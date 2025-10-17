Jeśli Twoje domowe Wi-Fi ledwo zipie, a Netflix tnie się przy każdej klatce w 4K, mamy dobrą wiadomość. Do Polski właśnie trafił najnowszy router premium od niemieckiego producenta FRITZ! – model FRITZ!Box 4690. To sprzęt, który nie tylko nadąża za tempem światłowodu, ale potrafi z niego wycisnąć absolutne maksimum.
Internet z prędkością światła (dosłownie)
FRITZ!Box 4690 to prawdziwy kombajn do szybkiego Internetu. Obsługuje Wi-Fi 7, czyli najnowszy standard sieci bezprzewodowej, oraz Wi-Fi 6 dla starszych urządzeń. W praktyce oznacza to prędkości sięgające nawet 6,9 Gbit/s i stabilne połączenie w całym domu. Router działa w dwóch pasmach — 5 GHz i 2,4 GHz — więc nawet jeśli wszyscy domownicy jednocześnie oglądają filmy, grają online i ściągają duże pliki, sieć nie zwolni ani na moment.
Ale to dopiero początek. Urządzenie ma port WAN i LAN o przepustowości 10 Gbit/s, a do tego trzy kolejne porty LAN 2,5 Gbit/s. Krótko mówiąc — jeśli chcesz podłączyć komputer, konsolę czy NAS-a kablem, dostajesz maksymalną prędkość bez żadnych ograniczeń.
Podłącz, kliknij, surfuj
Nie trzeba być informatykiem, żeby uruchomić FRITZ!Box 4690. Router wystarczy podłączyć do modemu światłowodowego, kablowego lub DSL, a konfiguracja zajmie dosłownie chwilę. Wszystko odbywa się przez intuicyjny interfejs FRITZ!OS lub aplikację MyFRITZ!App. Po kilku minutach możesz cieszyć się domową siecią z gigabitową prędkością.
Na pokładzie znajdziesz też stację bazową DECT, dzięki której do routera można podłączyć nawet 6 telefonów bezprzewodowych lub urządzenia smart home. Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem czy gniazdkami? Da się to zrobić jednym kliknięciem w aplikacji FRITZ!App Smart Home.
Router FRITZ!Box 4690 z Wi-Fi 7 to idealny sprzet do gier i pracy zdalnej
Dzięki zerowym opóźnieniom i niskim pingom, FRITZ!Box 4690 to sprzęt wymarzony dla graczy i tych, którzy pracują zdalnie. Bez względu na to, czy grasz w najnowszego FPS-a, prowadzisz wideokonferencję czy korzystasz z aplikacji VR — możesz liczyć na stabilne, błyskawiczne połączenie.
Router wspiera też VPN z technologią WireGuard, co pozwala bezpiecznie łączyć się z siecią firmową lub chronić dane w podróży. A port USB 3.0 umożliwia szybkie podłączenie dysku sieciowego, drukarki czy skanera — i udostępnienie ich wszystkim urządzeniom w domu.
W skrócie: moc, bezpieczeństwo i wygoda
FRITZ!Box 4690 to sprzęt, który ma wszystko, czego można wymagać od nowoczesnego routera:
- Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6 – superszybkie połączenie bezprzewodowe w dwóch pasmach,
- 10 Gbit/s WAN i LAN – pełna prędkość światłowodu,
- 3 porty LAN 2,5 Gbit/s,
- Baza DECT dla telefonów i inteligentnych urządzeń,
- FRITZ!OS z funkcjami kontroli rodzicielskiej, siecią dla gości i FRITZ!NAS,
- Bezpłatne aplikacje mobilne, które ułatwiają konfigurację i zarządzanie siecią.
Cena i dostępność FRITZ!Box 4690
Router FRITZ!Box 4690 jest już dostępny w polskim sklepie producenta w cenie 1 359 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fritz.
Jeśli więc chcesz, żeby Twój domowy Internet był naprawdę przyszłościowy — to właśnie ten moment, żeby przesiąść się na Wi-Fi 7 z FRITZ!Box 4690. Bo raz na jakiś czas warto podłączyć się do przyszłości.
Sprawdź przy okazji FRITZ!Mesh Set 4200.