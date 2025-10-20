Volkswagen inwestuje we Wrześni. Marka po raz kolejny daje jasno do zrozumienia: elektromobilność to nie chwilowa moda, tylko kierunek, z którego nie ma odwrotu. Niemiecki gigant właśnie ogłosił dużą inwestycję we Wrześni, gdzie powstaną dwie nowe hale produkcyjne – jedna do budowy karoserii, druga do magazynowania baterii. Wszystko po to, by w Wielkopolsce mogła powstawać kolejna generacja w pełni elektrycznego Craftera.

Zakład we Wrześni działa od 2016 roku i należy do spółki Volkswagen Poznań, która od ponad trzech dekad produkuje samochody dostawcze w regionie. To właśnie tutaj z taśmy zjeżdżają Crafter i jego bliźniak MAN TGE – modele, które dobrze znają kierowcy firm dostawczych w całej Europie. Teraz przyszedł czas na duży krok naprzód – w stronę pełnej elektryfikacji.

Hala, roboty i zielona energia

Nowa inwestycja nie jest tylko kosmetycznym rozszerzeniem fabryki. Volkswagen zamierza stworzyć nowoczesne centrum produkcji, dostosowane do potrzeb wytwarzania aut elektrycznych. Na listopad 2025 roku zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego, a właściwe prace budowlane ruszą na początku przyszłego roku. Całość ma zostać ukończona w 2027 roku.

Jak zapowiada Stefanie Hegels, prezeska Volkswagen Poznań, rozbudowa zakładu to nie tylko kwestia zwiększenia mocy produkcyjnych, ale też przygotowanie fabryki na przyszłość. – „W ramach inwestycji powstanie hala budowy karoserii i magazyn baterii, dostosowane do wymogów produkcji nowej generacji elektrycznego Craftera. W ten sposób wzmacniamy naszą pozycję jako producenta nowoczesnych samochodów dostawczych oraz zwiększamy bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości” – podkreśla.

Trzeba przyznać, że Września już teraz jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów Volkswagena na świecie. Teren fabryki ma aż 220 hektarów – to mniej więcej tyle, co 300 boisk piłkarskich. W procesie produkcji pracuje ponad 1300 robotów, a kontrolę jakości wspiera sztuczna inteligencja. Brzmi jak fabryka przyszłości? Dokładnie taką chce ją uczynić koncern.

Ludzie i miejsca pracy – to się liczy

Nowoczesna technologia to jedno, ale równie ważni są ludzie. Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce – obecnie zatrudnia około 9 tysięcy osób. Nic więc dziwnego, że każda decyzja dotycząca fabryki ma znaczenie dla tysięcy rodzin w regionie.

– „To wyraźny sygnał dla naszych pracowników. Produkcja samochodów elektrycznych nowej generacji to rozwój kompetencji, które pozwolą nam zabezpieczyć miejsca pracy w przyszłości” – mówi Piotr Olbryś, przewodniczący „Solidarności” w spółce.

W podobnym tonie wypowiada się Artur Mokracki, p.o. burmistrza Wrześni. – „Volkswagen od lat odgrywa kluczową rolę w rozwoju miasta i gminy. Dzięki fabryce przybyło mieszkańców, zwiększyły się wpływy podatkowe, ale przede wszystkim zyskaliśmy partnera, który inwestuje w edukację, lokalne inicjatywy i środowisko” – zaznacza samorządowiec.

Volkswagen inwestuje we Wrześni. Ekologia na poważnie

Rozbudowa fabryki ma nie tylko wzmocnić produkcję, ale też potwierdzić, że elektromobilność może iść w parze ze zrównoważonym rozwojem. Już dziś zakład we Wrześni – podobnie jak inne obiekty Volkswagena w Polsce – jest zasilany w 100% zieloną energią. Co więcej, część prądu pochodzi z własnej farmy fotowoltaicznej. Instalacja o mocy 18,3 MW pokrywa około 25% rocznego zapotrzebowania fabryki, a w sprzyjających warunkach słonecznych potrafi w pełni zasilić cały zakład.

– „Rozbudowa to inwestycja w infrastrukturę i kompetencje, ale też wyraźny sygnał, że przyszłość mobilności może być nowoczesna i przyjazna środowisku, a jednocześnie lokalna” – mówi Marzena Pilich-Grońska, dyrektorka zakładu we Wrześni.

Trudno się nie zgodzić. Zamiast przenosić produkcję za granicę, koncern rozwija polskie zakłady i inwestuje w zielone technologie – to coś, czego potrzebuje zarówno region, jak i cała gospodarka.

Motoryzacja napędza gospodarkę

Warto przypomnieć, że branża motoryzacyjna ma ogromne znaczenie dla Polski. Jak mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, sektor ten odpowiada za 8% polskiego PKB, który w 2024 roku wyniósł 3,64 biliona złotych. Bezpośrednio w motoryzacji zatrudnionych jest ponad 200 tysięcy osób, a – jak zauważa Faryś – jedno miejsce pracy w tym sektorze generuje nawet siedem kolejnych w branżach powiązanych, takich jak logistyka czy produkcja części.

Nie ma więc wątpliwości: inwestycje takie jak ta we Wrześni to nie tylko lokalna sprawa, ale ważny impuls dla całej polskiej gospodarki.

Volkswagen inwestuje we Wrześni Co dalej?

Kamień węgielny pod nową część fabryki ma zostać wmurowany już w listopadzie, a prace budowlane nabiorą tempa w 2026 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2027 r. z linii produkcyjnych we Wrześni zaczną zjeżdżać pierwsze egzemplarze nowej generacji elektrycznego Volkswagena Craftera.

To właśnie takie decyzje pokazują, że Polska staje się coraz ważniejszym punktem na mapie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego – zwłaszcza tego zielonego. I choć jeszcze kilka lat temu „elektryczny dostawczak” brzmiał jak science fiction, dziś to rzeczywistość. A Września ma szansę stać się jednym z jej najważniejszych rozdziałów.

Źródło informacji: Volkswagen.