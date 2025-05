Smartfony Motorola do 1000 zł taniej. Zobacz jak oszczędzić

Od dziś możesz kupić nowe smartfony Motorola. Mowa o modelach edge 60, edge 60 pro, razr 60 ultra i razr 60. Sprawdźmy, czym mogą nas zainteresować, gdzie je kupić i na jakie rabaty możemy liczyć.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Nie mogę napisać, że darzę sympatią jakiegoś producenta smartfonów ale chyba wiele osób się ze mną zgodzi, że Motorola rozgościła się na polskim rynku. Nic dziwnego! Oferuje wysoką jakość wykonania, i bardzo dobry stosunek ceny do parametrów i możliwości poszczególnych modeli. Nie są to słowa rzucane na wiatr, bo przecież nie tylko nasza redakcja, ale i wielu innych dziennikarzy pozytywnie opisywało smartfony tej marki. Sam od jakiegoś czasu testuję najnowszy smartfon z klapką motorola razr 60 ultra, który wypada rewelacyjnie podczas codziennego użytkowania. Tym razem skupmy się jednak na całej ofercie, a nie na tym konkretnym modelu. Dlaczego? Smartfony Motorola oferowane są w bardzo korzystnych warunkach.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Nowe smartfony Motorola. Poznaj edge 60, edge 60 pro, razr 60 ultra i razr 60.

Cztery smartfony Motorola właśnie trafiły do sprzedaży w naszym kraju. Każdy z nich „celuje” w inną grupę odbiorców. Dzięki takiemu podejściu producenta, nie musimy iść na żaden kompromis, ponieważ telefony są zaprojektowane tak, by faktycznie spełniać oczekiwania klientów. Przyjrzyjmy się każdej z nowości marki Motorola, którą od dziś możemy kupić.

motorola edge 60

Jeśli szukasz telefonu ze średniej półki, a więc masz budżet, który nie przekracza 2000 zł, warto rozważyć model edge 60. Dlaczego? Robi fajne zdjęcia i jest wytrzymały. Naprawdę wytrzymały i odporny na zabrudzenie, wodę czy trudne warunki. Potwierdzeniem jest nie tylko standard IP68/69, ale również certyfikat wojskowy MIL-STD-810H, który obejmuje odporność na upadki. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, mamy między innymi duży 6,67-calowy zakrzywiony ekran z praktycznie niewidocznymi ramkami. Smartfon posiada również rozbudowany system aparatów: 50 Mpx + 50 Mpx (ultraszeroki kąt) + 10 Mpx (teleobiektyw). Główny aparat to Sony LYTIA 700C. Z przodu „czeka na nas” obiektyw do selfie 50 Mpx.

Nie sposób nie wspomnieć również o szybkim ładowaniu 68 W, a także dwóch wersjach. Pierwsza z 12 GB pamięci RAM i 256 GB na dane kosztuje 1799 zł, natomiast w wariancie z większym nośnikiem na danie: 512 GB, smartfon motorola edge 60 został wyceniony na kwotę 1999 zł. I tutaj ważna informacja od producenta. Kupując ten model możemy liczyć na cashback w kwocie 300 zł.

Smartfony Motorola w ofercie promocyjnej. Na zdjęciu model edge 60.

motorola edge 60 pro

Podobny do edge 60, jednak dopisek „pro” zobowiązuje. Robi ładne zdjęcia (ma aparat 50 Mpx + 50 Mpx + 10 Mpx) wydajny procesor MediaTek Dimensity 8350 Extreme oraz pojemną baterię 6000 mAh, co sprawia, że bez problemu będziecie mogli z niego korzystać przez cały dzień. Jeśli akumulator będzie już bliski rozładowania, wystarczy podpiąć telefon do ładowarki, która oferuje moc na poziomie 90 W. Ewentualnie, jeśli lubicie ładować baterię bezprzewodowo, możecie to zrobić z wykorzystaniem ładowarki indukcyjnej o mocy 15 W. Model ten został również wyposażony w ekran 6,67-cala oferujący wysoką jasność – nawet do 4500 nitów.

Do tego dochodzą trzy wersje kolorystyczne, niewidoczne wręcz ramki oraz duża pojemność nośnika na dane – 512 GB. Jakby tego było mało, sprzęt „nie boi się” zabrudzenia, wody czy trudnych warunków. Wszystko to dzięki standardom IP68/69. Potwierdzeniem jego odporności na upadki jest również certyfikat wojskowy MIL-STD-810H. Co z ceną? Smartfon kosztuje 2499 zł, jednak w ramach promocji, od dziś, 8 maja do 21 maja możemy liczyć na cashback w wysokości 500 zł. Brzmi rozsądnie? No jasne, że tak!

Smartfony Motorola w ofercie promocyjnej. Na zdjęciu model edge 60 pro.

motorola razr 60

Przechodzimy do smartfonów z klapką. Jeśli nie do końca jesteś przekonany ale z drugiej strony chciałbyś spróbować, sugeruję przyjrzeć się bliżej temu modelowi. Przede wszystkim ma bardzo dobre parametry, bowiem mówimy o procesorze MediaTek 7400X oraz 8 GB pamięci RAM i 256 GB na nasze dane. Do tego dochodzi bateria 4500 mAh z ładowaniem 30 W i bezprzewodowym 15 W. Oczywiście, wisienką na torcie jest jego efektowny design. Mam na myśli nie tylko składany ekran, ale również trzy efektowne wersje kolorystyczne, które różnią się dodatkowo materiałami, jakie producent wykorzystał do ich produkcji. Pozostając jednak przy temacie wyświetlacza, zewnętrzny ma 3,6 cala, natomiast wewnętrzny 6,9 cala. To przekłada się na wygodę użytkowania. Pisałem o tym przy okazji prezentacji razr 60 ultra.

Przejdźmy do finansów, bo jeśli chodzi o smartfony Motorola, obecna promocja „daje radę”. Producent zdecydował się wycenić ten model na kwotę wynoszącą 3299 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup w ustalonym terminie, a więc do 21 maja, możemy liczyć na 500 zł cashbacku. Korzystna oferta? Bez dwóch zdań.

Smartfony Motorola w ofercie promocyjnej. Na zdjęciu model razr 60.

motorola razr 60 ultra

Czas na flagowy model z klapką. Jeśli lubisz modę oraz gadżety, zdecydowanie będziesz zachwycony. Wszystko dlatego, że otrzymujesz wysoką jakość wykonania, topowe parametry oraz efektowny, a już na pewno wyróżniający się na tle konkurencji wygląd. Nie sposób nie zwrócić na niego uwagi. Szczególnie podoba mi się testowana wersja z Alcantarą na tylnej części obudowy. Można także wybrać wariant z naturalnym drewnem! Warto również wspomnieć o zastosowaniu najnowszej wersji sztucznej inteligencji moto ai. Podzespoły? Topowe, rzecz jasna. Mam na myśli 16 GB pamięci RAM, procesor Snapdragon 8 Elite oraz 512 GB na nasze dane. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4700 mAh z szybkim ładowaniem 68 W i ładowaniem bezprzewodowym 30 W.

Oczywiście, na tym nie koniec. Dużym atutem jest zastosowanie aparatu 50 + 50 Mpx (ultraszeroki kąt) na tylnej części, na której umieszczony jest również duży, 4-calowy ekran. Kolejny obiektyw ulokowano na froncie – również mówimy o 50 Mpx. Tam też znajduje się 7-calowy ekran. Producent zadbał również o ochronę smartfonu przed kurzem i zanurzeniem w słodkiej wodzie. Potwierdzeniem jest certyfikat IP48. I teraz najważniejsze. Marka Motorola wyceniła model razr 60 ultra na kwotę 5699 zł, jednak tak jak w przypadku pozostałych modeli, możesz liczyć na cashback wynoszący 1000 zł.

Smartfony Motorola w ofercie promocyjnej. Na zdjęciu model razr 60 ultra.

Jak zdobyć cashback na nowe smartfony Motorola?

Sprawa jest bardzo prosta. Przede wszystkim wybierasz oficjalnego partnera (mowa zarówno o sklepach, jak i operatorach), u którego kupisz interesujący Cię smartfon. W tym celu najlepiej przede wszystkim odwiedzić stronę https://www.motorola.com/pl/. Następnie kupujesz smartfon w okresie od 8 do 21 maja bieżącego roku i rejestrujesz go na specjalnej stronie – o tutaj. Oczywiście, potrzebny będzie dowód zakupu oraz IMEI telefonu, więc musisz go „zdobyć” w polskiej dystrybucji. Finalnie otrzymujesz wspomnianą wcześniej kwotę na swoim koncie. Jak widać, promocja w której zdobędziesz smartfony Motorola jest prosta „w obsłudze” i atrakcyjna. Bez dwóch zdań.