Galaxy S26 Ultra ma funkcję, której nie ma żaden iPhone!

Emocje związane z GalaxyUnpacked26 jeszcze nie opadły i cały świat analizuje to, co zaprezentował Samsung. Czy flagowe smartfony mają coś, czego inni mogą zazdrościć? Odpowiedź brzmi: tak. Galaxy S26 Ultra ma funkcję, której będą zazdrościć wszyscy, a przede wszystkim posiadacze smartfonów marki Apple.

Samsung Galaxy S26 Ultra.

Byłem na premierze najnowszych flagowców Samsung Galaxy. Smartfony wyglądają świetnie ale nie doświadczyłem tego „wow”, na które liczyłem. A może już przestałem liczyć? Kiedyś z zafascynowaniem patrzyłem w kierunku premier. Dziś mogę w nich uczestniczyć, a i tak nie robią na mnie wielkiego wrażenia. Dlaczego? Niewiele się dzieje względem poprzedniego modelu. A w przypadku Galaxy? Niestety, zmiany są kosmetyczne, dlatego skupiłem się na funkcji, która zdecydowanie spotkała się z moim największym zainteresowaniem.

Tryb Privacy Display w Samsung Galaxy S26 Ultra.

Prywatność? Inni nie dadzą Ci tego, co Galaxy S26 Ultra!

Oglądam konferencję, oglądam – raczej nie pojawia się nic, co mogłoby mnie pozytywnie zaskoczyć. Aż tu nagle jest! Chodzi o privacy display, czyli prywatny ekran. Co to? Chodzi, jak sama nazwa mówi – o ochronę prywatności. Dotychczas jeśli chcieliśmy posiadać tego typu rozwiązanie, trzeba było zastosować folię, która niestety, psuła jakość obrazu. Nowość wprowadzona przez markę Samsung zmienia „zasady gry”. Jeśli aktywujemy wspomnianą technologię, wyświetlacz będzie korzystał z pikseli o wąskim kącie. To z kolei oznacza, że osoby, które siedzą z boku nie zobaczą tego, co dzieje się na ekranie. Aby na własne oczy przekonać się jak działa ta technologia, włącz film.

Privacy Display w Samsung Galaxy S26 Ultra.

Według mnie to świetna technologia, która sprawi, że wiele osób zdecyduje się na zakup tego modelu. Szczególnie, jeśli zależy nam na bezpieczeństwie danych, a raczej każdy z nas preferuje prywatność. Nie ważne czy chodzi o to, by ktoś nie widział tego, jaki serial oglądamy w komunikacji miejskiej czy o to, by żadna osoba postronna nie zobaczyła z kim piszemy – to są nasze dane i kropka.

Sprawdź polskie ceny Galaxy S26 w przedsprzedaży.

Tryb Private Display w Samsung Galaxy S26 Ultra.

Po szczegóły na temat nowości tej marki odsyłam na stronę producenta: Samsung Polska.