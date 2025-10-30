Sandisk ma karty i dyski na Mundial 2026. Oficjalna kolekcja

Odliczanie do Mistrzostw Świata FIFA 2026 właśnie nabrało tempa, bo Sandisk zaprezentował kolekcję oficjalnie licencjonowanych produktów, które mają jeden cel: pomóc fanom, twórcom i profesjonalistom uchwycić momenty, które za rok będą obiegły cały świat. To seria SANDISK Official Licensed Product Collection for the FIFA World Cup 2026 – zestaw akcesoriów, które łączą turniejowy klimat z mocą, szybkością i designem inspirowanym miejscami, które ugości piłkarską elitę.

Sandisk karty pamięci i dyski na Mundial 2026 – nowa kolekcja.

Mundial 2026 będzie jednym z największych sportowych wydarzeń dekady – bardziej nagrywanym, fotografowanym i udostępnianym niż jakikolwiek wcześniejszy turniej. Sandisk stwierdził więc: dobra, to zróbmy coś, co pozwoli ludziom zatrzymać swoje piłkarskie wspomnienia na naprawdę długo. Efekt? Kolekcja pełna sprzętów, które wyglądają jak mini pamiątki z mistrzostw, a jednocześnie są praktyczne na co dzień – od pendrive’a USB-C w formie gwizdka po szybkie dyski SSD i profesjonalne karty pamięci pod rejestrację 8K.

Co znajdziemy w kolekcji Sandisk na Mistrzostwa Świata FIFA 2026?

Kolekcja jest zróżnicowana — zarówno pod kątem zastosowań, jak i wyglądu. Każdy produkt bazuje na turniejowej stylistyce i charakterystycznych kolorach gospodarzy mistrzostw. I to nie są tylko gadżety dla fanów – to pełnoprawne narzędzia dla osób, które chcą coś nagrać, stworzyć, zarchiwizować lub po prostu przenieść pliki szybko i bez nerwów.

Sandisk karty pamięci i dyski na Mundial 2026 – nowa kolekcja.

Pendrive USB-C w formie gwizdka – SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Edition

Wygląda jak gwizdek, działa jak szybki pendrive. To chyba najbardziej „futbolowy” element całej kolekcji – dostępny w edycji globalnej i w wersjach krajów-gospodarzy. Idealny, kiedy trzeba coś ekspresowo przerzucić między urządzeniami albo mieć symbol turnieju zawsze pod ręką.

SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition

Przenośny dysk SSD w barwach Mundialu, zaprojektowany z myślą o pojemności i szybkości. Do 1 TB na najważniejsze pliki, zdjęcia czy materiały wideo. Lekki, przenośny, odporny – dokładnie taki, jaki przyda się, gdy podróżujesz między stadionami albo działasz dużo w terenie.

SANDISK CFexpress Type B Card FIFA World Cup 2026 Edition

To propozycja dla profesjonalistów. Karta pamięci przygotowana do nagrań 4K i 8K, czyli takich, które potrafią momentalnie zapchać słabszy sprzęt. Tu nie ma miejsca na opóźnienia — Sandisk obiecuje prędkości i stabilność, dzięki którym można uchwycić każdy decydujący kadr meczu.

SANDISK SD UHS-II Card FIFA World Cup 2026 Edition

Szybka karta SD, idealna do zdjęć seryjnych i nagrań w wysokiej rozdzielczości. Wariant dla tych, którzy działają lustrzanką i muszą mieć pewność, że sprzęt wytrzyma intensywną, stadionową pracę.

Sandisk karty pamięci i dyski na Mundial 2026 – nowa kolekcja.

Najważniejsze funkcje – skrót, który warto znać

Choć każdy produkt ma swoje specjalne przeznaczenie, cała kolekcja łączy kilka kluczowych cech:

Błyskawiczny transfer danych – pendrive USB-C FIFA World Cup 2026 Edition pozwala szybko przenosić pliki i ogarniać treści w podróży.

Szybkie, niezawodne SSD – przenośny dysk oferuje do 1 TB pojemności i wysoką prędkość przesyłania danych.

Gotowość na 8K – karty pamięci CFexpress Type B oraz SD UHS-II zostały zaprojektowane z myślą o rejestracji wideo 4K i 8K, co daje fotografom i filmowcom realną swobodę pracy.

Turniejowa wytrzymałość – każdy z tych produktów wykonano z myślą o intensywnym użytkowaniu: na stadionach, w trasie, w tłumie czy na gorącej strefie kibica.

To sprzęt, który ma przetrwać każde emocje, każde podróże i wszystkie te momenty, które zapiszą historię przyszłorocznego turnieju.

Ceny i dostępność

Kolekcja Official Licensed Product Collection for the FIFA World Cup 2026 jest już dostępna w przedsprzedaży u wybranych sprzedawców na całym świecie.

Ceny wyglądają następująco:

USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Edition – 64 GB (73 zł ), 128 GB (100 zł )

Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition – 1 TB (499 zł )

CFexpress Type B Card FIFA World Cup 2026 Edition – 256 GB (908 zł )

SD UHS-II Card FIFA World Cup 2026 Edition – 128 GB (590 zł )

Na koniec – futbolowa magia zamknięta w małych gadżetach

Ta kolekcja to coś w rodzaju cyfrowej pamiątki z Mundialu… ale takiej, którą faktycznie wykorzystasz. Nie stoi na półce, nie kurzy się i nie udaje dekoracji. To akcesoria, które działają, kiedy ich potrzebujesz: przenoszą, przechowują i zabezpieczają to, co najważniejsze.

I niezależnie od tego, czy jedziesz na mecze do USA, Kanady i Meksyku, czy przeżywasz turniej z kanapy, jedno jest pewne — te gadżety pozwolą zatrzymać kawałek futbolowej historii na własnych warunkach. A że przy okazji wyglądają świetnie? Cóż… Mundial 2026 zapowiada się nie tylko emocjonująco, ale też całkiem stylowo.

Szczegóły na temat produktów tej marki znajdziesz na stronie Sandisk Polska. Sprawdź przy okazji karty pamięci SanDisk Fortnite.