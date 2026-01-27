Przetestowałem Lenovo Idea Tab Plus – tablet z rysikiem

Był taki czas, że ludzie hurtowo wręcz kupowali tablety. Później moda na tego typu urządzenia się skończyła – w sumie, dostaliśmy smartfony z ogromnymi ekranami. Dziś powoli ten sprzęt wraca do łask, a ja przetestowałem Lenovo Idea Tab Plus TB361FU z rysikiem. Całkiem dobre parametry i duży wyświetlacz sprawiają, że ten model może mieć sporo zastosowań.

Lenovo Idea Tab Plus TB361FU

Przeglądasz media społecznościowe, oglądasz seriale, a nawet filmy. Wszystko to robisz na małym ekranie smartfonu. Dobrze wiesz, że to nie jest wygodne. Wystarczy, że kupiłbyś taki tablet jak przetestowany przeze mnie Lenovo Idea Tab Plus TB361FU, a komfort będzie dużo wyższy. Mało tego! Ten model ma 12,1-calowy ekran o rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600 pikseli), a to oznacza, że jeśli dołożysz klawiaturę, będziesz mógł na nim pracować. Serio! Możliwości jest bardzo dużo, ale to wszystko może brzmieć tylko na początku tak pozytywnie. Jak będzie w praktyce? Przekonałem się o tym i chętnie podzielę się swoją opinią. Zacznijmy jednak od specyfikacji technicznej.

Dane techniczne Lenovo Idea Tab Plus TB361FU

Model: TB361FU Ekran: IPS 12,1″, 2,5 K (2560 x 1600 px), 90 Hz Procesor: MediaTek Dimensity 6400 + GPU Arm Mali-G57 MC2 Pamięć RAM: 8 GB LPDDR4x Nośnik na dane: 256 GB UFS 2.2 (slot na karty microSD) Bateria: 10200 mAh Audio: 4 głośniki, Dolby Atmos Łączność: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C Wymiary i waga: 278,8 x 181,05 x 6,29 mm / około 530 g Cena: 1249 zł (zobacz tablet w Media Expert)

Dodam tylko, że w zestawie znajdziemy rysik i przewód USB typu C, jednak ładowarki niestety nie dołączono. Jeśli planujecie sobie kupić, celujcie w taką, która oferuje prędkość na poziomie 45 W, gdyż takową przyjmie testowany tablet.

Wygląd Lenovo Idea Tab Plus TB361FU

Tablet wygląda dość… tradycyjnie. Nie ma tu nic innowacyjnego pod kątem designu, czym testowany model powaliłby mnie na kolana. Duży ekran, spore ramki wokół, z tyłu mała, ale jednak wystająca poza obudowę „wyspa” z aparatem. Na dole złącza, które pozwalają podpiąć do tabletu zewnętrzną klawiaturę. Z boku port USB typu C, głośniki. Na górze przyciski do regulacji głośności – raczej klasyka. To taki powiększony smartfon.

Żeby nie było, że podchodzę tak „ignorancko”, o ile mogę to tak określić, muszę przyznać, że producent użył dobrej jakości materiały do tworzenia tego modelu. Efekt? Solidne spasowanie i „miły w dotyku” sprzęt, który dobrze trzyma się w dłoni, a raczej w dłoniach, ze względu na jego rozmiar. Atutem jest smukła obudowa, której grubość to zaledwie 6,29 mm.

Rzecz jasna, najważniejszym elementem takiego urządzenia jest oczywiście ekran. Lenovo Idea Tab Plus TB361FU posiada 12,1-calowy wyświetlacz LCD oferujący rozdzielczość 2.5K, a więc 2560 x 1600 pikseli i jasność do 600 nitów. Całkiem dobre wartości jak na tablet za około 1200 zł, chociaż nie oczekujcie tu jakości rodem z ekranów OLED. Do nich tej matrycy daleko, chociaż paleta kolorów na poziomie 96 DCI-P3 oraz 10-bitowa głębia sprawiają, że korzysta się z niego całkiem fajnie. Przyjemnym dodatkiem jest zastosowanie specjalnej powłoki, która ma za zadanie redukować refleksy pojawiające się podczas słonecznych dni.

Jak korzysta się z tego tabletu?

Czas na najważniejszy element testu. Sprawdźmy, jak korzysta się z tego modelu na co dzień. Muszę przyznać, że pomimo wagi wynoszącej delikatnie ponad 500 g, oraz dość „ostrych” krawędzi miałem obawy czy te elementy będą wpływać na dyskomfort. Tak przynajmniej miałem korzystając z iPhone 16 Pro Max. A jak było? Zdecydowanie inaczej! Tablet Lenovo Idea Tab Plus jest świetnie wyważony, stosunkowo lekki jak na tak duży rozmiar ekranu i bardzo dobrze leży w dłoniach, a na upartego nawet w jednej dłoni, jeśli chcemy np. szybko przeczytać jakiś tekst bądź film. Rewelacja!

Oczywiście, parametry techniczne przekładają się na szybkie i płynne działanie – mam na myśli zarówno aplikacje, jak i gry. Włączałem kilka tytułów i nie zaobserwowałem żadnego zacinania czy spadku liczby klatek wyświetlanych na sekundę. Stwierdziłem, że spróbuję również popracować z wykorzystaniem tego modelu. Jak było? Bardzo dobrze! Fakt, trzeba się przyzwyczaić do dość wąskiej klawiatury, jednak z biegiem czasu nie jest to żaden problem. Dodam jeszcze, że bateria pozwala na około 12 godzin pracy – mam tu na myśli np. streaming wideo.

Plusem jest także jakość dźwięku, jaki oferują głośniki. Wszystko to zasługa dobrego dostrojenia przez Dolby Atmos. Jak wiadomo, tablet jest raczej sprzętem do rozrywki, więc dźwięk powinien być mocny i dobry. Oczywiście, nie oszukujmy się, nie będzie to jakość znana z dużych kolumn, jednak do oglądania filmów czy seriali nadaje się w zupełności. Tak, Lenovo Idea Tab Plus posiada aparat – z przodu 8 MP, z tyłu 13 MP z autofocusem. Raczej używałbym tego tylnego sporadycznie ale przedni sprawdza się świetnie podczas wideorozmów.

Czy warto kupić Lenovo Idea Tab Plus TB361FU?

Dobre parametry, świetnej jakości ekran, długi czas pracy na baterii, bardzo dużo miejsca na nasze dane, które można „powiększyć” za sprawą karty pamięci microSD do 2 TB. Ten tablet świetnie sprawdzi się zarówno podczas pracy – serio, byłem pod wrażeniem, jak komfortowo się z niego korzysta, jaki i wtedy, gdy chcemy go używać do nauki, bądź zabawy. Pozostaje jeszcze kwestia ceny – wydaje mi się, że około 1200 zł za tablet z 12,1-calowym ekranem, dobrymi podzespołami i rysikiem w zestawie to dobra cena (zobacz tablet w Media Expert). Polecam!

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca

