Recenzja ładowarki ANKER Nano Charger 45 W. Warto?

Żyjemy w czasach, w których szybkie tempo życia wymusza na nas posiadanie gadżetów nie tylko wydajnych, ale i mobilnych. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe – każdy z tych sprzętów trzeba regularnie ładować. Wśród akcesoriów, które ułatwiają nam codzienność, coraz większą popularność zdobywają szybkie ładowarki sieciowe. Tym bardziej, że producenci smartfonów przestają dołączać je do zestawu. ANKER Nano Charger 45 W to urządzenie, które stara się połączyć wydajność z kompaktowością. Jak sprawdza się w praktyce? Zapraszam do recenzji!

ANKER Nano Charger 45 W.

Specyfikacja techniczna ANKER Nano Charger 45 W

Ładowarka ANKER Nano Charger 45 W, jak sama nazwa wskazuje, dysponuje maksymalną mocą ładowania na poziomie 45 watów. Oznacza to, że jest w stanie nie tylko szybko ładować smartfony, ale poradzi sobie również z tabletami czy nawet lżejszymi ultrabookami z portem USB-C. Producent wyposażył ją w szeroką kompatybilność, obsługującą m.in. standardy Power Delivery (PD) oraz Quick Charge.

Moc maksymalna: 45 W

Porty: 1 x USB typu C

Wymiary: ok. 30 x 29 x 35 mm

Waga: ok. 60 g

Napięcie wejściowe: 100-240 V (globalna kompatybilność)

Standardy: Power Delivery 3.0, PPS (do Samsungów), Quick Charge

Bezpieczeństwo: ochrona przed przepięciami, przegrzaniem, zwarciem

W praktyce, ładowarka ANKER Nano pozwala naładować smartfona (np. Samsung Galaxy S24 czy iPhone’a 15 Pro) do 50% w ok. 20 minut. Fakt, 45 W nie jest wartością wybitną, ale nie oszukujmy się, wiele telefonów oferuje niższą prędkość ładowania. Dlatego też nie uznaję takiej mocy ładowarki za wadę.

ANKER Nano Charger 45 W.

Wygląd zewnętrzny

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyjęciu Nano Chargera z opakowania, to jego minimalizm i kompaktowość. Ładowarka mieści się dosłownie w dłoni, a jej matowe wykończenie sprawia, że prezentuje się bardzo nowocześnie. Przetestowałem ją w czarnej wersji kolorystycznej, aczkolwiek jest również dostępna opcja biała. Oba warianty świetnie komponują się z większością domowych i biurowych wnętrz.

Na froncie znajdziemy jeden port USB-C, co jest zgodne z filozofią „less is more”. Nie zobaczymy tu żadnych diod ani zbędnych ozdobników. Wszystkie krawędzie są delikatnie zaokrąglone, dzięki czemu Nano Charger bez problemu mieści się w kieszeni spodni czy małej przegródce torby na laptopa. Wtyczki są solidnie wykonane, nie chwieją się i dobrze trzymają w gniazdku.

ANKER Nano Charger 45 W.

Jakość wykonania ANKER Nano Charger 45 W

ANKER już od lat słynie z wysokiej jakości produkowanych akcesoriów, a Nano Charger 45 W nie jest wyjątkiem. Obudowa wykonana jest z odpornego na zarysowania tworzywa sztucznego, które nie nagrzewa się nadmiernie nawet podczas intensywnego ładowania. Ładowarka przeszła liczne testy bezpieczeństwa, co potwierdzają certyfikaty CE i RoHS.

Przy codziennym użytkowaniu nie zauważyłem żadnych niepokojących dźwięków, luzów czy problemów z podłączaniem kabla. Mechanizm wtyczki jest solidny i nawet po wielokrotnym wyciąganiu i wpinaniu nie widać oznak zużycia. Warto także podkreślić, że ładowarka automatycznie dostosowuje moc do podłączonego urządzenia, co dodatkowo chroni baterię naszego sprzętu.

ANKER Nano Charger 45 W.

Zalety i wady ANKER Nano Charger 45 W

Zalety:

Bardzo kompaktowa – mieści się w dłoni i kieszeni

Wysoka moc – ładowanie nawet laptopów i tabletów

Uniwersalny port USB-C – jeden kabel do wszystkiego

Minimalistyczny, elegancki design

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Wysoka jakość wykonania

Szybkie ładowanie – oszczędność czasu

Wady:

Tylko jeden port – nie naładujemy jednocześnie kilku urządzeń

Brak kabla w zestawie – musimy dokupić osobno

Wyższa cena ( sprawdź jej cenę w Media Expert ) w porównaniu do niektórych konkurencyjnych modeli

) w porównaniu do niektórych konkurencyjnych modeli Brak wskaźnika LED – nie widać, czy ładowarka działa (dla niektórych to minus)

Podsumowanie

ANKER Nano Charger 45 W to propozycja dla osób, które cenią sobie wygodę, szybkość ładowania i stylowy wygląd. Choć nie jest to najtańsza ładowarka na rynku, jej kompaktowość oraz uniwersalność sprawiają, że szybko stanie się nieodłącznym towarzyszem każdego, kto często przemieszcza się z urządzeniami elektronicznymi. Sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w podróży. Jeśli szukasz ładowarki, która nie zawiedzie Cię nawet w kryzysowej sytuacji, a przy okazji będzie dobrze wyglądać i zajmować minimum miejsca – ANKER Nano 45 W zdecydowanie zasługuje na uwagę.

Czy warto? To zależy. Jeśli często korzystasz z wielu urządzeń USB-C i liczysz na bezproblemowe, szybkie ładowanie – niekoniecznie. Jeden port USB typu C to zdecydowanie za mało w dzisiejszych czasach. Dlatego jeśli zależy Ci na ładowaniu kilku sprzętów jednocześnie – rozważ modele z większą liczbą portów. W innych przypadkach, gdy np. szukasz bazowej, a może drugiej ładowarki, która będzie tą podróżną, ANKER Nano Charger 45 W to świetny wybór, ze względu na kompaktowy rozmiar.

