Ford Kuga FHEV AWD – SUV idealny na co dzień

Niewiele jest aut, które po tygodniowym teście oddaję ze smutkiem. Inaczej było z tym modelem. Ford KUGA FHEV AWD to SUV idealny na co dzień. Dlaczego tak uważam?

Trudno dziś, w dobie elektryfikacji, która czasami nawet niechciana, znaleźć auto uniwersalne. Zarówno plug-in (Suzuki Across) jak i wymysł w postaci elektryka napędzanego silnikiem spalinowym jak w testowanym niedawno CR-V ma swoje dobre i słabe strony. Ford myślał, myślał i wymyślił rozwiązanie tego problemu. Mamy więc samochód, który nie wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła prądu. Nie jest krytykowanym przez urzędników dieslem. A dodatkowo rozwiązanie, czyli połączenie benzyny i elektryka cechuje się bardzo niskim (nawet niższym niż wariant diesla) zapotrzebowaniem na paliwo. Czyżby Ford Kuga FHEV AWD faktycznie był ideałem na co dzień?

Jestem zwolennikiem diesla. Lubię niskie spalanie i wysoki moment obrotowy. Niestety, silników napędzanych tym paliwem jest coraz mniej. Czy słusznie, nie mnie to oceniać, gdyż nie jestem naukowcem. Jestem jednak pewny tego, że auta z hybrydą typu plug-in (ładowaną z gniazdka) nie do końca są wykorzystywane tak, jak być powinno. Z resztą, mówiły o tym niejednokrotnie statystyki – ludzie ich nie ładują, auta palą dużo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeśli już miałbym przerzucić się na hybrydę, to właśnie na takie rozwiązanie, jakie oferuje nam Ford Kuga FHEV AWD. A co to jest ten FHEV?

Ford Kuga FHEV AWD – hybryda idealna

Prezentowany model został wyposażony w 2,5 litrowy silnik benzynowy oraz elektryczny. Łącznie zyskujemy 190 KM mocy i 200 Nm momentu obrotowego. Wartości te przekładają się na sprint do setki w 9,2 sekundy. Sporo, ale pamiętajmy, że to przecież miejski SUV, który nie jest stworzony do wygrywania wyścigów.

Silnik współpracuje z bezstopniową skrzynią e-CVT. I tak, tak, wiem – skrzynia ze skuterów nie nadaje się do samochodów. Na szczęście to nie jest to ten sam rodzaj przekładni, którą znacie między innymi ze starych modeli Toyoty. Ford Kuga FHEV AWD posiada bezstopniowy automat, który potrafi tak „zaczarować”, że ktoś, kto nie zna tematu będzie myślał, że ma do dyspozycji klasyczny automat. OK, gdy naciśniecie pedał gazu do oporu, wtedy pojawi się charakterystyczne wycie, ale osobiście nie miałem żadnych zastrzeżeń do tego rozwiązania.

Według mnie to połączenie dwóch silników i skrzyni tworzy bardzo zgrany duet. Silnik spalinowy uruchamia się wtedy, gdy potrzebujemy większej dawki mocy. W innych przypadkach, czyli np. podczas ruszania, a nawet spokojnej jazdy, Ford Kuga FHEV AWD wykorzystuje silnik elektryczny. Nie ma szarpania czy odczucia „przerwy” związanego z przełączaniem się pomiędzy tymi jednostkami.

Spalanie jak w dieslu

Skąd te moje zachwyty? Głównie chodzi elastyczność – Kuga FHEV przyspiesza sprawnie, a przy okazji spala niewielkie ilości paliwa. Bez problemu można zejść poniżej pięciu litrów na setkę, jeśli będziecie jechali spokojnie. Drogi krajowe ponoszą spalanie do dalej bardzo akceptowalnych sześciu litrów. Jeśli wybierzecie się na autostrady, musicie liczyć się ze spalaniem 7 – 9 litrów na setkę.

Według mnie w każdym przypadku mówimy o wynikach bardzo dobrych. Pamiętajcie, że to przecież 2,5-litrowa benzyna. Co prawda wspomagana silnikiem elektrycznym, który bardzo chętnie się uruchamia, jednak nie jest to benzynowe 1,5, które pod maską „spotkał” Tomasz.

Codzienność z Kugą FHEV

Podróżowanie tym autem jest niezwykle przyjemne. Ford Kuga FHEV AWD prowadzi się niezwykle pewnie, aczkolwiek do tego marka przyzwyczaiła nas już dawno temu. Wyciszenie stoi na bardzo wysokim poziomie. Ilość miejsca dla podróżujących jest aż nadto wystarczająca. Bagażnik oferuje 475 litrów i jest bardzo foremny, przez co możemy zmieścić tam sporo bagaży.

Deska rozdzielcza nie porywa i nie jest tak nowoczesna jak w przypadku Peugeota. Czy to źle? Jestem chyba staroświecki, gdyż Ford Kuga FHEV AWD we wnętrzu bardzo mi się podoba. Szczególnie w testowanej wersji – ST Line z półskórzanymi fotelami. Co prawda ekran umieszczony centralnie mógłby być nieco większy, jednak nadrabia dobrą rozdzielczością. Rzecz jasna, jak na nowoczesne auto przystało, wspiera Apple CarPlay i Android Auto. Szkoda, że nie bezprzewodowo.

Największym plusem kabiny, a raczej testowanego egzemplarza, poza dobrym wyciszeniem, jest rewelacyjne audio. Pierwszy raz zszokowała mnie jego jakość w Fordzie Focusie ST. Niezwykle czysty dźwięk jaki oferują te głośniki sprawia, że Kugą chce się jechać dalej i dalej i dalej. A można pojechać tak… w miarę daleko, bowiem zbiornik o pojemności 45 litrów pozwala na około 700 kilometrów. Trochę szkoda, że nie zdecydowano się na coś większego.

Ford Kuga FHEV AWD – SUV idealny na co dzień

Jeśli ktoś by mi kazał wybrać jedno popularne auto, którym miałbym jeździć na co dzień to byłaby to właśnie Kuga z 2,5 litrowym silnikiem wspieranym przez elektrykę. Moc odpowiednia, spalanie rewelacyjne, komfort podróżowania bardzo wysoki. Czego chcieć więcej? Dobrej ceny, a na to się nie zapowiada, bowiem wariant ST-Line, a więc taki jak testowany, może kosztować około 180 tysięcy złotych i wzwyż w zależności od konfiguracji. Znalazłem na portalach ogłoszeniowych auta nieco tańsze, więc można szukać. Trochę dużo jak na Forda, ale jeśli zamierzacie jeździć nim dużo i długo, to warto brać Kugę pod uwagę. Cennik tego modelu na rok 2022 znajdziecie klikając tutaj.

