Ucieczka z Rosji! Ma brakować biletów lotniczych!

Rozpoczyna się ucieczka z Rosji? Po wygłoszeniu orędzia przez Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej zrobiło się zamieszanie. Jak donosi portal NEXTA, w kraju zaczyna brakować biletów lotniczych!

Rosjanie przestraszyli się prezydenckiego orędzia!

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że w Rosji nastąpiło poruszenie, kiedy dowiedziano się rzekomej mobilizacji wojskowej. Co prawda Władimir Putin ogłosił, że mobilizacja jest na ten moment częściowa, to jednak Rosjanom nie śpieszy się na front. Nic dziwnego, skoro co chwile słyszy się o niedziałającym sprzęcie wojskowym.

Dlatego też rozpoczęła się wolna ucieczka z Rosji. Rosjanie nie tylko wyszukują hasła w przeglądarce Google, ale również przeszli do bardziej konkretnych działań. Jak podaje portal NEXTA, kupienie biletu z Rosji do innych krajów jest obecnie bardzo trudne, ponieważ rzekomo zaczyna brakować biletów!

Rozpoczęła się ucieczka z Rosji!

Czy ucieczka z Rosji właśnie się rozpoczęła? Wszystko na to wygląda. Strach przed udaniem się na front mocno przestraszył Rosjan, którzy zaczęli nagminnie wykupywać bilety lotnicze do innych krajów. Jak informuje portal NEXTA zakup biletu m.in. do Erywania, Tbilisi czy Stambułu jest praktycznie niemożliwy!

Patrząc na grafiki udostępnione przez portal NEXTA na Twitterze, możemy zobaczyć, że biletów w klasie ekonomicznej nie ma, a jeśli się pojawią, to ich cena przekracza 3,5 tys. złotych! Ucieczka z Rosji jest bardzo trudna nie tylko z tego względu, bo przecież przez nałożone sankcje, Rosjanie mogą latać tylko do określonych państw! Informacje na temat braku biletów potwierdziło także brytyjskie radio Times Radio!

