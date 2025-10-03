Razer BlackWidow z dopalaczem – 4000 Hz HyperPolling!

Gracze wiedzą jedno – w świecie gier każda milisekunda się liczy. A skoro tak, to Razer znowu postanowił wywrócić stół i dorzucić coś, co da przewagę w najbardziej gorących momentach rozgrywki. Klawiatury Razer BlackWidow wchodzą na nowy poziom! Najnowsza wiadomość od „zielonego węża” brzmi: technologia 4000 Hz HyperPolling wchodzi na kolejne modele klawiatur BlackWidow.

Klawiatura dla graczy Razer BlackWidow V4 z zielonymi przełącznikami.

Brzmi poważnie? Bo takie właśnie jest. Do tej pory pełne wsparcie dla HyperPollingu miała tylko BlackWidow V4 Pro 75%, a teraz stado powiększa się o trzy świeże bestie:

Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed

Razer BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed

Dlaczego 4000 Hz w Razer BlackWidow to game changer?

Na co dzień większość klawiatur działa w standardzie 1000 Hz. Oznacza to, że urządzenie wysyła sygnał do komputera co 1 milisekundę. Razer stwierdził jednak, że to już za mało dla wymagających graczy i podkręcił tempo aż czterokrotnie – do 4000 Hz. W praktyce oznacza to reakcję na poziomie 0,25 ms.

Czyli szybciej niż mrugnięcie oka, szybciej niż przeciwnik zdąży pomyśleć o tym, że właśnie stracił przewagę. W grach typu FPS czy w dynamicznych MOBA to przewaga, której naprawdę da się odczuć. Każdy ruch, każda komenda jest ostrzejsza i bardziej precyzyjna. To nie jest tylko marketingowa gadka – to faktycznie różnica, którą można poczuć w palcach.

Razer BlackWidow 4000 Hz HyperPolling.

Jak to działa w praktyce?

Cała magia kryje się w małym, ale sprytnym gadżecie: HyperPolling Wireless Dongle. To właśnie on odblokowuje pełne 4000 Hz w trybie bezprzewodowym. Koniec z kompromisem pomiędzy wolnością bez kabli a prędkością – teraz można mieć jedno i drugie.

Proces aktywacji nie przypomina koszmaru z instrukcją obsługi. Wystarczy pobrać najnowsze oprogramowanie Razer Synapse 4, zaktualizować firmware klawiatury i sparować ją z adapterem. Całość trwa kilka minut i jest tak intuicyjna, że nawet jeśli ktoś nie jest fanem grzebania w ustawieniach, to poradzi sobie bez problemu.

Razer BlackWidow 4000 Hz HyperPolling.

Jeszcze bliżej mistrzostwa

Razer od lat ma opinię firmy, która robi sprzęt nie tylko efektowny, ale i faktycznie dostosowany do potrzeb graczy. Wprowadzenie 4000 Hz HyperPolling do kolejnych modeli BlackWidow to kolejny dowód na to, że granie bez opóźnień to nie przyszłość – to teraźniejszość.

Dla kogo to rozwiązanie? Oczywiście dla tych, którzy spędzają godziny na serwerach CS2, Valoranta czy League of Legends i liczą każdy detal, który może przechylić szalę zwycięstwa. Ale też dla wszystkich, którzy po prostu lubią mieć poczucie, że sprzęt reaguje równie szybko, jak oni sami.

Szybko, prosto, skutecznie

Podsumowując – Razer daje graczom kolejny argument, by nie schodzić ze swojego ekosystemu. Nowe BlackWidowy z dopalaczem 4000 Hz HyperPolling to nie tylko klawiatury, ale realna przewaga w świecie, w którym liczy się każda sekunda. A raczej – każda ćwiartka milisekundy.

