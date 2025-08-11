Nowa cena za badanie techniczne w 2025! Będą srogie kary!

Ile będzie kosztować przegląd w 2025? Lepiej szykuj portfel, bo nowa cena za badanie techniczne znacznie wzrosła. Uwierz mi jednak, że powinieneś obawiać się czegoś innego. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że zmian jest znacznie więcej i dotyczą właśnie Twojego samochodu.

Nowa cena za badanie techniczne w 2025

Zacznijmy od najważniejszego, na co czeka wielu właścicieli pojazdów. Ile będzie kosztować przegląd samochodu? Już we wrześniu cena wzrośnie z 99 zł do 149 zł. Posiadacze aut z instalacją LPG zapłacą znacznie więcej. Cena wzrasta ze 163 zł do 243 zł. To nie koniec zmian, jeśli chodzi o finanse związane z badaniem technicznym pojazdu. Kwota ta będzie rosła każdego roku, ponieważ ma być powiązana ze średnim wynagrodzeniem w kraju. Skok na kasę? Zależy jak na to popatrzymy. Ta stawka nie zmieniała się od 2004 roku, a więc już naprawdę dużo czasu minęło od tamtejszych ustaleń. Ministerstwo usprawiedliwia swoją decyzję tym, że ma się poprawić bezpieczeństwo na drogach, a nawet po zmianach opłaty będą niższe niż w niektórych krajach Europy Zachodniej.

Briefing prasowy z udziałem wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca w sprawie badań technicznych pojazdów.

Nowa cena za badanie techniczne to jedno. Jeśli jeździsz starszym autem, lepiej to przeczytaj

Nie ma opcji, żeby Twoje auto, które ma już „swoje lata” zdobyło przegląd… bez pojawiania się na Stacji Kontroli Pojazdów. Po zmianie zasad, samochód będzie miał wykonanych aż pięć fotek. Mowa o zdjęciu z każdej strony, a także fotografii przebiegu. Finalnie te materiały trafią do bazy CEP. Wszystko po to, by udowodnić, że ten pojazd faktycznie przeszedł badanie techniczne.

Kolejna sprawa dotyczy modyfikacji układu wydechowego. Wszyscy wiemy jak problematyczny potrafi być filtr cząstek stałych. Niektórzy go usuwają i dla takich osób przede wszystkim mam złe wiadomości. Za sprawą tak zwanych liczników cząstek stałych, które będą nowym elementem wyposażenia SKP, kontroler sprawdzi czy filtr DPF nie został wycięty lub nie jest uszkodzony. Jeśli zauważy problem, samochód automatycznie nie przejdzie przeglądu. Nie chcę nic mówić, ale przywrócenie tego „eko” elementu może się wiązać z bardzo dużym kosztem.

Nowa cena za badanie techniczne w 2025 to jedno. Wycięty DPF? Zapomnij, że przejdziesz badanie techniczne. Stacja kontroli pojazdów nie podbije Ci przeglądu.

Kara za spóźnienie się z wykonaniem przeglądu samochodu

Zapewne myślisz sobie: oj tam, zapomnę zrobić przegląd, nic się nie stanie. Od września będziesz miał duży problem, jeśli jesteś z natury zapominalski. Niestety, nowe przepisy oznaczają duże kary dla takich osób. Jeśli spóźnisz się z wykonaniem badania technicznego o tydzień, zapłacisz za to blisko 300 zł. To oznacza podwojenie kosztów przeglądu! Teraz uważaj. Zapomniałeś je wykonać, a minęły trzy tygodnie? Płacisz około 450 zł. Idźmy dalej. Po 90 dniach kwota wzrośnie prawie do 600 zł!

Nowa cena za badanie techniczne w 2025.

Jakby tego było mało, jeśli jesteś posiadaczem samochodu z napędem na cztery koła, również zapłacisz więcej. Dlaczego? Podobno chodzi o czasochłonne procedury. Cóż. Najwidoczniej Ministerstwo Infrastruktury chce z przeglądu technicznego zrobić maszynkę do zarabiania pieniędzy.

Żeby nie było, że tylko marudzę. Fakt, nowa cena za badanie techniczne w 2025 trochę irytuje. Jest jedna zmiana, którą można uznać za pozytywną. Jeśli zrobisz badanie techniczne do trzydziestu dni przed terminem, ważność wydłuży się nie o dwanaście, a o trzynaście miesięcy. O szczegółach tych zmian przeczytasz na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

