Motorola edge 70 w takiej cenie? Motomarzec 2026 wystartował

Jeśli miałbyś dziś kupić smartfon, który ma cechować się dobrymi parametrami oraz wysoką odpornością na uszkodzenia, a przy tym nie wyzeruje Twojego konta bankowego, zerknij na motorola edge 70, a więc model, który ma wszystkie te cechy. Zobacz, ile możesz zyskać i jak skorzystać z promocji Motomarzec 2026.
Do końca tego miesiąca, a więc do 31 marca 2026 roku możesz kupić smartfon motorola edge 70 w bardzo atrakcyjnej cenie. Obecnie jest on wyceniany na kwotę wynoszącą 3499 zł, jednak w ramach promocji Motomarzec, producent zdecydował się obniżyć kwotę o 700 zł, co sprawia, że to faktycznie „łakomy kąsek”. Testowałem ten model jakiś czas temu i wypadł świetnie. Szczególnie patrząc na baterię, która radziła sobie wyśmienicie, a przecież mówimy o bardzo cienkim smartfonie, którego grubość wynosi zaledwie 5,99 mm!
Motomarzec czas start! Motorola edge 70… 700 zł taniej!
To model, który przypadł mi do gustu podczas testów. Stylowy – dostępnych w kolorach Pantone, a przy okazji wyposażony w wydajne podzespoły i bardzo odporny na uszkodzenia, czego potwierdzeniem jest norma odporności IP69 oraz certyfikat MIL-STD810H. Mało tego, producent zastosował na ekranie szkło ochronne Gorilla Glass 7i! To oznacza, że nawet kiedy będziesz go używał w trudnych warunkach, zupełnie nic mu się nie stanie.
Jeśli chodzi o pozostałe kwestie techniczne, mamy do dyspozycji procesor Snapdragon 7 Gen 4 oraz 12 GB pamięci RAM. Producent „przygotował” 512 GB miejsca na nasze dane. Pomimo smukłej obudowy, znalazło się miejsce dla ogniwa krzemowo-węglowego o pojemności 4800 mAh. W praktyce udało mi się uzyskać 1,5 dnia pracy, ale producent wspomina, że można osiągnąć nawet 50 godzin bez konieczności ładowania. W tym przypadku mamy do dyspozycji ładowanie bezprzewodowe 15 W lub przewodowe 68 W TurboPower. Pamiętajcie jednak, że w opakowaniu nie ma ładowarki – taka teraz panuje wśród producentów smartfonów dziwna „moda”.
Fani mobilnej fotografii również nie mają na co narzekać. Mamy tu system trzech aparatów 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu oraz możliwością nagrywania 4K z HDR. Jak już na te czasy przystało, w element fotografii wkracza również sztuczna inteligencja. Tak, tu pojawia się wsparcie moto ai z technologią Photo Enhancement Engine, która ma za zadanie „podkręcić” parametry wykonanego zdjęcia.
To, co wyróżnia ten model to system operacyjny praktycznie pozbawiony nakładek i innych „spowalniaczy”. Model ten pracuje pod kontrolą Android 16, który został wyposażony w funkcję gestów ułatwiających np. włączenie latarki czy aparatu. Warto wspomnieć również o tym, że marka Motorola gwarantuje 6-letnie wsparcie, co jest bardzo ważne pod kątem bezpieczeństwa naszych danych.
Gdzie kupić smartfon marki Motorola taniej?
Wszystko zależy od naszych preferencji. Można to zrobić za pośrednictwem operatorów komórkowych, można stacjonarnie w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie. Można również udać się do autoryzowanego partnera marki, a jest ich wielu. Przykładowo mówimy o RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, MaxElektro. Poniżej znajdziesz linki do sieci Media Expert – wyszczególniłem każdą z wersji kolorystycznych.
Tuż po zakupie trzeba przejść na stronę: cashback.motopromocja.pl, a następnie wyciąć etykietę z numerem IMEI i wykonać jej fotkę, którą przesyłamy do producenta. Finalnie za pomocą formularza podajemy poszczególne dane, a producent zwraca nam 700 zł na konto po poprawnej rejestracji.