzy urządzenia, jedno zadanie – szybki i niezawodny Internet, gdziekolwiek jesteś. TP-Link pokazuje, że mobilność nie musi oznaczać kompromisów, a prywatna sieć Wi-Fi może podróżować razem z nami – od biura, przez pociąg, aż po plażę. Sprawdź również inne nowości marki TP-Link.