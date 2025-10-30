Obserwuj nas
Trzy miesiące spóźnienia? Zapłacisz aż 600 zł! Zobacz za co!

Autor:Daniel Laskowski
30/10/2025
Spis treści ukryj
1. 600 zł za badanie techniczne, jeśli „zaliczysz” trzy miesiące spóźnienia!
2. Ile kosztuje badanie techniczne pojazdu w 2025 roku?
3. Za te usterki stracisz dowód podczas badania technicznego!

Jeśli myślisz, że możesz ignorować brak przeglądu rejestracyjnego, muszę Cię wyprowadzić z tego błędu. Wystarczą trzy miesiące spóźnienia, a zapłacisz aż 600 zł za coś, co początkowo kosztuje 149 zł. Warto zapisać w kalendarzu, bo jak sam widzisz, konsekwencje będą dotkliwe.

Nowa cena za badanie techniczne w 2025
Nowa cena za badanie techniczne w 2025. Trzy miesiące spóźnienia? Słono zapłacisz!

Po bardzo długim czasie, właściciele stacji diagnostycznych doczekali się zmian, o czym już raczej wszyscy wiedzą. Przeglądy są teraz droższe. Dotychczas płaciliśmy 99 zł za podstawowe badanie techniczne samochodu z silnikiem spalinowym, natomiast od pewnego czasu ta opłata wzrosła do 149 zł. Na tym nie koniec zmian. Zapominalscy muszą liczyć się z tym, że zawartość ich portfela może drastycznie ulec zmianie – w negatywnym tego słowa znaczeniu!

600 zł za badanie techniczne, jeśli „zaliczysz” trzy miesiące spóźnienia!

Jeśli spóźnisz się o tydzień, cena badania technicznego wzrośnie o sto procent! Mówimy więc o niecałych trzystu złotych! Idźmy dalej! Jeśli wykonasz przegląd trzy tygodnie po terminie, zapłacisz prawie 450 zł! Najgorzej będą mieli ci, którzy zaliczą trzy miesiące spóźnienia. W takim przypadku należy przygotować prawie 600 zł za badanie techniczne.

dowód rejestracyjny samochodu fot 3-min
Trzy miesiące spóźnienia? Słono zapłacisz!

Ile kosztuje badanie techniczne pojazdu w 2025 roku?

Wiemy już, że cena badania technicznego wzrosła z 98 na 149 zł. A jak to wygląda w przypadku innych pojazdów? Jeśli Twoje auto posiada instalację LPG, cena ta wzrosła do 245 zł, natomiast w przypadku motocykli i ciągników rolniczych musisz liczyć się z wydatkiem rzędu 94 zł. Motorower wymaga opłaty na poziomie 76 zł. Jeśli chodzi o samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 ton, cena badania wynosi 234 zł, natomiast te powyżej 16 ton są wyceniane na kwotę 269 zł. Pozostają jeszcze przyczepy ciężarowe o DMC do 3,5 tony – koszt wynosi 119 zł.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta kwota będzie rosła każdego roku. Chodzi o aktualizację cen zgodnie ze średnim wynagrodzeniem. Jeśli wzrośnie – cena badania technicznego będzie wyższa.

Trzy miesiące spóźnienia? Słono zapłacisz za badanie techniczne pojazdu.
Trzy miesiące spóźnienia? Słono zapłacisz za badanie techniczne pojazdu.

Za te usterki stracisz dowód podczas badania technicznego!

Istnieją takie problemy związane z pojazdem, które mogą drastycznie wpływać na jego prowadzenie. W takich przypadkach diagnosta zabiera po badaniu dowód rejestracyjny. Chodzi o usterki, które mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas jazdy. O jakie awarie chodzi?

Zacznijmy od hamowania: może być to pęknięty przewód hamulcowy, brak siły hamowania na conajmniej jednym kole bądź drastycznie zużyte opony. Dowód rejestracyjny zostanie zabrany również za bardzo mocno popękaną szybę – chodzi o pęknięcie na polu widzenia. O dowodzie zapomnij, jeśli diagnosta wykryje awarię przekładni kierowniczej, co może wpłynąć na prowadzenie. Kolejną kwestią jest prawdopodobieństwo obluzowania koła podczas jazdy, obluzowanie fotela kierowcy i samej kierownicy. To akurat powinno być oczywiste, ale jednak – diagnosta zabierze dowód rejestracyjny za popękane podłużnice i oś, bądź wtedy, gdy będzie ona odkształcona. Problemem mogą być również spaliny, które przedostają się do środka auta.

Sprawdź wszystkie informacje na temat badania technicznego pojazdu.

Autor:Daniel Laskowski
Opublikowane
