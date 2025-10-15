Taxi Waymo bez kierowcy w EU w 2026. Wiem w jakim mieście!

Londyn szykuje się na prawdziwą rewolucję transportową. Już w 2026 roku po jego ulicach mają zacząć kursować autonomiczne taxi Waymo – tej samej firmy, która od lat testuje robotaxi w amerykańskich metropoliach. Czy Brytyjczycy są gotowi, by zaufać samochodom bez kierowcy?

Waymo stawia na Londyn

Jak donosi TechCrunch, Waymo planuje rozpocząć komercyjne przejazdy w stolicy Wielkiej Brytanii za nieco ponad rok. To będzie dopiero drugi rynek poza USA i Japonią, na który firma odważyła się wejść. Wybór Londynu nie jest przypadkowy – już w 2019 roku spółka przejęła Latent Logic, startup z Oksfordu specjalizujący się w uczeniu maszynowym i symulacjach jazdy. Dzięki temu Waymo ma w Wielkiej Brytanii mocne zaplecze technologiczne i lokalny know-how.

Pierwsze testy taxi Waymo ruszają jesienią

Pierwsze testy rozpoczną się jeszcze tej jesieni. Na ulice Londynu wyjadą elektryczne Jaguary I-Pace uzbrojone w systemy samojezdne Waymo. Początkowo za kierownicą wciąż zasiądą tzw. kierowcy bezpieczeństwa – ludzie, którzy będą nadzorować jazdę i pomogą dostroić system do europejskich realiów ruchu. Dopiero gdy firma uzna, że sztuczna inteligencja radzi sobie bezbłędnie z rondami, rowerzystami i londyńskim chaosem ulicznym, pojazdy ruszą samodzielnie.

Brytyjsko-amerykańska współpraca

Waymo nie działa w próżni. W Londynie ma współpracować z firmą Moove, odpowiedzialną za zarządzanie flotą. Dzięki temu Amerykanie skupią się na rozwijaniu algorytmów i bezpieczeństwa, a Brytyjczycy zajmą się codzienną obsługą pojazdów.

Londyn jako brama do Europy

Ambicje Waymo są ogromne – ich autonomiczne auta już teraz wożą pasażerów w Phoenix, San Francisco czy Los Angeles, a kolejne miasta – Austin, Atlanta i Miami – są w kolejce. Londyn może więc stać się bramą do ekspansji Waymo w całej Europie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za rok londyńczycy zamiast wołać klasyczne „taxi!”, po prostu otworzą aplikację Waymo i zamówią przejazd… samochodem bez kierowcy. Czy to brzmi jak science fiction? Już niedługo stanie się codziennością.

