Nowy realme GT 8 Pro w Polsce. AI i aparat jak z RICOH GR!

Jeśli myśleliście, że na rynku smartfonów widzieliście już wszystko, realme właśnie postanowiło Was wyprowadzić z błędu. Do Polski oficjalnie trafił realme GT 8 Pro, czyli najmocniejszy flagowiec w historii marki. Sprzęt naszpikowano AI, turbo-wydajnością, wyczynowym aparatem i… wymienną wyspą aparatu. Tak, dobrze czytacie.
Wydajność realme GT 8 Pro
Marka wprowadza topowe podzespoły. Przykładem jest oczywiście procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 to potwór. 3-nanometrowy proces, rdzeń Oryon 4,6 GHz i +20% mocy względem poprzednika. Do tego Hyper Vision+AI Chip, który pomaga w grafice i optymalizacji obrazu.
W praktyce?
- rozdzielczość podbita nawet 4x,
- odświeżanie do 144 Hz,– stabilny gaming w 35°C na zewnątrz (!),
- możliwość odpalenia dwóch wymagających gier jednocześnie.
Dorzućmy do tego baterię 7000 mAh z ładowaniem 120 W przewodowym i 50 W bezprzewodowym. realme GT 8 Pro obiecuje ponad 20 godzin YouTube’a lub TikToka i prawie 8,5 h Mobile Legends. Dzień bez ładowarki? Bardzo proszę.
Ekran w realme GT 8 Pro
Wyświetlacz HyperGlow 2K 144 Hz osiąga 7000 nitów jasności. Tak, siedem tysięcy. Do tego symetryczne głośniki MasterAcoustic, mocny silnik haptyczny i chłodzenie 7K Ultimate VC.
Fotograf w kieszeni – we współpracy z RICOH GR
Tu zaczyna się zabawa. realme nawiązało czteroletnią współpracę z legendarnym RICOH GR, a efekt to zupełnie nowy system fotograficzny.
realme GT 8 Pro ma:
- kultowe ogniskowe 28 mm i 40 mm,
- błyskawiczny Snap Focus z Super QPD Snap,
- pięć stylów RICOH GR Film Tone (Standardowy, Pozytywny, Negatywny, Jednostajny, Wysokokontrastowy B&W).
Zdjęcia wyglądają jak z analogowego RICOH GR4, a to dopiero początek. Teleobiektyw 200 MP, 12-krotne zbliżenie bez utraty detali, świetny tryb portretowy i ultraszeroki 50 MP.
Dla filmowców – 4K 120 fps Dolby Vision, 8K 30 fps i 10-bitowy log. Jest czym się bawić.
Inteligentny asystent i personalizacja
realme GT 8 Pro działa na realme UI 7.0 (Android 16). System mocno wspiera AI:
- Podsumowanie Powiadomień AI,
- Poranny i wieczorny harmonogram,
- Mistrz Kadrowania AI, który podpowiada, jak zrobić lepsze zdjęcia.
Do tego Multi-task Side Bar z 12 aplikacjami na raz i zestaw funkcji dla graczy.
Ale najbardziej wyjątkowy jest… moduł aparatu, który można odkręcić i wymienić. Serio. Do wyboru moduł okrągły, kwadratowy i „robotyczny”. W pudełku jest nawet śrubokręt. Chociaż jak Daniel stwierdził, nie wszystkie wymienne moduły kojarzą się dobrze.
Design w dwóch wersjach
- Niebieska wersja z wegańską skórą przypominającą papier.
- Biała – elegancka i minimalistyczna.
GT 8 Pro Dream Edition – smartfon dla fanów F1
Powstały we współpracy z Aston Martin Aramco F1 Team. Ma charakterystyczny zielony kolor Racing Green, limonkowe detale i srebrny emblemat Aston Martin. Do tego specjalna tapeta i tryb GT z dźwiękami toru. Wyścigowa dusza w smartfonie.
Ceny i dostępność realme GT 8 Pro
Promocja do 21 grudnia:
- GT 8 Pro (12/256): 4199 zł
- GT 8 Pro (16/512): 4499 zł
W zestawie – dodatkowa wymienna wyspa aparatu + etui. Dostępne m.in. w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, realmeshop.pl (oraz w Play i Plus dla wyższej wersji).
Smartfon realme GT 8 Pro w Media Expert
- 12/256 GB (niebieski) – kliknij w link by przenieść się do sklepu
- 12/256 GB (biały) – przenieś się do Media Expert
- 16/512 GB (biały) – kliknij tutaj, by przenieść się do Media Expert
- 16/512 GB (niebieski) – przenieś się do sklepu klikając tutaj
- 16/512 GB (dream edition) – kliknij, a przeniesiesz się do Media Expert
Po 22 grudnia – ceny regularne:
• 12/256: 4699 zł
• 16/512: 4999 zł
GT 8 Pro Dream Edition (16/512): 5499 zł – Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, realmeshop.pl, Play, Plus, a wkrótce Orange.