Kupisz tablet Lenovo, dostaniesz słuchawki E310. Spiesz się!

Jeśli akurat rozglądasz się za tabletem – dla siebie, dla dziecka, a może w ramach prezentu świątecznego – Lenovo właśnie ułatwia sprawę. Do 31 grudnia trwa fajna promocja. Jeśli kupisz tablet Lenovo, możesz zgarnąć gratisowe słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereobuds. Brzmi jak przyjemny bonus? No to chodź, sprawdź szczegóły.

Kupujesz tablet Lenovo – zdobywasz słuchawki za darmo!

Słuchawki w prezencie – idealnie na grudzień

Marka postanowiła wejść w sezon prezentowy z rozmachem. Kupujesz tablet Lenovo, a słuchawki dostajesz w pakiecie – bez żadnych punktów, kuponów czy losowań. Po prostu bierzesz sprzęt, rejestrujesz go i gotowe.

W zestawie czekają Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds – lekkie, nowoczesne i bardzo praktyczne. Mają 13-milimetrowe przetworniki, oferują wyraźny bas, czyste wysokie tony i redukcję hałasu, a Bluetooth 5.3 dba o stabilne połączenie. Idealne do muzyki, podcastów, a nawet długich rozmów. Promocja obowiązuje u wybranych partnerów oraz w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie.

Które tablety biorą udział w akcji?

Oferta dotyczy kilku popularnych modeli – od lekkich urządzeń rodzinnych po sprzęt dla twórców i audiofilów. Oto najciekawsze propozycje:

Lenovo Idea Tab

Lekki, smukły tablet z 11-calowym ekranem IPS 90 Hz, procesorem Dimensity 6300, 8 GB RAM i baterią 7040 mAh. Cztery głośniki Dolby Atmos® sprawiają, że to świetny wybór do filmów i rozrywki.

Lenovo Tab Plus

Coś dla fanów mocnego brzmienia – aż osiem głośników JBL Hi-Fi z Dolby Atmos® i zintegrowana podstawka. Do tego 11,5″ ekran 2K, dobry Helio G99 i bateria 8600 mAh na nawet 12 godzin zabawy.

Lenovo Idea Tab Pro

12,7″ ekran 3K z odświeżaniem 144 Hz, cztery głośniki JBL i szybkie ładowanie 45 W. W zestawie czeka też rysik Tab Pen Plus, więc tablet świetnie sprawdzi się do notatek i szkiców.

Lenovo Yoga Tab

Naładowany nowościami: Snapdragon 8 Gen 3, układ NPU Qualcomm Hexagon i funkcja AI SuperRes do podbijania jakości zdjęć aż do 4K. Ekran 11,1″ 3.2K 144 Hz PureSight Pro robi wrażenie, a opcjonalna klawiatura zmienia tablet w mini-laptopa.

Jak odebrać słuchawki kupując tablet Lenovo?

Prosto:

W dniach 1–31 grudnia 2025 kupujesz tablet objęty promocją.

kupujesz tablet objęty promocją. W ciągu 14 dni rejestrujesz kod kreskowy i numer seryjny w formularzu zgłoszeniowym.

rejestrujesz kod kreskowy i numer seryjny w formularzu zgłoszeniowym. Czekasz na słuchawki – i to wszystko.Pełna lista urządzeń oraz zasady dostępne są w materiałach promocyjnych Lenovo.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz klikając tutaj.

Dodatkowe gratisy w warszawskim Showroomie

Jeśli zakup zrobisz stacjonarnie w Showroomie Lenovo & Motorola (Pl. Powstańców Warszawy 9), możesz zgarnąć jeszcze więcej:

Accidental Damage Protection One na dwa lata – ochronę przed zalaniem, upadkiem, przepięciem czy pęknięciem ekranu.

– ochronę przed zalaniem, upadkiem, przepięciem czy pęknięciem ekranu. Profesjonalny montaż folii ochronnej na miejscu.

Oferta obowiązuje tylko w showroomie i również trwa do końca roku. Jeśli więc grudniowy prezent ma być praktyczny i nowoczesny – ta promocja wydaje się idealnym pretekstem, żeby sprawić sobie (albo komuś) nowy tablet. A słuchawki same wpadają do zestawu!