Wow! Motorola pokazuje potężne nowości na CES 2026. Zobacz!

Podczas targów CES 2026 w Las Vegas oraz towarzyszącego im wydarzenia Lenovo Tech World 2026 odbyła się prezentacja nowości firmy Motorola. I trzeba przyznać, że jest na co patrzeć. Marka wykorzystała moment, gdy oczy całej technologicznej branży zwrócone są na jedno miejsce, by zaprezentować szerokie portfolio nowych urządzeń – od smartfonów z najwyższej półki, przez składane konstrukcje, aż po akcesoria, które mają uzupełniać codzienne korzystanie ze sprzętu.

Motorola razr fold – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

To nie była prezentacja jednego flagowca i kilku „dodatków”. Motorola wyraźnie pokazuje, że w 2026 roku myśli szerzej i chce zaznaczyć swoją obecność w kilku segmentach jednocześnie. Jest trochę luksusu, trochę sportu, trochę technologicznych eksperymentów i kilka premier, które mają bardziej praktyczny niż widowiskowy charakter.

Motorola signature – pierwszy raz tak wysoko

Najwięcej uwagi przyciąga motorola signature – pierwszy w historii marki smartfon klasy ultra-premium. Co ważne, nie jest to pojedynczy model, a początek zupełnie nowej linii urządzeń signature. Motorola po raz pierwszy tak wyraźnie komunikuje, że chce grać w segmencie, w którym liczy się nie tylko specyfikacja, ale też prestiż, design i wykończenie.

Signature ma oferować topowe podzespoły, wysokiej klasy aparaty oraz bardzo ekskluzywny wygląd. To sprzęt, który ma być nie tylko narzędziem, ale też elementem wizerunku użytkownika. Dla marki Motorola to wyraźny krok w nowym kierunku i sygnał, że marka nie chce być kojarzona wyłącznie z rozsądnym stosunkiem ceny do jakości.

Motorola signature – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

No dobrze, a co nam dokładniej oferuje ?

procesor Snapdragon 8 Gen 5, wykonany w litografii 3 nm. Dedykowany silnik AI optymalizuje jego pracę, zapewniając szybkie działanie GPU oraz odpowiednią wydajność NPU. To pierwsze urządzenie marki wyposażone w innowacyjny system chłodzenia oparty na miedzianej siatce i ciekłym metalu

ultrasmukłą obudową (zaledwie 6,99 mm grubości), precyzyjnie wyprofilowaną i podkreśloną elegancką ramką z aluminium klasy lotniczej.

4 aparaty 50 Mpx -docenione przez DXOMARK

wzmocniony wyświetlacz i bateria 5200 mAh z ładowaniem 90 W

A dodatkowo Motorola zapewnia dla modelu signature 7-letnie aktualizacje zabezpieczeń.

Motorola signature – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

Razr 60 FIFA World Cup 2026 Edition – piłka nożna w wersji smart

Drugą mocną zapowiedzią jest motorola razr 60 FIFA World Cup 2026 Edition. To limitowana edycja składanego smartfona razr 60, przygotowana z myślą o fanach piłki nożnej i nawiązująca do mundialu w 2026 roku.

Tego typu edycje specjalne zawsze balansują na granicy technologii i stylu życia – i dokładnie w tym miejscu celuje Motorola. To propozycja dla kibiców, kolekcjonerów i osób, które lubią sprzęt wyróżniający się nie tylko funkcjami, ale też historią i kontekstem. Limitowany charakter sugeruje, że nie będzie to urządzenie dla każdego, ale raczej gadżet z nutą emocji.

Motorola razr 60 FIFA World Cup Edition – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

Motorola razr fold – składanie w większym formacie

Firma zaprezentowała również razr fold, czyli składany smartfon typu fold, a nie klasycznego „klapka”. Urządzenie wyposażono w dwa wyświetlacze: zewnętrzny o przekątnej 6,56 cala oraz wewnętrzny, składany ekran o przekątnej 8,09 cala.

Razr fold ma łączyć smukły profil z elastyczną konstrukcją i intuicyjną obsługą. To propozycja dla użytkowników, którzy chcą większego ekranu do pracy, przeglądania treści czy wielozadaniowości, ale jednocześnie doceniają możliwość złożenia urządzenia i zmniejszenia jego rozmiaru na co dzień.

A co tu znajdziemy?

Zaawansowany system aparatów. Potrójny aparat tylny o rozdzielczości 50 Mpx obejmuje matrycę główną, obiektyw ultraszerokokątny z trybem makro oraz peryskopowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Aparat selfie umieszczony w zewnętrznym ekranie wyposażono w matrycę 32 Mpx, natomiast w prawym górnym rogu wewnętrznego wyświetlacza znajduje się aparat 20 Mpx przeznaczony do wideorozmów i konferencji. Główny sensor oparty na matrycy Sony LYTIA wspiera nagrywanie w Dolby Vision oraz zaawansowaną stabilizację wideo.

Motorola razr fold – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

Moto watch – klasyka z nutą sportu

Wśród nowości pojawił się także moto watch – zegarek o klasycznym wzornictwie i sportowym charakterze, stworzony we współpracy z firmą Polar. To połączenie eleganckiego wyglądu z funkcjami skierowanymi do osób aktywnych.

Partnerstwo z Polar sugeruje nacisk na rozwiązania sportowe i zdrowotne, a jednocześnie pokazuje, że Motorola chce budować swój ekosystem także poza smartfonami. Zegarek ma być uniwersalny – pasować zarówno do codziennego użytkowania, jak i do aktywności fizycznej.

moto watch – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

Moto sound flow – pierwszy krok w stronę audio

Jedną z ciekawszych premier był moto sound flow, czyli pierwszy przenośny głośnik marki Motorola. To debiut firmy w segmencie audio i wyraźny sygnał, że producent chce rozszerzać ofertę o kolejne kategorie urządzeń.

Głośnik ma być naturalnym uzupełnieniem smartfonów Motoroli i propozycją dla użytkowników, którzy chcą mieć muzykę zawsze pod ręką – w domu, w podróży czy na spotkaniach ze znajomymi.

moto sound flow – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

Moto pen ultra i moto tag 2 – praktyczne dodatki

Motorola zaprezentowała również moto pen ultra – rysik przeznaczony do współpracy ze smartfonami motorola signature oraz motorola razr fold. To akcesorium skierowane do osób, które chcą notować, szkicować lub pracować bardziej precyzyjnie bezpośrednio na ekranie.

Drugą nowością jest moto tag 2, czyli druga generacja lokalizatora moto tag. Urządzenie ma pomagać w odnajdywaniu zgubionych przedmiotów i wpisuje się w rosnący trend inteligentnych akcesoriów, które mają po prostu ułatwiać codzienne życie.

moto pen ultra – nowość na CES 2026 w Las Vegas.

Motorola patrzy szerzej

Prezentacja podczas CES 2026 i Lenovo Tech World 2026 pokazuje, że Motorola wyraźnie poszerza swoje portfolio. Od ultra-premium smartfonów, przez składane konstrukcje w różnych formatach, aż po zegarki, głośniki i lokalizatory – marka testuje nowe kierunki i buduje coraz bardziej kompletny ekosystem urządzeń.

Jedno jest pewne: warto obserwować Motorolę, bo rok 2026 zapowiada się dla tej marki naprawdę ciekawie.