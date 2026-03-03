Motorola edge 70 w takiej cenie? Motomarzec 2026 wystartował

Jeśli miałbyś dziś kupić smartfon, który ma cechować się dobrymi parametrami oraz wysoką odpornością na uszkodzenia, a przy tym nie wyzeruje Twojego konta bankowego, zerknij na motorola edge 70, a więc model, który ma wszystkie te cechy. Zobacz, ile możesz zyskać i jak skorzystać z promocji Motomarzec 2026.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Do końca tego miesiąca, a więc do 31 marca 2026 roku możesz kupić smartfon motorola edge 70 w bardzo atrakcyjnej cenie. Obecnie jest on wyceniany na kwotę wynoszącą 3499 zł, jednak w ramach promocji Motomarzec, producent zdecydował się obniżyć kwotę o 700 zł, co sprawia, że to faktycznie „łakomy kąsek”. Testowałem ten model jakiś czas temu i wypadł świetnie. Szczególnie patrząc na baterię, która radziła sobie wyśmienicie, a przecież mówimy o bardzo cienkim smartfonie, którego grubość wynosi zaledwie 5,99 mm!

Motomarzec czas start! Motorola edge 70… 700 zł taniej!

To model, który przypadł mi do gustu podczas testów. Stylowy – dostępnych w kolorach Pantone, a przy okazji wyposażony w wydajne podzespoły i bardzo odporny na uszkodzenia, czego potwierdzeniem jest norma odporności IP69 oraz certyfikat MIL-STD810H. Mało tego, producent zastosował na ekranie szkło ochronne Gorilla Glass 7i! To oznacza, że nawet kiedy będziesz go używał w trudnych warunkach, zupełnie nic mu się nie stanie.

Jeśli chodzi o pozostałe kwestie techniczne, mamy do dyspozycji procesor Snapdragon 7 Gen 4 oraz 12 GB pamięci RAM. Producent „przygotował” 512 GB miejsca na nasze dane. Pomimo smukłej obudowy, znalazło się miejsce dla ogniwa krzemowo-węglowego o pojemności 4800 mAh. W praktyce udało mi się uzyskać 1,5 dnia pracy, ale producent wspomina, że można osiągnąć nawet 50 godzin bez konieczności ładowania. W tym przypadku mamy do dyspozycji ładowanie bezprzewodowe 15 W lub przewodowe 68 W TurboPower. Pamiętajcie jednak, że w opakowaniu nie ma ładowarki – taka teraz panuje wśród producentów smartfonów dziwna „moda”.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Fani mobilnej fotografii również nie mają na co narzekać. Mamy tu system trzech aparatów 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu oraz możliwością nagrywania 4K z HDR. Jak już na te czasy przystało, w element fotografii wkracza również sztuczna inteligencja. Tak, tu pojawia się wsparcie moto ai z technologią Photo Enhancement Engine, która ma za zadanie „podkręcić” parametry wykonanego zdjęcia.

To, co wyróżnia ten model to system operacyjny praktycznie pozbawiony nakładek i innych „spowalniaczy”. Model ten pracuje pod kontrolą Android 16, który został wyposażony w funkcję gestów ułatwiających np. włączenie latarki czy aparatu. Warto wspomnieć również o tym, że marka Motorola gwarantuje 6-letnie wsparcie, co jest bardzo ważne pod kątem bezpieczeństwa naszych danych.

Smartfon Motorola Edge 70. Fot.: Ernest Dragan, MenWorld.pl.

Gdzie kupić smartfon marki Motorola taniej?

Wszystko zależy od naszych preferencji. Można to zrobić za pośrednictwem operatorów komórkowych, można stacjonarnie w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie. Można również udać się do autoryzowanego partnera marki, a jest ich wielu. Przykładowo mówimy o RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, MaxElektro. Poniżej znajdziesz linki do sieci Media Expert – wyszczególniłem każdą z wersji kolorystycznych.

Tuż po zakupie trzeba przejść na stronę: cashback.motopromocja.pl, a następnie wyciąć etykietę z numerem IMEI i wykonać jej fotkę, którą przesyłamy do producenta. Finalnie za pomocą formularza podajemy poszczególne dane, a producent zwraca nam 700 zł na konto po poprawnej rejestracji.