Nowy realme GT 8 Pro w Polsce. AI i aparat jak z RICOH GR!

Jeśli myśleliście, że na rynku smartfonów widzieliście już wszystko, realme właśnie postanowiło Was wyprowadzić z błędu. Do Polski oficjalnie trafił realme GT 8 Pro, czyli najmocniejszy flagowiec w historii marki. Sprzęt naszpikowano AI, turbo-wydajnością, wyczynowym aparatem i… wymienną wyspą aparatu. Tak, dobrze czytacie.

Smartfon realme GT 8 Pro.

Wydajność realme GT 8 Pro

Marka wprowadza topowe podzespoły. Przykładem jest oczywiście procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 to potwór. 3-nanometrowy proces, rdzeń Oryon 4,6 GHz i +20% mocy względem poprzednika. Do tego Hyper Vision+AI Chip, który pomaga w grafice i optymalizacji obrazu.

W praktyce?

rozdzielczość podbita nawet 4x,

odświeżanie do 144 Hz,– stabilny gaming w 35°C na zewnątrz (!),

możliwość odpalenia dwóch wymagających gier jednocześnie.

Dorzućmy do tego baterię 7000 mAh z ładowaniem 120 W przewodowym i 50 W bezprzewodowym. realme GT 8 Pro obiecuje ponad 20 godzin YouTube’a lub TikToka i prawie 8,5 h Mobile Legends. Dzień bez ładowarki? Bardzo proszę.

Smartfon realme GT 8 Pro.

Ekran w realme GT 8 Pro

Wyświetlacz HyperGlow 2K 144 Hz osiąga 7000 nitów jasności. Tak, siedem tysięcy. Do tego symetryczne głośniki MasterAcoustic, mocny silnik haptyczny i chłodzenie 7K Ultimate VC.

Fotograf w kieszeni – we współpracy z RICOH GR

Tu zaczyna się zabawa. realme nawiązało czteroletnią współpracę z legendarnym RICOH GR, a efekt to zupełnie nowy system fotograficzny.

realme GT 8 Pro ma:

kultowe ogniskowe 28 mm i 40 mm ,

i , błyskawiczny Snap Focus z Super QPD Snap,

z Super QPD Snap, pięć stylów RICOH GR Film Tone (Standardowy, Pozytywny, Negatywny, Jednostajny, Wysokokontrastowy B&W).

Zdjęcia wyglądają jak z analogowego RICOH GR4, a to dopiero początek. Teleobiektyw 200 MP, 12-krotne zbliżenie bez utraty detali, świetny tryb portretowy i ultraszeroki 50 MP.

Dla filmowców – 4K 120 fps Dolby Vision, 8K 30 fps i 10-bitowy log. Jest czym się bawić.

Inteligentny asystent i personalizacja

realme GT 8 Pro działa na realme UI 7.0 (Android 16). System mocno wspiera AI:

Podsumowanie Powiadomień AI ,

, Poranny i wieczorny harmonogram ,

, Mistrz Kadrowania AI, który podpowiada, jak zrobić lepsze zdjęcia.

Do tego Multi-task Side Bar z 12 aplikacjami na raz i zestaw funkcji dla graczy.

Ale najbardziej wyjątkowy jest… moduł aparatu, który można odkręcić i wymienić. Serio. Do wyboru moduł okrągły, kwadratowy i „robotyczny”. W pudełku jest nawet śrubokręt. Chociaż jak Daniel stwierdził, nie wszystkie wymienne moduły kojarzą się dobrze.

Nowe nakładki dla realme GT 8 Pro – wariant polski. Na zdjęciu: pieróg.

Design w dwóch wersjach

Niebieska wersja z wegańską skórą przypominającą papier.

wersja z wegańską skórą przypominającą papier. Biała – elegancka i minimalistyczna.

GT 8 Pro Dream Edition – smartfon dla fanów F1

Powstały we współpracy z Aston Martin Aramco F1 Team. Ma charakterystyczny zielony kolor Racing Green, limonkowe detale i srebrny emblemat Aston Martin. Do tego specjalna tapeta i tryb GT z dźwiękami toru. Wyścigowa dusza w smartfonie.

Smartfon realme GT 8 Pro.

Ceny i dostępność realme GT 8 Pro

Promocja do 21 grudnia:

GT 8 Pro (12/256): 4199 zł

GT 8 Pro (16/512): 4499 zł

W zestawie – dodatkowa wymienna wyspa aparatu + etui. Dostępne m.in. w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, realmeshop.pl (oraz w Play i Plus dla wyższej wersji).

Smartfon realme GT 8 Pro w Media Expert

Po 22 grudnia – ceny regularne:

• 12/256: 4699 zł

• 16/512: 4999 zł

GT 8 Pro Dream Edition (16/512): 5499 zł – Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, realmeshop.pl, Play, Plus, a wkrótce Orange.