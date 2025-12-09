Ten chiński SUV jest wystawiony za 95 tys zł. Ma wszystko!

Gdybyś miał kupić nowe auto, wybrałbyś chiński SUV? Jeśli rozważasz, masz świetną okazję, bowiem nowy Chery Tiggo 4 został wystawiony w ofercie promocyjnej za 95 499,99 zł. Mało tego, jeśli zdecydujesz się na to auto, otrzymasz ubezpieczenie za 1 zł! Masz czas na rozmyślenia do końca roku, chociaż czuję, że auto szybciej znajdzie właściciela.

Chery Tiggo 4 – chiński SUV za około 95 tys zł!

Ostatnio miałem okazję przez tydzień jeździć Chery Tiggo 7. Całkiem przyjemny wóz. Chyba jeden z najfajniejszych, jeśli chodzi o azjatyckie wynalazki, które pojawiają się na rynku jak grzyby po deszczu. I o ile większość z nich niestety jest „robaczywa”, ten okazuje się dorodnym borowikiem. No, może przesadzam, ale już obiecującym podgrzybkiem jak najbardziej. Piszę tak, jakbym się na grzybach znał. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że pośród wszelakich ofert wyprzedażowych – wszak rocznik się już kończy – ten chiński SUV wydaje się być bardzo dobrą opcją. Hybryda, całkiem znośny wygląd. Fakt, kupimy znane w Europie modele w podobnych pieniądzach, ale o takim wyposażeniu raczej zapomnijcie.

Ten chiński SUV kusi ceną i nie tylko!

Nie jest to jeden konkretny samochód, więc nie szykuj się na wycieczkę już „tu i teraz”. Znalazłem na popularnym portalu ogłoszeniowym sześć sztuk Chery Tiggo 4 w cenie około 95 tys zł. Wyposażenie będzie raczej takie samo – Essential. Różnice sprowadzają się do kolorów nadwozia. Co może posiadać taki samochód? Wśród elementów wyposażenia mamy oczywiście poduszki i kurtyny, aczkolwiek to jest dziś czymś oczywistym. Podobnie w przypadku alarmu. Oprócz tego mamy między innymi szereg systemów wspomagających kierowcę. Mam na myśli monitorowanie martwego pola, ostrzeganie przed otwarciem drzwi oraz przed kolizją podczas cofania. Wśród wyposażenia znajdziemy także asystenta zmiany pasa ruchu czy, uwaga, tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu.

Chery Tiggo 4 posiada również asystenta świateł drogowych, wielofunkcyjną i regulowaną w czterech kierunkach kierownicę, nawiewy klimatyzacji w drugim rzędzie siedzeń, oczywiście regulowane elektrycznie szyby, bezkluczykowy dostęp, kamerę cofania czy 17-calowe felgi aluminiowe. Brzmi dobrze? Zdecydowanie tak! Do tego dochodzą czujniki parkowania z tyłu, reflektory LED, a we wnętrzu ekrany: dla kierowcy cyfrowy o przekątnej 12,3 cala, a także w centralnym punkcie kokpitu – również 12,3 cala z menu w naszym rodzimym języku. Są porty USB typu A i USB typu C, system audio i obsługa Android Auto oraz Apple CarPlay – i to bezprzewodowa!

Za 95 tys zł otrzymujesz kompletne wyposażenie, długą gwarancję i szereg dodatków

Co mam na myśli? Oczywiście zacznijmy od finansowania. Chery chwali się, że możemy uzyskać leasing 100%, co już jest świetną opcją. Kredyt? Nie ma sprawy: albo 0% albo 3×33%. Oprócz tego polisa ubezpieczeniowa za złotówkę i co bardzo ważne, 7-letnia gwarancja, która jest wymienna na 150 tys kilometrów. Jeśli chodzi o serwis, w tym artykule przedstawiliśmy wszystkie informacje na temat obsługi Chery w Polsce. Na koniec sprawdźmy, co w tej cenie znajdzie się pod maską. A będzie to hybryda z silnikiem spalinowym 1.5 T-GDI HEV generująca 163 KM. Napęd na przednie koła, skrzynia automatyczna.