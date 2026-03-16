Motorola moto g57 Power z gigantyczną baterią. Cena? 1400 zł

Jeśli zależy Ci na smartfonie z solidną baterią ale nie masz zamiaru wydawać na sprzęt worka pieniędzy, zobacz co oferuje Motorola moto g57 Power. To model z akumulatorem o pojemności aż 7000 mAh, który kupisz w RTV Euro AGD za niecałe 1400 zł. Według mnie to oferta w stylu: lepiej szybko decyduj, bo zaraz będzie wyprzedany.

Smartfon Motorola moto g57 Power.

Od dawna w marce Motorola zachwyca mnie to, że ten producent potrafi sprzedawać smartfony tanie, ale przy okazji oferujące wszystko to, czego może oczekiwać użytkownik. Działają płynnie, mają dobre podzespoły i nie ma problemu z oprogramowaniem nawet wiele lat po premierze. Skoro mamy więc świetny stosunek ceny do jakości i wydajności, mogę z czystym sumieniem polecić model Motorola moto g57 Power, jeśli poszukujesz solidnego telefonu, za który zapłacisz „niewielkie” pieniądze.

Podzespoły w Motorola moto g57 Power

Czy słusznie chwalę ten model? Według mnie zasługuje na zainteresowanie. Jest dobrze wykonany, ma całkiem wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (w średniej półce wypada bardzo dobrze), a do tego wyposażono go w 12 GB pamięci RAM, które można zwiększyć za sprawą technologii RAM Boost. Do tego dochodzi 256 GB pamięci na nasze dane. Brzmi sensownie? Jasne, że tak.

Co ciekawe, w przypadku aparatu również ma się czym pochwalić, bowiem producent zdecydował się na sensor Sony LYTIA 600 – aparat główny ma 50 Mpx. Jest też obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpx. Co jeszcze? Motorola wyposażyła ten model w technologie takie jak Quad Pixel, Moto AI czy Photo Enhancement Engine. Wszystko po to, by zdjęcia wykonywane tym smartfonem były szczegółowe i jasne również wtedy, gdy robimy je w słabszym oświetleniu.

Jeśli chodzi o ekran, w modelu moto g57 Power zdecydowano się na 6,72-calowy wyświetlacz LCD FHD+ z odświeżaniem do 120 Hz. Jasność może sięgać nawet 1050 nitów. Czy to dobra matryca? Akceptowalna. Szczególnie w tym przedziale cenowym. Plusem jest również wykorzystanie szkła Gorilla Glass 7i do jego ochrony. A pozostając przy tym aspekcie, mamy certyfikat MIL-STD-810H oraz IP64, więc nie musimy martwić się o przypadkowe uszkodzenia czy awarie.

Smartfon Motorola moto g57 Power.

Oferta z tych „nie do odrzucenia”. Motorola moto g57 Power zachwyca pojemnością baterii

Jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ten model to oczywiście bateria. Ogniwo, które zostało w tym przypadku wykonane w technologii krzemowo-węglowej ma aż 7000 mAh, co sprawia, ze moto g57 Power jest „posiadaczem” jednej z największych baterii w swojej klasie. Brzmi dobrze, prawda? Też jestem tego zdania. Można jeszcze zainteresować się całkiem sprawnym ładowaniem TurboPower 30 W, jednak osobiście uważam, że mogłoby być szybsze. Przy takiej pojemności baterii nie liczyłbym na to, że w kilka chwil osiągniemy sto procent naładowania. Trzeba na to zwracać uwagę, jeśli planujemy np. intensywnie korzystać z telefonu w miejscu, gdzie dostęp do ładowarki będzie utrudniony.

Smartfon Motorola moto g57 Power.

Motorola moto g57 Power za 1400 zł w RTV Euro AGD

Smartfon marki Motorola w kolorze jasnogranatowym, różowym lub turkusowym jest dostępny w sieci RTV Euro AGD. Klikając tutaj, przeniesiesz się na stronę sklepu, gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie. Oczywiście, można go również zakupić w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola, który znajduje się w stolicy naszego kraju. Jeśli masz możliwość, możesz się tam udać i przekonać na własne oczy, jak wygląda ten model.