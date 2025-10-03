moto g06 power już w sprzedaży! Ceną miażdży konkurencję!

Pierwszy dzień października to nie tylko symboliczny początek jesieni, ale też premiera nowego telefonu od Motoroli. Do polskich sklepów właśnie trafił moto g06 power – smartfon, który na IFA 2025 wzbudził spore zainteresowanie. Powód? Gigantyczna bateria i ekran większy niż kiedykolwiek w serii moto g.

Bateria, która robi różnicę

Zacznijmy od najważniejszego – bateria. Motorola postawiła na prawdziwego potwora: ogniwo o pojemności 7000 mAh. Producent chwali się, że to zapas energii na ponad dwa i pół dnia normalnego użytkowania. I nawet jeśli ktoś katuje telefon YouTubem, Instagramem i gierkami bez przerwy, to i tak ładowarka nie będzie pierwszą rzeczą, o której trzeba pamiętać rano.

Największy ekran w serii moto g

Drugą gwiazdą specyfikacji jest ekran – aż 6,88 cala, czyli największy w historii serii moto g. To panel LCD HD+ z jasnością do 600 nitów, więc spokojnie daje radę nawet w pełnym słońcu. Do tego dochodzi ciekawostka o nazwie Water Touch, czyli możliwość korzystania z ekranu mokrymi palcami. Jesień w Polsce lubi być deszczowa – brzmi jak opcja w sam raz.

Wydajność na co dzień

Pod maską mamy ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 Extreme, a całość wspierają 4 GB RAM-u z opcją rozszerzenia do 12 GB dzięki funkcji RAM Boost. Pamięci wewnętrznej jest 64 GB, ale można ją powiększyć kartą microSD aż do 1 TB – czyli miejsce na wszystkie zdjęcia, seriale i memy raczej się nie skończy. Szczegółową specyfikację znajdziesz na stronie Motorola Polska.

Multimedialny kombajn

Motorola zadbała też o multimedia. Telefon dostał głośniki stereo z Dolby Atmos® i Bass Boost, więc seriale czy muzyka powinny brzmieć solidnie. Aparat główny to 50 Mpx z AI, a z przodu mamy kamerkę 8 Mpx – idealną do selfie czy wideorozmów. Całość zamknięto w obudowie z tworzywa odpornego na odciski palców, ze szkłem Corning Gorilla Glass 3 i certyfikatem IP64. Wisienką na torcie są kolory – niebieski PANTONE Tapestry i oliwkowy PANTONE Laurel Oak.

Cena i dostępność w Polsce moto g06 power

No i cena – 499 zł. Za smartfon z taką baterią i ekranem to naprawdę mocna propozycja. moto g06 power kupicie m.in. w RTV EURO AGD, Media Expert, X-komie czy Neonecie, a także u operatorów: Plus, Play i Orange.

Jeśli szukacie telefonu, który nie padnie po jednym dniu i nie zrujnuje portfela, moto g06 power to opcja, którą zdecydowanie warto wrzucić na swoją listę.