Jeśli Twoje domowe Wi-Fi ledwo zipie, a Netflix tnie się przy każdej klatce w 4K, mamy dobrą wiadomość. Do Polski właśnie trafił najnowszy router premium od niemieckiego producenta FRITZ! – model FRITZ!Box 4690. To sprzęt, który nie tylko nadąża za tempem światłowodu, ale potrafi z niego wycisnąć absolutne maksimum.

Internet z prędkością światła (dosłownie)

FRITZ!Box 4690 to prawdziwy kombajn do szybkiego Internetu. Obsługuje Wi-Fi 7, czyli najnowszy standard sieci bezprzewodowej, oraz Wi-Fi 6 dla starszych urządzeń. W praktyce oznacza to prędkości sięgające nawet 6,9 Gbit/s i stabilne połączenie w całym domu. Router działa w dwóch pasmach — 5 GHz i 2,4 GHz — więc nawet jeśli wszyscy domownicy jednocześnie oglądają filmy, grają online i ściągają duże pliki, sieć nie zwolni ani na moment.

Ale to dopiero początek. Urządzenie ma port WAN i LAN o przepustowości 10 Gbit/s, a do tego trzy kolejne porty LAN 2,5 Gbit/s. Krótko mówiąc — jeśli chcesz podłączyć komputer, konsolę czy NAS-a kablem, dostajesz maksymalną prędkość bez żadnych ograniczeń.

Podłącz, kliknij, surfuj

Nie trzeba być informatykiem, żeby uruchomić FRITZ!Box 4690. Router wystarczy podłączyć do modemu światłowodowego, kablowego lub DSL, a konfiguracja zajmie dosłownie chwilę. Wszystko odbywa się przez intuicyjny interfejs FRITZ!OS lub aplikację MyFRITZ!App. Po kilku minutach możesz cieszyć się domową siecią z gigabitową prędkością.

Na pokładzie znajdziesz też stację bazową DECT, dzięki której do routera można podłączyć nawet 6 telefonów bezprzewodowych lub urządzenia smart home. Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem czy gniazdkami? Da się to zrobić jednym kliknięciem w aplikacji FRITZ!App Smart Home.

Router FRITZ!Box 4690 z Wi-Fi 7 to idealny sprzet do gier i pracy zdalnej

Dzięki zerowym opóźnieniom i niskim pingom, FRITZ!Box 4690 to sprzęt wymarzony dla graczy i tych, którzy pracują zdalnie. Bez względu na to, czy grasz w najnowszego FPS-a, prowadzisz wideokonferencję czy korzystasz z aplikacji VR — możesz liczyć na stabilne, błyskawiczne połączenie.

Router wspiera też VPN z technologią WireGuard, co pozwala bezpiecznie łączyć się z siecią firmową lub chronić dane w podróży. A port USB 3.0 umożliwia szybkie podłączenie dysku sieciowego, drukarki czy skanera — i udostępnienie ich wszystkim urządzeniom w domu.

W skrócie: moc, bezpieczeństwo i wygoda

FRITZ!Box 4690 to sprzęt, który ma wszystko, czego można wymagać od nowoczesnego routera:

Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6 – superszybkie połączenie bezprzewodowe w dwóch pasmach,

10 Gbit/s WAN i LAN – pełna prędkość światłowodu,

3 porty LAN 2,5 Gbit/s,

Baza DECT dla telefonów i inteligentnych urządzeń,

FRITZ!OS z funkcjami kontroli rodzicielskiej, siecią dla gości i FRITZ!NAS,

Bezpłatne aplikacje mobilne, które ułatwiają konfigurację i zarządzanie siecią.

Cena i dostępność FRITZ!Box 4690

Router FRITZ!Box 4690 jest już dostępny w polskim sklepie producenta w cenie 1 359 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fritz.

Jeśli więc chcesz, żeby Twój domowy Internet był naprawdę przyszłościowy — to właśnie ten moment, żeby przesiąść się na Wi-Fi 7 z FRITZ!Box 4690. Bo raz na jakiś czas warto podłączyć się do przyszłości.

