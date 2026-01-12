Które auta były hitem 2025 roku w Polsce? W tym tekście prezentujemy najczęściej kupowane modele! Ubiegły rok zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiej motoryzacji. Wszystko za sprawą rekordowej sprzedaży nowych samochodów. Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polacy kupili więcej aut z salonu niż kiedykolwiek wcześniej.

Te auta Polacy wybierali najczęściej w 2025 roku, znasz je?

W sumie w 2025 roku zarejestrowano 597 tys. nowych samochodów, co oznacza wzrost o 8,3 proc. rok do roku. To jednocześnie najlepszy wynik w historii naszego kraju.

Wynik lepszy niż w rekordowym 2019 roku

Dane PZPM pokazują, że w porównaniu z 2024 rokiem liczba rejestracji wzrosła aż o 46 tys. aut. Co więcej, obecny wynik przebił także dotychczasowy rekord z 2019 roku – i to o 41,8 tys. samochodów.

Corolla liderem, Octavia tuż za nią

Od kilku lat najchętniej wybieranym nowym autem w Polsce pozostaje Toyota Corolla i 2025 rok nie był wyjątkiem. Mimo wszystko japoński model zanotował ponad 20-procentowy spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim.

Te auta Polacy wybierali najczęściej w 2025 roku. Na zdjęciu Toyota Corolla.

Drugie miejsce zajęła Skoda Octavia, która straciła do Corolli niewiele, a jednocześnie może pochwalić się prawie 10-procentowym wzrostem sprzedaży względem 2024 roku.

Te auta Polacy wybierali najczęściej w 2025 roku. Na zdjęciu Skoda Octavia Sportline 2025 z 2.0 TDI i DSG. Fot.: Ernest Dragan.

Top 10 najpopularniejszych nowych aut w 2025 roku

Pełna lista najczęściej wybieranych modeli prezentuje się następująco:

Toyota Corolla – 23 487 (-20,3 proc.)

Skoda Octavia – 21 121 (+9,6 proc.)

Toyota C-HR – 14 239 (-1,9 proc.)

Kia Sportage – 13 764 (-2,6 proc.)

Toyota Corolla Cross – 13 435 (-13,9 proc.)

Hyundai Tucson – 11 644 (-11,6 proc.)

Toyota Yaris – 10 545 (-25,7 proc.)

Volkswagen T-Roc – 10 032 (+8,8 proc.)

Toyota RAV4 – 9466 (-8,9 proc.)

MG HS – 8660 (+95,1 proc.)

Te auta Polacy wybierali najczęściej w 2025 roku. Na zdjęciu MG HS.

Chińskie auta coraz mocniejsze

Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wyraźny trend. W 2025 roku Polacy zarejestrowali 49 161 samochodów z chińskim rodowodem. To ponad 350 proc. więcej niż rok wcześniej. W efekcie ich udział w całym rynku wzrósł z 1,9 do 8,2 proc.

