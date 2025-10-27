Test Verbatim PMT-15. Jaki jest ten mobilny dotykowy ekran?

Praca biurowa z dwoma monitorami jest bardzo wygodna. Test Verbatim PMT-15 to potwierdza? Miałem okazję to przeanalizować. Spędziłem z nim dużo czasu i stwierdzam, że w porównaniu do innych ekranów mobilnych, ten wygrywa pod wieloma względami. Ideał? Może to przesadne stwierdzenie, jednak ma wiele zalet.

Test Verbatim PMT-15.

Pracuję z laptopem, który jest wyposażony w matrycę o przekątnej 13,6 cali. Rozdzielczość jaką „oferuje” to aż 2560 x 1664 pikseli, ponieważ mówimy o Liquid Retina w MacBooku Air M2. Na papierze wygląda to fajnie, jednak, gdy uruchomiłem kilka okien aplikacji, komfort nie był odpowiedni – delikatnie mówiąc. O ile w warunkach biurowych możemy spokojnie zamontować duży, zewnętrzny monitor, o tyle osoby często przemieszczające się, będą mieć z tym problem. Nie zabierzesz przecież dużego urządzenia ze sobą, prawda?

Co z tym zrobić? Z jednej strony przyjemnie pracuje się z dwoma monitorami. Z drugiej jednak nasuwa się pytanie: jak go transportować w torbie czy plecaku? Właśnie w takich przypadkach idealnie spisze się monitor taki jak ten, który prezentuję w tym artykule. Test Verbatim PMT-15 powinien dać nam jasną odpowiedź. To odpowiedni model do codziennej pracy?

Dane techniczne Verbatim PMT-15

Wyświetlacz: IPS, 15,7 cali, 1920 x 1080 pikseli, LED Częstotliwość odświeżania: 60 Hz Proporcje: 16:9 Czas reakcji matrycy: 6 ms Technologie: Filtr światła niebieskiego, FreeSync Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: 800:1 Kąty widzenia: 178 stopni (pion, poziom) Zakres regulacji: 85 stopni przód i tył Zasilanie: USB typu C Złącza: HDMI 1.4, USB 2.0, USB Typu C – 2 sztuki, mini jack Pobór mocy: 8 W podczas pracy, 0.5 W w spoczynku Wymiary: 35,7 cm x 21,48 cm x 1,2 cm Waga: 1,18 kg

Zawartość zestawu

Producent oprócz samego monitora, dołącza do opakowania kilka przewodów: HDMI, USB-C – USB-A, USB-C – USB-C oraz zasilacz (z dodatkową przejściówką angielską). Znajdziemy tam także dokumentację oraz pokrowiec, który przyda się podczas transportu urządzenia. Ogólnie można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia z zestawem aż nadto kompletnym.

Wygląd monitora Verbatim PMT-15

Z jednej strony wiadomo, że nie jest to najważniejsza rzecz, jednak warto o niej wspomnieć. Szczególnie, że fajnie jest pochwalić się wśród współpracowników takim modelem – np. podczas wspólnej konferencji. Tak czy inaczej, wokół matrycy mamy półcentymetrowe ramki – z wyłączeniem tej dolnej, która jest grubsza – ma około centymetra. Na tej największej ramce producent w centralnym miejscu umieścił swoje logo, na lewej krawędzi ulokowano informację o rozdzielczości, natomiast na prawej krawędzi widnieje mała ikonka, która sugeruje, że jest to monitor dotykowy. Dodam jeszcze, że w najgrubszym miejscu model ten ma około centymetr, a więc cały czas mówimy o bardzo smukłym urządzeniu.

Jeśli chodzi o porty wejścia i wyjścia, z prawej strony (patrząc na front monitora) mamy USB oraz przyciski do obsługi menu OSD (za pomocą którego zmieniamy na przykład jasność ekranu). Z lewej strony umieszczono gniazdo audio, dwa porty USB typu C oraz HDMI. Jest tam także dioda LED informująca o stanie pracy monitora. Z tyłu znajdziemy regulowaną podstawkę, która pomaga nam dostosować kąt pochylenia ekranu według naszych preferencji.

Verbatim PMT-15. Verbatim PMT-15.

Całokształt wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Poszczególne elementy są dobrze spasowane, jakość materiałów stoi na wysokim poziomie – mamy tu przecież aluminiową obudowę. Sam ekran, pomimo tego, że jest błyszczący, sprawdza się świetnie. Jego jasność może nie jest najwyższa, ale nie miałem żadnych problemów podczas jego obsługi nawet w słoneczne dni.

Verbatim PMT-15.

Test Verbatim PMT-15 – jak sprawdza się podczas codziennego użytkowania?

Czas przejść do najważniejszego elementu publikacji, czyli testu praktycznego. Co prawda pomijam zaawansowane techniczne analizy, gdyż jesteśmy przecież lifestylowym portalem, jednak kilka spraw należy omówić. Przede wszystkim pobór mocy. Fakt, możemy podłączyć go przez USB typu C do laptopa, a wtedy przewód będzie odpowiadał nie tylko za transmisję, ale również za dostarczenie energii, jednak w takim przypadku należy zdawać sobie sprawę z bardzo szybkiego rozładowania akumulatora. Dlatego jeśli to możliwe, sugeruję podpięcie zewnętrznego źródła zasilania z wykorzystaniem drugiego portu USB typu C.

Kolejna sprawa to kąty widzenia. Są odpowiednie, bez dwóch zdań, ale raczej wtedy, gdy monitor będzie ustawiony obok głównego ekranu, a więc z prawej lub lewej strony. Próbowałem umieścić go nad nim i wtedy przez specyficzne nachylenie komfort pracy nie był tak wysoki, jak można tego oczekiwać. Nic dziwnego – taką posiada konstrukcję i musimy się do tego przyzwyczaić, chociaż osobiście wolałbym, by ta podstawka umożliwiała pochylenie zarówno do tyłu, jak i do przodu.

Odwzorowanie barw stoi na odpowiednim poziomie. Nie mogę się do niczego przyczepić. Podobnie do wspomnianej już jasności ekranu. Nic dziwnego. Verbatim PMT-15 posiada matrycę IPS, a do tego technologię HDR, co przekłada się na jeszcze lepszą głębię kolorów i kontrast. Rzecz jasna, nie będzie to jakość na tyle dobra, by przykładowo z wykorzystaniem tego monitora grać w gry, pracować z programami graficznymi czy oglądać wydarzenia sportowe, ale uwierzcie – do pracy biurowej nadaje się wyśmienicie. Totalnie nie mam mu nic do zarzucenia.

Test kolorów w PMT-15.

Podsumowanie – czy warto kupić Verbatim PMT-15?

Miałem okazję przetestować kilka monitorów przenośnych i wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych opcji dostępnych na rynku. Konkurować z nim może jedynie ARZOPA S1 Table, jednak wydaje mi się, że testowany Verbatim jest lepiej wykonany, a matryca, pomimo tego, że w obu przypadkach mówimy o wyświetlaczu IPS zapewnia lepsze odwzorowanie kolorów. Co bym wybrał ostatecznie? Raczej PMT-15, który kosztuje około 840 zł (kliknij tutaj, by zobaczyć ofertę w Media Expert). Jeśli jednak nie masz takiego budżetu, zerknij w kierunku S1 Table, który dziś jest wyceniany na około 390 zł.