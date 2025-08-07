Mercusys MR37BE to tani router z Wi-Fi 7. Zobacz, czy warto

Nowoczesny router, który nie kosztuje fortuny, a potrafi więcej, niż się po nim spodziewasz? Mercusys MR37BE to jedna z ciekawszych opcji dla tych, którzy chcą mieć szybki i stabilny internet w domu – bez grzebania w kablach i bez opróżniania portfela.

Mercusys MR37BE

Wi-Fi 7 w zasięgu ręki

Wi-Fi 7 to jeszcze świeża sprawa, ale Mercusys MR37BE pokazuje, że nie trzeba czekać latami ani wydawać majątku, żeby z niej skorzystać. Router obsługuje najnowszy standard i wyciąga do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w 2,4 GHz – czyli w praktyce: działa płynnie nawet wtedy, gdy Netflix w 4K leci w jednym pokoju, ktoś gra w drugiej, a dzieci uczą się online.

Działa na szerokich kanałach 160 MHz, wykorzystuje 4K-QAM, wspiera Multi-Link Operation i ogarnia Multi-RU – brzmi technicznie, ale chodzi o to, że internet po prostu śmiga szybciej i sprawniej, nawet przy dużym obciążeniu.

Mercusys MR37BE

Zasięg Mercusys MR37BE? Spokojnie, da radę

Sześć zewnętrznych anten i technologia Beamforming robią robotę – router skupia sygnał tam, gdzie faktycznie są urządzenia. Efekt? Brak martwych stref i stabilne Wi-Fi nawet w dalszych kątach mieszkania. Jeśli masz duży dom albo układ „dziwnych ścian”, możesz też dorzucić kolejne urządzenia w ramach EasyMesh – i nie musisz od razu zmieniać całego systemu.

Porty dla fanów kabli

Dla tych, którzy wolą „po kablu” (albo mają światłowód) – też coś się znajdzie. Jest port WAN 2,5G i port LAN 2,5G, więc możesz wycisnąć z łącza co się da. Do tego dwa dodatkowe porty LAN 1G – na konsolę, PC albo telewizor. Wszystko z myślą o płynnej pracy bez przycięć i opóźnień.

Mercusys MR37BE

Bez stresu i bezpiecznie

Konfiguracja? Prosta. Wystarczy telefon i aplikacja MERCUSYS – nawet jeśli nie masz doświadczenia, spokojnie sobie poradzisz. Router wspiera też WPA3, czyli najnowszy standard zabezpieczeń, więc możesz czuć się bezpieczniej, nawet jeśli używasz jednej sieci do pracy, a drugiej do Netflixa i smart-lodówki.

A teraz najważniejsze – cena Mercusys MR37BE

Routery z Wi-Fi 7 potrafią kosztować 1000 zł i więcej, co sprawia, że wiele osób nadal sięga po starsze modele. Mercusys MR37BE wyłamuje się z tej reguły – jego cena to około 420 zł. Za sprzęt z najnowszym standardem, solidnym zasięgiem, dobrymi portami i wsparciem dla sieci mesh – to naprawdę uczciwa propozycja, na którą warto zwrócić uwagę.

Sprzęt objęty jest też 3-letnią gwarancją, więc producent daje jasno do zrozumienia, że ufa swojej konstrukcji.

Podsumowując: MR37BE to router, który nie próbuje być gamingowym potworem ani nie kusi świecącymi diodami RGB. To po prostu rozsądnie wyceniony sprzęt z nowoczesnym wnętrzem, który sprawdzi się w codziennym, domowym użytkowaniu. Jeśli chcesz przejść na Wi-Fi 7 bez nadwyrężania budżetu – warto się nim zainteresować. Po szczegóły na temat tego routera odsyłam na stronę Mercusys.

