Podobno vivo X300 Ultra nagrywa lepiej niż kamera! MWC 2026

Czy podczas targów MWC 2026 w Barcelonie poznaliśmy smartfon, który wprowadzi rewolucję wśród twórców wideo? Nawet tych profesjonalnych! Wszystko wskazuje na to, ze vivo X300 Ultra to „game changer”, dzięki któremu jakość materiałów będzie znacznie lepsza, a przy okazji, nie musimy nosić ze sobą ciężkiego i ogromnego sprzętu.

vivo X300 Ultra

Wydaje mi się, że będzie to hit wśród twórców i to nie tylko tych, którzy skupiają się na filmach udostępnianych w mediach społecznościowych. Podobno vivo X300 Ultra ma pozwalać na nagrywanie na wszystkich tylnych aparatach, przy okazji zapewniając wieloogniskowe 4K 120 kl/s w 10-bitowym Log oraz Dolby Vision. To prawdziwa rewolucja jeśli chodzi o tworzenie wideo i to niezależnie od tego, czy masz w planach nagranie rozległego krajobrazu obiektywem szerokokątnym czy też tworzenia filmu detali korzystając w tym celu z teleobiektywu. W każdym z tych przypadków mamy uzyskać dynamiczny obraz i jakość premium – niezależnie od ogniskowej.

Bazując na silnym dziedzictwie vivo w dziedzinie fotografii, strategicznie rozszerzamy nasze działania na świat wideo. Ulepszenia wideo w X300 Ultra to krok od ‘pojedynczych możliwości obrazowania’ do ‘kinowych możliwości tworzenia wideo’. Sprawiamy, że produkcja materiałów na poziomie filmowym staje się bardziej intuicyjna, płynna i dostępna niż kiedykolwiek wcześniej Yu Meng, wiceprezes ds. obrazowania w vivo

vivo X300 Ultra

Smartfon vivo X300 Ultra – smartfon dla profesjonalnych filmowców?

Oprócz kwestii już wcześniej wymienionych, nowość ma pochwalić się wysokim poziomem stabilizacji obrazu. Mamy uzyskać pełnozakresowy system OIS, który gwarantuje świetną jakość przy ogniskowej 85 mm. Finalnie, twórca może liczyć na stabilne i płynne ujęcia. Co jeszcze? Mamy między innymi elastyczną paletę kolorów, która pozwala na kontrolę parametrów takich jak nasycenie, kontrast czy tonacja. Wygląda więc na to, że marka vivo przygotowała smartfon, który zagwarantuje nam głębię kolorów i szeroki zakres dynamiczny niezależnie od tego czy wybierzemy nagranie obiektywem ultraszerokokątnym, głównym czy też tele.

Szczególnie na uwagę zasługuje tryb Pro Video oferujący specjalny interfejs, za pomocą którego możemy regulować poszczególne parametry – podobnie ja kw przypadku profesjonalnych kamer.

Co z dźwiękiem? Tu również marka vivo ma się czym pochwalić. Mamy system Quad-Mic Audio Recording Master, który został ulepszony i zaprojektowany tak, abyśmy nie martwili się o to, w jakich warunkach nagrywamy. W skrócie, producent „udostępnił” twórcy sześć scenariuszy, które mają za zadanie podkreślić kluczowe źródła dźwięku. Oczywiście, przy okazji możemy liczyć na redukcję hałasu otoczenia.

vivo X300 Ultra

Akcesoria dla profesjonalistów

Producent zaskoczył nie tylko tym, co oferuje model X300 Ultra, ale również szerokim zestawem modułowych akcesoriów. Mamy więc Professional Photography Grip, Camera Cage, External Lens Expansion Frame oraz wentylator chłodzący. Gdy to wszystko połączymy w całość, mamy zestaw, który powinien sprostać nawet tym najbardziej zaawansowanym produkcjom filmowym. Po szczegóły na temat tego modelu odsyłam na stronę producenta – vivo.

