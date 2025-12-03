Trzy prestiżowe nagrody w kategoriach fundamentalnych dla filozofii marki Volvo – osobowość roku, samochód roku oraz działanie reklamowe – to wynik tegorocznego sukcesu firmy w plebiscycie The Best of Moto, organizowanym po raz ósmy przez redakcję Moto.pl. W konkursie, w którym głosy oddają zarówno jury eksperckie, jak i czytelnicy, Volvo udowodniło swoją pozycję lidera na rynku motoryzacyjnym.

Arkadiusz Nowiński: Osobowość Motoryzacyjna Roku

Najważniejsze indywidualne wyróżnienie, tytuł „Osobowość Motoryzacyjna Roku”, otrzymał Arkadiusz Nowiński, globalnie odpowiedzialny za rynki międzynarodowe w Volvo Cars.

Jury doceniło jego wieloletnie zaangażowanie w dynamiczny rozwój marki oraz konsekwencję w budowaniu świadomości znaczenia bezpieczeństwa i odpowiedzialnej mobilności. Podkreślono, że Nowiński potrafi łączyć perspektywę biznesową z działaniami, które mają realny wpływ na użytkowników i całą branżę. W opinii wielu ekspertów, był on w ostatnich latach jednym z najważniejszych głosów w dyskusji o przyszłości motoryzacji.

Arkadiusz Nowiński powiedział: „Bardzo dziękuję za to cenne wyróżnienie, które podkreśla sukcesy, jakie osiągnęliśmy z zespołem Volvo, zarówno tu w Polsce, gdzie wzmacniamy pozycję w obszarze aut premium, czy na świecie, gdzie aktywnie wspieramy z pozycji lidera rozwój elektromobilności. Patrząc z perspektywy innych krajów widzę, jak skutecznie rozwija się nasz polski rynek i z tego miejsca chciałbym pogratulować całej branży za ten sukces.”

Volvo ES90 – Samochód luksusowy roku

W kategorii „Samochody luksusowe” triumfował model ES90, uznany za najlepszy samochód luksusowy.

ES90 zdobył uznanie za harmonijne połączenie skandynawskiej elegancji, zaawansowanych technologii i najwyższego poziomu komfortu. Jurorzy zwrócili szczególną uwagę na innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa i jakość nagłośnienia, które wzmacniają pozycję Volvo w segmencie premium.

Kampania „Volvo For Safety” z Nagrodą za działanie reklamowe

Trzecią nagrodę szwedzka marka odebrała za najlepsze działanie reklamowe. Kampania Volvo For Safety została wyróżniona za autentyczne i edukacyjne przypomnienie o podstawowej misji marki – bezpieczeństwie. Doceniono ją za umiejętne pokazanie, jak przełomowe technologie bezpieczeństwa realnie przekładają się na codzienną jazdę.

Plebiscyt The Best of Moto, organizowany przez redakcję Moto.pl, to inicjatywa, która odzwierciedla najważniejsze trendy na rynku i działa na skalę niespotykaną dotąd w Polsce, angażując miłośników motoryzacji w ocenę rynkowych liderów.

