Infinix NOTE Edge rozwiązuje problem, który zna każdy facet

Od wczoraj można kupić smartfon Infinix NOTE Edge, który jest wyposażony w zakrzywiony ekran 3D i akumulator o pojemności 6150 mAh. To, czym wyróżnia się ten model na tle konkurencji to technologia samonaprawiania baterii za sprawą rekrystalizacji. W praktyce, według producenta, zachowujemy ponad 80% pojemności baterii po dwóch tysiącach pełnych cykli ładowania. Aby to łatwo sobie wyobrazić: to tak, jakbyśmy używali tego modelu przez około sześć lat, a po tym czasie kondycja baterii nadal będzie utrzymywała się na akceptowalnym poziomie.

Infinix NOTE Edge został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7100 5G, który w benchmarkach uzyskuje rozsądne wyniki. W połączeniu z pojemną baterią, użytkownik ma uzyskać do dwudziestu godzin odtwarzania wideo. Warto również wspomnieć o tym, że model ten umożliwia ładowanie o mocy 45 W, a także posiada funkcję ładowania obejściowego. Co to oznacza? Chodzi o oszczędzanie zużycia akumulatora wtedy, gdy np. ładujemy urządzenie i przy okazji oglądamy film czy przeglądamy media społecznościowe.

Infinix NOTE Edge z samonaprawialną baterią

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak intensywnie korzystamy z nowoczesnych telefonów. Nic w tym dziwnego – mamy tam nie tylko zapewnioną nieograniczoną rozrywkę w postaci mediów społecznościowych czy gier, lecz także za pomocą smartfonów pracujemy. Mam na myśli korzystanie z poczty, a nawet aplikacji biurowych. Oczywiście, dodatkowo dochodzi między innymi przeglądarka internetowa czy nawigacja podczas dalszych podróży. Niczym odkrywczym jest, że przy okazji korzystania z urządzenia, zużywamy baterię. Jak temu zapobiec?

Marka Infinix wpadła na pomysł wykorzystania technologii rekrystalizacji baterii, która regeneruje struktury ogniwa. Efekt? Wysoka żywotność akumulatora przez długi czas, bowiem za sprawą przeciwdziałania regradacji jonów litu, w pewnym stopniu eliminujemy efekt starzenia baterii. W prezentowanym NOTE Edge mamy podwójny akumulator 3075 mAh, który oferuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W. W praktyce, ta bateria 6150 mAh ma zagwarantować działanie do 25 godzin ciągłego nawigowania z wykorzystaniem Map Google. Producent informuje, że ładowanie do 50% ma trwać 25 minut, a do 100% godzinę.

Dobre parametry w rozsądnej cenie

Znamy już kwestię związaną z baterią. Smartfon został wyposażony również w ekran o przekątnej 6,78 cala, który cechuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. To AMOLED oferujący rozdzielczość wynoszącą 2644 x 1208 pikseli. Infinix NOTE Edge posiada 8 GB pamięci RAM i 256 GB na nasze dane. Mamy również główny aparat 50 Mpx i 13 Mpx z przodu. Smartfon korzysta z systemu operacyjnego Android 16 z nakładką XOS 16. Możemy go kupić w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, szarej, niebieskiej oraz zielonej. Ile kosztuje? Sugerowana cena wynosi 1399,99 zł. Możesz go kupić między innymi za pośrednictwem sieci Media Expert. Kliknij tutaj, aby przejść do sklepu online.

Pozostaje jeszcze kwestia zawartości opakowania, gdyż ta jest zaskakująca – w pewnym sensie. Z jednej strony mamy etui, szkło hartowane na ekran czy nawet słuchawki douszne. Z drugiej oprócz przewodu USB nie znajdziemy… ładowarki. Tą musimy kupić osobno. Szczerze mówiąc, zamiast tych słuchawek czy euti, wolałbym jednak, by w opakowaniu umieszczono ładowarkę. Tym bardziej, że producent chwali się całkiem szybkim ładowaniem tego modelu.

