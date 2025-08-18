Masz 70 lat? Mogą zabrać Ci prawo jazdy w UK! Zobacz za co!

Wielka Brytania szykuje rewolucję na drogach – i to taką, której kierowcy po siedemdziesiątce mogą nie przyjąć z entuzjazmem. Wiesz, że mogą zabrać Ci prawo jazdy? Tamtejszy rząd planuje wprowadzić obowiązkowe badania wzroku co trzy lata dla wszystkich, którzy przekroczyli magiczną granicę 70 lat i chcą dalej prowadzić samochód. Powód? Cztery niedawne wypadki śmiertelne, w których wspólnym mianownikiem był kiepski wzrok kierowców.

Najłagodniejszy system w Europie

Dziś w UK jest dość „luźno” – to jeden z zaledwie trzech krajów w Europie, gdzie to kierowca sam musi zgłosić, że coś z jego oczami jest nie tak. Brytyjski koroner nazwał ten system „najłagodniejszym w Europie” – i patrząc na liczby, trudno się dziwić, że politycy uznali, iż czas to zmienić.

Badania co trzy lata i polityczne „tak”

Nowe przepisy mają znaleźć się w strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą rząd planuje ogłosić jesienią. Wstępnie większość polityków mówi „tak” tej zmianie. Edmund King, prezes tamtejszego automobilklubu, twierdzi, że choć seniorzy są generalnie bezpiecznymi kierowcami, to obowiązkowe badania wzroku to „niewielka cena” za większe bezpieczeństwo na drogach.

Więcej zmian w drodze

Ale to dopiero początek listy pomysłów. W planach są też obowiązkowe badania lekarskie dla osób z chorobami mogącymi wpływać na prowadzenie pojazdu – na przykład w przypadku demencji. Do tego rząd chce przykręcić śrubę tym, którzy jeżdżą po alkoholu. Limit miałby spaść z obecnych 0,8 promila do 0,5 – czyli dokładnie tyle, ile obowiązuje już w Szkocji. Cóż, nadal jest to bardzo wysoka wartość, która według mnie powinna wynosić równe 0 promila.

Minister sprawiedliwości Alex Davies-Jones nazywa to „największą reformą od dziesięcioleci”, ale podkreśla, że konsultacje nadal trwają. Czyli nic jeszcze nie jest przesądzone – choć patrząc na poparcie polityków, seniorzy na Wyspach mogą już szykować się na częstsze wizyty u okulisty… i być może rzadsze w pubie.

