Jeremy Sochan przez kilka tygodni pauzował z powodu kontuzji i musiał wejść w rytm meczowy po powrocie. Dziś jedyny Polak rozegrał swój zdecydowanie najlepsze spotkanie. Tylko Sochan i legendy NBA uzyskały takie statystyki!

Najlepszy mecz Sochana. Spurs jednak przegrywają

Reprezentant Polski w koszykówce po kilku tygodniach poza grą zdecydowanie nie przypominał siebie, jednak wydaje się, że wszystko wraca do normy. Linijka 23 punkty, 9 zbiórek i 6 asyst to zdecydowanie najlepszy mecz Sochana w jego dotychczasowej karierze w lidze NBA.

Spotkanie to nie zakończyło się jednak pozytywnym wynikiem dla San Antonio Spurs. Pomimo że był to najlepszy mecz Sochana, który pokazał, jaki drzemie w nim potencjał, to drużyna z Teksasu musiała uznać wyższość New Orleans Pelicans, którzy zajmują obecnie 3. miejsce w tabeli konferencji zachodniej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 117-126.

Sochan i legendy. Takiego meczu nie zagrał nikt od lat. Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Sochan i legnedy

Najlepszy mecz Sochana, który zakończył z dorobkiem 26 punktów, 9 zbiórek i 6 asyst, do których dorzucił także jeden przechwyt, zapisał się w historii teksańskiej drużyny. Polski skrzydłowy dołączył do takich legend jak Tim Duncan oraz David Robinson, którzy w swoim pierwszym sezonie w NBA wykręcili linijkę 26/9/6! Jest więc czym się ekscytować!

Warto też wspomnieć, że Jeremy Sochan eksperymentuje z rzutem, a to ze względu na fatalną skuteczność z rzutów wolnych. Trafia on ze skutecznością poniżej 50 proc., dlatego też od kilku spotkań rzuca on wolne jedną ręką. Trener Spurs, Greg Popovich przyznał, że Sochan nie boi się niczego i nie patrzy na opinię innych, co potwierdza jego podejście do gry i chęć stania się lepszym!

Źródło: opr. wł./Spurs/YouTube