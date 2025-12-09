Z tym ogniwem Motorola Edge 70 będzie hitem. Sprawdziłem to!

Lubimy rzeczy „slim”. Ta moda dopadła również smartfony, jednak wiele osób analizowało kwestię połączenia długiego czasu pracy na baterii ze smukłą obudową. To tak się da? Motorola Edge 70 udowadnia, że jest to możliwe. Miałem okazję przetestować ten model i szczerze jestem pozytywnie zaskoczony. Tym bardziej, że mogłem porównać go do konkurencji. Król smukłych smartfonów? Wygląda na to, że tak.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Rynek smartfonów jest bardzo rozbudowany. Tanie, drogie, składane, a teraz cechujące się cienką obudową. Trzeba czymś zainteresować klienta, prawda? Najważniejsze w tym wszystkim jest to, by zachować wysoką jakość i solidne parametry. Przecież to jest najważniejsze, ponieważ zadowolenie użytkownika powinno być dla producenta priorytetem. Z entuzjazmem przyjąłem propozycję testów smartfona Motorola Edge 70, ponieważ firma wyraźnie komunikowała, że ten model pomimo smukłej obudowy, posiada pojemną baterię, a to ma oznaczać długi czas pracy. Oby nie były to słowa rzucane na wiatr.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Dane techniczne Motorola Edge 70

Procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Pamięć RAM: 12 GB Pamięć na dane: 512 GB Wyświetlacz: P-OLED 6,67-cali, 2712 x 1220 pikseli, 120 Hz Aparat: 2 x 50 Mpx – tył, 50 Mpx – przód System: Android 16 Bateria: krzemowo-węglowa, 4800 mAh, ładowanie 68 W TurboPower Standardy: IP68, IP69, MIL-STD-810H Wymiary: 159 mm x 74 mm x 5,99 mm Waga: 159 g Cena: 12/512 GB – grafitowy – 3499 zł

12/512 GB – miętowy – 3499 zł

12/512 GB – zielony – 3499 zł

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Wygląd smartfona Motorola Edge 70

Jeśli kładziesz duży nacisk na kwestie związane z wyglądem, także urządzeń, które kupujesz, będziesz zachwycony! Tu wszystko współgra ze sobą wzorowo. Model ten wizualnie zachwyca wszystkich – tych, którzy podążają za modą i tych, którzy są fanami nowych technologii. Jak widać na zdjęciach, do naszej redakcji dotarł model zielony. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Już na wstępie witają nas wąskie ramki wokół ekranu, który ma dodatkowo „wtopiony” obiektyw 50 Mpx oraz przycisk dotykowy. Za jego pomocą odblokowujemy system. Dodam jeszcze, że wyświetlacz chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i. Ramki? Eleganckie, smukłe, lekko zaokrąglone. Na lewej krawędzi ulokowano przycisk. Podobnie z drugiej strony, z tą różnicą, że tam są aż dwa, z czego jeden podłużny, który odpowiada za regulację głośności. Na dolnej krawędzi umieszczono tackę na kartę microSIM, głośnik oraz port USB typu C, który odpowiada za transfer danych oraz oczywiście za ładowanie. W zależności od ładowarki, jaką posiadamy, możemy „osiągnąć” prędkość ładowania na poziomie 68 W, co jest wynikiem aż nadto zadowalającym.

Plecki, o ile mogę tak je określić to arcydzieło. Szczególnie w wariancie z kryształami Swarovskiego. Efektowny materiał, przyjemny w dotyku. Niewielka wyspa aparatów, a wokół obiektywów piękne pierścienie. Ten telefon może się podobać i ciężko jest mi znaleźć osobę, która myślałaby inaczej. Oczywiście, „wisienką na torcie” jest to, jak ten smartfon jest cienki. Fakt, konkurencja również może się pochwalić podobnymi wartościami, jednak 5,99 mm przy baterii 4800 mAh? Rewelacyjny wynik, poważnie! Jestem pod wielkim wrażeniem! Wróćmy jeszcze „na moment” do aparatów. Mamy do dyspozycji dwa obiektywy 50 Mpx (w tym jeden ultraszerokokątny) oraz czujnik światła 3w1. Warto o tym wspomnieć, gdyż takie parametry są na chwilę obecną czymś wyróżniającym Edge 70 na tle konkurencji.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Jak działa ten smartfon w praktyce?

Od zawsze lubiłem markę Motorola za to, że nie dodaje zbędnych nakładek i innych irytujących elementów, które spowalniają system. Tu nawet po kilku latach użytkowania (mam potwierdzenie – kolega od wielu lat korzysta z Motorola Edge z 2020 roku) możemy liczyć płynne działanie. Jak jest w przypadku Edge 70? Oczywiście, tak samo. Fakt, mamy kilka dodatków w postaci funkcji – bardzo przydatnych. Mam na myśli gesty, dzięki którym np. uruchomimy szybko latarkę lub aparat. Nie ma jednak fabrycznie zainstalowanych aplikacji czy nakładek, przez które Android 16 działałby przeciętnie. Zdecydowanie nie. Tu jest wręcz przeciwnie! Połączmy bardzo dobre podzespoły, odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz i finalnie otrzymujemy świetny sprzęt do zabawy, a nawet i pracy!

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Bateria w Motorola Edge 70

Wiesz już, że ten smartfon jest smukły ale czy przez to użytkownik nie straci czasu pracy? Zastanawiałem się nad tym jeszcze przed jego premierą, widząc jak działa konkurencja. Wielu dziennikarzy narzekało na to, że smartfony z cienką obudową może i są ładne, jednak nie ma to nic wspólnego z komfortem pracy – w skrócie, musiałeś mieć zawsze ze sobą powerbank albo ładowarkę. Pierwsze informacje dotyczące modelu Edge 70 były bardzo optymistyczne. Wychodziło na to, że marka Motorola wcale nie oszczędziła na parametrach i udało się jej zamontować ogniwo tak dobre, że użytkownik absolutnie nie będzie narzekał na czas pracy.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Jak jest w praktyce? Zdecydowanie można to potwierdzić! Mamy grubość, która wynosi zaledwie 5,99 mm. Mamy niewielką wagę – 159 g. Jest dobrze, prawda? Do tego dochodzi bateria krzemowo-węglowa o pojemności 4800 mAh, która ma pozwolić nawet na 50 godzin pracy, co powinno przełożyć się na dwa dni działania. Da się zrobić? Tak, o ile nie korzystacie zbyt intensywnie z telefonu. W moim przypadku był to cały dzień, co uważam za wynik bardzo dobry.

Jeśli jesteście bardzo wymagającymi użytkownikami, a więc np. gracie w gry, przeglądacie Internet czy media społecznościowe, czas ten może być nieznacznie krótszy, a tak naprawdę taki sam jak w przypadku konkurencji (dużo grubszej). Mam na myśli podłączenie telefonu wieczorem do ładowania, odłączenie go rano i np. późnym popołudniem ponowne podłączenie. Co ważne, mamy do dyspozycji szybkie ładowanie 68 W oraz bezprzewodowe 15 W.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Czy warto kupić smartfon Motorola Edge 70?

Jeśli zależy Ci na designie, a przy okazji nie chcesz tracić wydajności – mam tu na myśli zarówno podzespoły, jak i pojemność baterii – Edge 70 będzie świetnym wyborem. To elegancki smartfon, bardzo wyróżniający się na tle konkurencji pod kątem designu, wygodny w obsłudze i wyposażony w praktycznie „czysty” Android. Do tego należy wspomnieć o cenie, która wypada według mnie bardzo atrakcyjnie na tle konkurencji. Smartfon kupisz za 3499 zł, a dodatkowo możesz otrzymać szereg dodatków, o których wspominam poniżej.

Czego chcieć więcej? Jeśli jesteście tymi klientami, którzy jednak chcieliby otrzymać „bonusy”, macie świetną ku temu okazję. Dlaczego? Kupując Motorola Edge 70 istnieje opcja zyskania zestawu akcesoriów o wartości 1100 zł zupełnie za darmo! W ich skład wchodzi ładowarka 68 W, lokalizator, świetne słuchawki które testowaliśmy (zobacz recenzję moto buds loop) oraz smartwatch moto watch fit. Szczegóły na temat promocji znajdziesz na stronie: https://www.motopromocja.pl/.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca

smartfon Motorola Edge 70!

Materiał powstał we współpracy z marką Motorola.