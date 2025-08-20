Mercedes Vision V – luksus na 4 kołach i prywatne kino!

Los Angeles i Pebble Beach to miejsca, które od zawsze kojarzą się z motoryzacyjnymi legendami i pokazami pełnymi prestiżu. Właśnie tam Mercedes-Benz zaprezentował swój najnowszy samochód koncepcyjny – Vision V. To elegancka limuzyna w wersji VAN, która ma być przedsmakiem przyszłego topowego modelu Mercedes-Benz VLS. Sam producent nazywa ją wizją luksusu, a my patrząc na szczegóły – możemy śmiało stwierdzić, że coś w tym jest.

Mercedes Vision V.

Globalna trasa – od Szanghaju do Kalifornii

Vision V swoją światową premierę miał już w kwietniu w Szanghaju. Potem pojawił się w Dubaju, a kolejnym przystankiem został Los Angeles. W sierpniu, podczas Pebble Beach Automotive Week 2025, model pokazano w Mercedes-Benz Star Lounge. To wydarzenie od lat gromadzi kolekcjonerów, pasjonatów i marki, które chcą zaprezentować coś naprawdę wyjątkowego. Trudno się dziwić, że właśnie tam Mercedes wybrał scenę dla swojego futurystycznego projektu.

Vision V posiada Private Lounge – salon inny niż wszystkie

Vision V nie jest zwykłą limuzyną. To auto, które wewnątrz oferuje coś, co producent nazywa „Private Lounge”. Pasażerowie mogą liczyć na maksymalny komfort i cyfrowe doświadczenia na niespotykanym dotąd poziomie.

Największą atrakcją jest wysuwany spod podłogi ekran kinowy o przekątnej 65 cali. To nie byle monitor – mamy tu rozdzielczość 4K, technologię Dolby Vision, a więc obraz pełen kolorów, kontrastu i szczegółów.

Ale to dopiero początek. W aucie zamontowano 42 głośniki, w tym takie w fotelach, które sprawiają, że muzykę można wręcz poczuć. Do tego siedem projektorów w podsufitce i podłodze poszerza pole widzenia, a boczne szyby zmieniają się w dodatkowe ekrany. Efekt? Cyfrowa panorama 360 stopni, której dopełnia oświetlenie ambientowe dopasowujące się do rytmu muzyki.

W praktyce Vision V może być kinem, salą koncertową, pokojem gier, biurem albo strefą relaksu – wszystko zależy od tego, na co akurat mamy ochotę.

Mercedes Vision V.

Nowe funkcje – Dolby Vision i karaoke

Podczas prezentacji w Kalifornii Mercedes-Benz pochwalił się dwiema nowymi funkcjami Vision V.

Pierwsza to karaoke. To element jednego z siedmiu interaktywnych światów, jakie można uruchomić w samochodzie. W Chinach karaoke stało się hitem dzięki lokalnej piosence w języku chińskim, a teraz – na czas premiery w USA – dodano również utwór w języku angielskim.

Druga nowość to jeszcze głębsze doświadczenie kinowe dzięki wspomnianej technologii Dolby Vision. Pasażerowie mogą oglądać filmy w bogatszych kolorach i z lepszym kontrastem, co potęguje wrażenie, że znajdują się w prawdziwej sali kinowej.

Mercedes Vision V.

Jak to wygląda w praktyce?

Wyobraźmy sobie: wsiadamy do auta, drzwi się zamykają, a spod podłogi wysuwa się ekran z konsoli wykończonej drewnem i skórą Nappa. Pasażerowie widzą, jak ekran oddziela ich od kokpitu i przekształca wnętrze w cyfrową oazę.

Można wtedy obejrzeć film, zagrać w grę, posłuchać muzyki, a nawet… zaśpiewać karaoke. Ekran obsługiwany jest touchpadem w konsoli środkowej i można go chować oraz wysuwać w dowolnym momencie.

Vision V – spojrzenie w przyszłość

Vision V nie trafi wprost do salonów, ale stanowi zapowiedź tego, co czeka klientów w przyszłości. Mercedes-Benz planuje wprowadzenie dwóch modeli MPV:

VLE – do ośmiu miejsc, łączący rolę rodzinnego vana, samochodu dla miłośników aktywności i ekskluzywnego busa VIP,

VLS – czyli wersja Grand Limousine, definiująca na nowo luksus w segmencie MPV.

Od 2026 roku to właśnie VLE będzie pierwszym modelem zbudowanym na nowej architekturze VAN.EA. Platforma pozwoli wyraźnie odróżnić prywatne MPV od pojazdów dostawczych, a jednocześnie wprowadzi zupełnie nową erę w segmencie dużych vanów premium.

Podsumowanie

Mercedes-Benz Vision V to samochód koncepcyjny, który łączy tradycyjny luksus z cyfrowym światem przyszłości. Private Lounge, kino z Dolby Vision, karaoke, ekran 65 cali, 42 głośniki i cyfrowa panorama 360 stopni – to zestaw, który ma pokazać, jak marka wyobraża sobie przyszłość komfortu i rozrywki w podróży.

Na razie Vision V objeżdża świat w ramach swojej trasy Grand Tour, ale Mercedes jasno daje do zrozumienia: wkrótce zobaczymy MPV, które wyniosą luksus i technologię na nowy poziom.

Może więc warto zapamiętać tę nazwę – Vision V – bo kto wie, czy za kilka lat nie stanie się symbolem zupełnie nowego podejścia do podróżowania.

