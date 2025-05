Geely Auto wjeżdża do Polski z EX5. Co teraz z autami Volvo?

Współpraca, która może sporo namieszać na polskim rynku motoryzacyjnym właśnie stała się faktem. Jameel Motors i Geely Auto ogłosiły podpisanie umowy dystrybucyjnej, na mocy której już od trzeciego kwartału tego roku na naszych drogach pojawi się pierwszy model Geely, To elektryczny SUV EX5.

Geely Auto niebawem w Polsce. Na zdjęciu SUV EX5.

To debiut Geely Auto w Polsce i zarazem nowy rozdział dla Jameel Motors, który rozbudowuje swoje europejskie portfolio o pojazdy nowej generacji.

Geely Auto w Polsce Co dokładnie wjeżdża na rynek?

Na start EX5 – czyli nowoczesny, elektryczny SUV oparty na platformie GEA (Global Intelligent Electric Architecture). Później do oferty dołączy także model typu plug-in hybrid (PHEV) z segmentu C-SUV. Oba zaprojektowane z myślą o tych, którzy chcą czegoś więcej: technologii, bezpieczeństwa i komfortu – ale bez rezygnacji z designu.

A skoro już o tym mowa – EX5 to nie tylko samochód. To świadomy wybór. Komfortowe wnętrze, nowoczesne systemy bezpieczeństwa, przestrzeń idealna zarówno na miasto, jak i dłuższe trasy. Auto, które nie próbuje być „eko”, tylko po prostu jest.

Geely Auto niebawem w Polsce. Na zdjęciu SUV EX5.

Dlaczego właśnie teraz dołącza Geely Auto?

Z danych za luty 2025 wynika, że sprzedaż samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorowo (BEV) w Polsce wzrosła aż o 41% w porównaniu z rokiem ubiegłym. To moment, który trudno było zignorować – także dla marek globalnych.

Geely Auto, obecne już w ponad 80 krajach i odpowiedzialne za ponad 2,17 miliona sprzedanych pojazdów w 2024 roku, wie, jak reagować na takie zmiany. Inwestuje w technologie, rozwój oraz AI – mają zespół 30 tysięcy inżynierów, którzy robią swoje w Szwecji, Chinach i Wielkiej Brytanii. Z kolei Jameel Motors działa w branży od ponad 70 lat i zna się na rzeczy, także na lokalnych potrzebach. Obecna w 12 krajach – od Wielkiej Brytanii i ZEA przez Maroko, Algierię aż po Polskę – dostarcza rozwiązania motoryzacyjne dla topowych marek: Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG, Farizon Auto, Hino i teraz także Geely Auto.

Geely Auto niebawem w Polsce.

A co mówią liderzy firmy?

„Zapewniamy polskim kierowcom jeszcze większą swobodę i elastyczność w zakresie mobilności – jednocześnie aktywnie wspierając krajową transformację w kierunku ekologicznej mobilności” Jasmmine Wong, CEO Jameel Motors.

„To nie tylko współpraca biznesowa – to krok w rozwoju całej branży. Przynosimy na rynek samochody inteligentne, zrównoważone i wysokiej jakości.” Moe Wong, Wiceprezes Geely Auto International Corporation.

Co dalej?

Nowe modele Geely trafią do Polski już w trzecim kwartale 2025 roku – zanim się obejrzymy, EX5 pojawi się w salonach. Ale tak naprawdę, to znak, że przyszłość już parkuje pod naszymi domami: cicho, bez spalin i z przytupem. Może warto spojrzeć na nią z ciekawością – kto wie, czy EX5 nie sprawi, że nagle znów będziemy marzyć o dalszych trasach, a nie tylko do Lidla za rogiem?

Sprawdź również ile samochodów sprzedała w Polsce firma MG Motor.