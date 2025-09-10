Motorola moto buds loop łączą fashion, styl i technologię!

Połączenie stylu, a wręcz high fashion z nową technologią? Motorola moto buds loop jest idealnym przykładem, że to się może udać. Szczególnie w wersji French Oak, która wyróżnia się kryształami Swarovskiego. Nasuwa się jednak pytanie: czy ten piękny styl idzie w parze z wysoką jakością dźwięku? Przecież ona jest równie ważna co efektowny wygląd.

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłem smartfon motorola razr 5G. Wyglądał świetnie i już wtedy wiedziałem, że marka chce „wpleść” w swoje produkty modę. Z czasem było coraz lepiej i coraz ciekawiej. Motorola razr 50 ultra Mocha Musse czy razr 60 ultra z Alcantarą na tylnej klapce. Nie sposób nie zauważyć tego, że nad projektami pracuje zespół ekspertów, którzy wiedzą co robią i konsekwentnie rozbudowują portfolio łączące sprzęt i modę. Przykładem może być rewelacyjna motorola brilliant collection, która kusi – szczególnie (ale i nie tylko) przedstawicielki płci pięknej. Nie inaczej jest w przypadku słuchawek moto buds loop, aczkolwiek tu mamy wybór.

Smartfon z klapką motorola razr 60 ultra. Fot.: MenWorld.pl.

Za dnia sportowcem, w nocy pięknością na salonach

Myślisz, że sobie żartuję? Otóż nie. Nowe słuchawki marki motorola sprawdzą się rewelacyjnie podczas aktywności sportowej – tu świetnym wyborem będzie wersja trekking green, natomiast wieczorem, kiedy chcesz wyglądać elegancko i luksusowo, celuj w wariant french oak, którego dopełnieniem są przepiękne kryształy Swarovskiego.

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Niezależnie od wersji, którą wybierzesz, możesz być pewny jednego – słuchawki oferują rewelacyjną jakość dźwięku, ponieważ przy ich tworzeniu marka motorola mogła liczyć na wsparcie popularnego w świecie audio przedsiębiorstwa – Bose. Pozostając przy tym temacie, nie sposób nie wspomnieć o kwestiach technicznych. Wybierając moto buds loop „otrzymujemy” 12-mm przetworniki, które mają za zadanie dostarczyć do naszych uszu wysokiej jakości dźwięku.

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Testując je przez jakiś czas mogę śmiało stwierdzić – sprawdzą się podczas słuchania jazzu, muzyki klasycznej czy popu. Największym zaskoczeniem – przynajmniej dla mnie – jest jakość tonów niskich i średnich. Wiedziałem, że tony wysokie będą grać dobrze, ale niskie w słuchawkach, które „nie trafiają” do naszych kanałów słuchowych? To jakiś kosmos! Przestrzeń, a konkretnie scena również jest szeroka. Przeżyłem duży szok korzystając z nich. Szczególnie, że typowo dokanałowych słuchawek nie lubię, gdyż… wyślizgują się z moich uszu. Plusem jest także zastosowanie sztucznej inteligencji, która w połączeniu z czujnikami mającymi przechwycić głos sprawiają, że ten będzie czysty – co jest niezwykle ważne, szczególnie podczas rozmów.

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Motorola moto buds loop to twój wierny kompan każdego dnia

Fajny design to jedno, ważne są również pewne kwestie techniczne. O jakości dźwięku już wiesz – jest bardzo dobry jak na tego typu konstrukcję słuchawek. Co wiem o czasie pracy? Pojedyncze naładowanie akumulatorków oznacza do ośmiu godzin nieprzerwanego słuchania muzyki. Brzmi dobrze? Jasne, że tak! Do tego etui jest również powerbankiem, który wydłuża łącznie czas pracy do 37 godzin. Mało tego, wystarczy, że włożysz słuchawki do euti na zaledwie dziesięć minut, a będziesz mógł słuchać ulubionej muzyki czy podcastów przez kolejne trzy godziny. Etui się rozładuje? Podłączysz je do prądu za pomocą przewodu z USB typu C.

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wracając jeszcze do tematu sportu i ogólnie aktywności fizycznej. Wszyscy dobrze wiemy, że ostry trening oznacza brak kompromisów: może nie mam na myśli wylanych łez, ale raczej o pot, który pojawia się podczas ćwiczeń. O to nie musisz się martwić, ponieważ słuchawki motorola moto buds loop zostały pokryte hydrofobową powłoką. Złapie Cię mżawka podczas treningu, zmęczysz się – słuchawki pomimo braku wodoodporności, nie ulegną uszkodzeniu.

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Lekkie, wygodne i piękne

Polubiłem te słuchawki. Są bardzo wygodne w użytkowaniu, oferują przyzwoity czas pracy na baterii i trzymają się naszych uszu jak przyklejone. Wszystko za sprawą tej dość nietypowej konstrukcji. Oczywiście, panie będą zachwycone wersją z kryształami Swarovskiego, ponieważ tak jak pokazuje materiał wideo poniżej, świetnie pasują do eleganckich kreacji, zastępując klasyczne kolczyki. Nie ujmując wersji sportowej – ta zieleń również może się podobać!

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Czy warto kupić moto buds loop?

Oczywiście, chociaż musisz wiedzieć jedno – to specyficzny produkt skierowany do konkretnej grupy odbiorców. Co mam na myśli? Zacznijmy od tego, że nie są to słuchawki, które znasz. Chodzi o to, że wkładasz je zupełnie inaczej do uszu, a więc dźwięk również będzie inny niż ten, który oferują modele dokanałowe. Tutaj w pewnym sensie słyszysz otoczenie, chociaż „pierwsze skrzypce” należą do muzyki czy podcastu, który właśnie słuchasz. Fakt, kiedy zwiększysz poziom głośności, nagle nie usłyszysz niczego z zewnątrz, ale nie jest to poziom, który znasz ze słuchawek wyposażonych w aktywną redukcję szumów.

Motorola moto buds loop. Fot. Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wiesz już, że pod kątem dźwięku możesz liczyć na pozytywne wrażenia. Pozostaje jeszcze kwestia designu. Tu jednak raczej nie będę się rozpisywał, gdyż jest to kwestia indywidualna – wszystko zależy od gustu i preferencji. Ktoś będzie chciał kryształy, inna osoba z kolei będzie preferować zieleń – wszystko jest dla ludzi, w obu przypadkach możesz być pewny, że oprócz dobrej jakości dźwięku otrzymujesz wysoki komfort użytkowania – taka konstrukcja jest o wiele wygodniejsza (przynajmniej ja tak twierdzę) od słuchawek dokanałowych. Wisienką na torcie jest również lekkość każdej ze słuchawek. Szczerze mówiąc, możesz o nich zapomnieć, są tak lekkie, poważnie, ale nie martw się – nie zgubisz ich podczas biegu. Sprawdzaliśmy to wielokrotnie.