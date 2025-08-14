Są takie miejsca, gdzie Internet przewodowy jest tylko w teorii. Albo w ogóle go nie ma, a jedynym “połączeniem ze światem” jest kiepski zasięg w telefonie. TP-Link postanowił coś z tym zrobić i wprowadził do sprzedaży Archer NX500, czyli router 5G z Wi-Fi 6, który ma dać Ci szybki i stabilny Internet… praktycznie wszędzie.

TP-Link Archer NX500.

To sprzęt dla tych, którzy nie chcą się martwić, czy na działce obejrzą mecz w HD, czy wideorozmowa z rodziną się nie zatnie. A jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie infrastruktura przewodowa jest w stylu “lata 90.”, to może być naprawdę dobre rozwiązanie.

Internet, który dogoni Twoje potrzeby

NX500 łączy dwa światy – prędkości sieci komórkowej 5G (do 4,67 Gb/s) i wydajność nowoczesnego Wi-Fi 6. W praktyce oznacza to, że Netflix w 4K, gry online, wideokonferencje czy przesyłanie dużych plików nie powinny go w ogóle spowolnić.

W domu rozdzieli Internet na dwa pasma: w 5 GHz do 2402 Mb/s, w 2,4 GHz do 574 Mb/s. Brzmi jak cyferki z katalogu? Tak, ale w praktyce oznacza to, że możesz spokojnie podpiąć kilkanaście urządzeń i nadal mieć szybkie łącze.

TP-Link Archer NX500.

W domu, w pracy, na wyjeździe

Najfajniejsze jest to, że Archer NX500 można wykorzystać na wiele sposobów. Może być głównym źródłem Internetu w domu, może jechać z Tobą do domku letniskowego, na urlop albo na delegację. Wystarczy karta nanoSIM i prąd – Internet działa.

Jeśli masz już łącze kablowe, NX500 może przejąć rolę “plan B” – w razie awarii operatora przełącza się na 5G, więc praca i rozrywka idą dalej bez nerwów.

TP-Link Archer NX500 oferuje stabilny sygnał tam, gdzie inni się poddają

Router ma złącza SMA-F, więc jeśli jesteś na granicy zasięgu, możesz podpiąć zewnętrzną antenę i wycisnąć z sieci maksimum. A dzięki EasyMesh rozbudujesz zasięg o kolejne urządzenia TP-Link, żeby w każdym kącie domu było solidne Wi-Fi.

Nie trzeba znać się na routerach – wkładasz kartę SIM, odpalasz urządzenie, w aplikacji TP-Link ustawiasz kilka rzeczy i gotowe. Zero kabli, zero nerwów.

TP-Link Archer NX500.

Detale dla wymagających

NX500 ma trzy gigabitowe porty LAN i jeden WAN/LAN, więc podłączysz konsolę, telewizor czy komputer bez strat prędkości. Obsługuje MU-MIMO i 1024-QAM, więc wiele urządzeń działa naraz bez zadyszki. Do tego WPA3 dba o bezpieczeństwo, a sama konstrukcja jest solidna i objęta trzyletnią gwarancją.

Cena? Około 1300 zł. Dużo? Zależy, jak patrzeć – jeśli ma Ci zastąpić tradycyjne łącze i dawać Internet w podróży, to może być jeden z tych sprzętów, które kupujesz raz i długo nie musisz myśleć o zmianie. Po szczegóły na temat tego modelu odsyłamy na stronę producenta: TP-Link Polska. Przy okazji sprawdź nasz test Archer BE800.